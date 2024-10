Arsenal - Southampton Tipp, Prognose, Quoten | 05.10.2024

SPORT1 Betting 04.10.2024 • 07:01 Uhr Arsenal - Southampton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Bleiben die Gunners ungeschlagen?

Unser Arsenal - Southampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 05.10.2024 lautet: Vor den eigenen Fans sind die Gunners gegen Aufsteiger traditionell besonders stark. Diese Serie dürfte sich im Wett Tipp heute fortsetzen.

Der Arsenal FC hatte sich zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison mit einem 0:0 bei Atalanta begnügen müssen. Am Dienstag folgte dann mit einem 2:0 daheim gegen PSG der erste Sieg. Dabei kamen die Gunners bei 6:10 Gesamtschüssen und 35 Prozent Ballbesitz nur auf einen niedrigen xG-Wert von 0,71. Trotzdem ließen die Männer von Coach Mikel Arteta defensiv nicht viel zu und waren vor dem gegnerischen Tor sehr effektiv. Schon gegen Aufsteiger Southampton steht das nächste Heimspiel an. Bei der Arsenal Southampton Prognose wäre alles andere als ein Erfolg der Hausherren eine große Überraschung.

Wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Sunmaker den Wett Tipp heute „Sieg Arsenal HC -2″.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Southampton auf „Sieg Arsenal HC -2″:

Southampton ist in der Premier League bei den Gunners noch ohne Sieg

Arsenal ist seit 40 PL-Heimspielen gegen Aufsteiger ohne Niederlage

Die Saints warten seit 19 PL-Partien auf einen Sieg

Arsenal vs Southampton Quoten Analyse:

Glaubt man vor dem Spiel den Arsenal Southampton Quoten, treffen hier große Gegensätze aufeinander. Für einen Heimsieg müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,15 begnügen.

Dafür bekommt ihr bei den Buchmachern, die auch immer häufiger Apple Pay Sportwetten ermöglichen, für einen Dreier der Gäste hohe Arsenal Southampton Wettquoten zwischen 15,0 und 19,0.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Southampton Prognose: Kai Havertz ist in Top-Form

Die Formkurve zeigte bei Arsenal in den vergangenen Jahren unter Coach Mikel Arteta kontinuierlich nach oben. Doch die Gunners konnten sich bisher noch nicht mit einem Meistertitel belohnen. In dieser Saison startet der Verein aus London einen neuen Anlauf. Als einziges Team neben Meister Manchester City ist der AFC in dieser Premier-League-Saison noch ungeschlagen. Vier Siege und zwei Remis bei 12:5 Toren reichen aktuell für Platz 3 in der Tabelle, nur einen Punkt hinter Tabellenführer Liverpool. Die Ungeschlagenen-Serie soll am besten im Arsenal Southampton Tipp ausgebaut werden.

Auf der einen Seite kann der Verein 2024/25 die drittbeste Chancenverwertung (18,8 Prozent) vorweisen. Auf der Gegenseite hat Arsenal die viertmeisten Schüsse zugelassen (95), zwei mehr als Southampton, kassierte aber lediglich fünf Gegentore und ging schon mit drei „Weißen Westen“ vom Feld. Gegen Aufsteiger sind die Männer aus dem Norden der Hauptstadt seit 40 PL-Partien und fast 14 Jahren ungeschlagen (35S, 5U). Zudem hat der Klub aus Holloway nur eines der vergangenen 24 Liga-Spiele nach einer Europapokal-Woche verloren (18S, 5U).

Nach elf Spielzeiten in Serie in der Premier League erwischte es Southampton in der Saison 2022/23 mit dem Abstieg. Nach einem holprigen Start in der Championship blieben die Saints zwischendