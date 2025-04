Arsenal - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten 08.04.2025

SPORT1 Betting 07.04.2025 • 15:20 Uhr Arsenal - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Orientieren sich die Gunners an Atletico Madrid?

Unser Arsenal - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Viertelfinale Hinspiel am 08.04.2025 lautet: Wir trauen Arsenal im Wett Tipp heute zu, den Königlichen einen unangenehmen Empfang zu bereiten.

Das neue Format der Königsklasse hat 36 Teams die Chance gegeben, sich in einer ausgeweiteten Liga-Phase zu behaupten. Zurück in der K.o.-Phase sieht die Champions League wie ein Gewohnheitstier aus, das sechs der acht letztjährigen Viertelfinalisten erneut unter die acht besten europäischen Teams eingeladen hat. In unserer Arsenal Real Madrid Prognose widmen wir uns zwei dieser Kandidaten.

Für beide Seiten hat es vor dem Viertelfinale Komplikationen gegeben. Weder Arenal (1:1 vs. Everton) noch die Madrilenen (1:2 vs. Valencia) haben ihre Generalproben zufriedenstellend abgeschlossen. So spielen wir mit einer Quote von 1,87 bei Bet365, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, den Arsenal Real Madrid Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Geheim-Tipp: Bet365 bietet seinen Kunden in der Champions-League-Ticketverlosung pro Spieltag die Chance auf 10x2 CL-Tickets.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Real Madrid auf “Beide Teams treffen”:

In 8 von 12 Champions-League-Begegnungen von Real Madrid haben beide Teams getroffen.

7 der 8 vorangegangenen Pflichtspiele von Real Madrid boten beiden Teams einen Grund zum Torjubel.

Nur Barcelona (3,2) hat durchschnittlich mehr Tore in dieser CL-Saison erzielt als Arsenal (2,5).

Arsenal vs Real Madrid Quoten Analyse:

Es wird ein unangenehmer Weg für die Königlichen, den Titel in der Champions League zu verteidigen. Wesentlich einfacher ist es für euch, eine steuerfreie Bet365-Wette für die Arsenal Real Madrid Wettquoten zu finden.

Die Gastgeber haben in dieser Champions-League-Saison nur eine einzige Niederlage hingenommen (0:1 vs. Inter Mailand) und ansonsten sieben Siege bei nur zwei Unentschieden gefeiert. Ihre Favoritenrolle im Heimspiel bringt euch Arsenal Real Madrid Quoten von 2,37 ein, auch in der Bet365 App, die sowohl für Android als auch iOS zur Verfügung steht.

In unserer Anleitung bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die Ein- und Auszahlung mit PayPal bei Bet365. Weitere Antworten auf viele Fragen findet ihr in unserem ausführlichen Bet365 Test. Hervorzuheben ist aber die Vielfalt an Wettmärkten, besonders spannend sind dabei die Wett-Boosts, der Wetten-Konfigurator oder auch der Kombiwetten-Boost.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Real Madrid Prognose: Wie verteidigt Arsenal?

Die englische Meisterschaft ist für die Gunners in dieser Spielzeit nur noch theoretisch möglich. In der Königsklasse öffnet sich dagegen ein Fenster für das Team von Mikel Arteta. Titelverteidiger Real Madrid ist aktuell nicht in bester Verfassung. Der Raum für andere Teams scheint vorhanden und Arsenal prädestiniert dafür, die guten Ideen von Atletico Madrid aus dem Achtelfinale übernehmen zu können.

Ganz ohne Gegentreffer kommen die Gunners im Arsenal vs. Real Madrid Tipp nicht aus, aber sie können die Offensive der Madrilenen limitieren. Das Team von Carlo Ancelotti hat in der Königsklasse die zweitmeisten erwartbaren Tore erzielt (26,7 xG). Im Gegensatz zu einigen anderen Top-Trainern schenkt der Italiener seinen Spielern im Angriff viele Freiheiten und verzichtet auf zu eng gestrickte Rahmen. Oft überladen die Königlichen im Spielaufbau eine Seite, ziehen die gegnerische Defensive zusammen und öffnen dann den Raum für die andere Außenbahn, wo meist ein dribbelstarker Offensivspieler auf ein Zuspiel lauert.

Atletico Madrid ließ im Achtelfinal-Rückspiel situativ einen äußeren Mittelfeldspieler in die letzte Linie fallen, erhöhte damit auf eine Fünferkette und schränkte die Kreise der gegnerischen Angreifer ein. Bis jetzt haben die Nord-Londoner die wenigsten erwartbaren Gegentore pro CL-Spiel kassiert (0,88 xG). Gleichzeitig endeten die letzten drei Champions-League-Begegnungen der Hausherren mit Toren auf beiden Seiten.

Arsenal vs Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:1 Everton (A), 2:1 Fulham (H), 1:0 Chelsea (H), 2:2 PSV Eindhoven (H), 1:1 Manchester United (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:2 Valencia (H), 4:4 n.V. Real Sociedad (H), 3:2 Leganes (H), 2:1 Villarreal (A), 4:2 n.E. Atletico Madrid (A)

Letzte Spiele Arsenal vs Real Madrid: 2:3 n.E. (A), 1:0 (H), 0:0 (H), 1:0 (A).

Real Madrid bringt womöglich die stärkste offensive Viererreihe im europäischen Fußball auf den Rasen. Dementsprechend trauen wir den Gästen zumindest einen Treffer zu. Erschwerend kommt für die Gastgeber hinzu, dass Gabriel Magalhaes und Riccardo Calafiori in der Verteidigung nicht zur Verfügung stehen.

Dafür kann Mikel Arteta im Angriff wieder auf Bukayo Saka zurückgreifen, der erst kürzlich sein Comeback gegeben hat. Von den Offensiv-Problemen aus der Premier League war in der Königsklasse bisher nichts zu sehen. Arsenal erzielte nach Barcelona (3,2) im Schnitt die meisten Tore pro Partie (2,5). Das erleichtert uns die Arsenal gegen Real Madrid Prognose.

Zusätzlich blicken wir auf die Defensivabteilung der Gäste und erkennen dort massive Schwierigkeiten. Die Königlichen beendeten 66,6 Prozent ihrer CL-Paarungen mit Toren auf beiden Seiten, ebenso wie sieben der acht vorangegangenen Pflichtspiele.

Darüber hinaus kassierte der Titelverteidiger in seinen letzten drei Pflichtspielen jeweils mindestens zwei Gegentore. Insgesamt hat der spanische Vertreter in diesem Zeitraum sogar acht Gegentore gefangen.

Wir erwarten im Arsenal vs. Real Madrid Tipp Tore auf beiden Seiten. Mehr als zwei Treffer enthält unsere Prognose zum ersten Viertelfinale zwischen diesen beiden europäischen Top-Teams aber nicht. Wollt ihr mit einer Wette auf ein abschließendes Ergebnis aber noch warten, könnt ihr bei Bet365 live wetten und im Laufe der Partie zuschlagen. Wie die Anmeldung bei Bet365 abläuft, könnt ihr diesem Leitfaden entnehmen.

Qualifiziert sich Arsenal für das Halbfinale, stehen die Gunners erst zum dritten Mal in ihrer Vereinshistorie unter den vier besten Klubs. Möglichkeiten gab es zuletzt einige, diese Phase zu erreichen, doch Arsenal ist in fünf von sieben Teilnahmen im Viertelfinale gescheitert.

Eine spannende Wett-Option, wenngleich in dieser Paarung eher unwahrscheinlich, bietet Bet365 mit der “Vorzeitigen Auszahlung bei einer 2-Tore-Führung”. Dabei werden Auswahlen vorzeitig abgerechnet, wenn das Team, auf das ihr gewettet habt, mit zwei Toren in Führung geht.

So seht ihr Arsenal vs Real Madrid im TV oder Stream:

08. April 2025, 21 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Im Achtelfinale haben die Gunners ihr Losglück genutzt und zu Gast bei der PSV Eindhoven das Hinspiel mit 7:1 gewonnen. Für den zweiten Vergleich gab es keinen Grund, maximale Intensität zu gehen, weshalb das 2:2 niemanden mehr so recht interessiert hat.

Eine Tendenz hat dieses Resultat dennoch bestätigt. Arsenal hat im eigenen Stadion nur eines der acht vorangegangenen K.o.-Spiele auf höchster europäischer Ebene für sich entschieden.

Arsenal vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Rice, Partey, Odegaard - Saka, Merino, Martinelli.

Ersatzbank Arsenal: Neto, Tierney, Zinchenko, White, Gower, Jorginho, Nwaneri, Sterling, Trossard

Startelf Real Madrid: Courtois - Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy - Valverde, Camavinga - Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior - Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Gonzales, Alaba, Garcia, Valleyo, Diaz, Modric, Güler, Endrick

Ebenso kritisch sind die letzten Gastauftritte der Madrilenen in der Königsklasse gewesen. Real Madrid hat nur drei der letzten acht Champions-League-Auswärtsspiele gewonnen.

Drei dieser acht Begegnungen musste die Mannschaft von Carlo Ancelotti in England austragen, wo die Bilanz ausgeglichen geblieben ist (1S, 1U, 1N).

Nach zuletzt zwei verpassten Pflichtspielen erwartet Ancelotti seinen Stamm-Torhüter Thibaut Courtois zurück zwischen den Pfosten. Eine Säule im Spiel der Gäste wird jedoch nicht auf dem Spielberichtsbogen auftauchen. Aurelien Tchouameni muss wegen einer Gelbsperre das Hinspiel von der Tribüne aus beobachten.

Unser Arsenal vs Real Madrid Tipp: Beide Teams treffen

Die Offensive der Königlichen ist mit enormer Qualität ausgestattet. Rodrygo, Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Jude Bellingham können allesamt aus allen möglichen Lagen treffen, oder zumindest eine knifflige Situation auflösen.

Der Defensive von Real Madrid trauen wir dagegen etwas weniger. Zuletzt hat der Titelverteidiger in acht aufeinanderfolgenden Pflichtspielen mindestens ein Gegentor zugelassen.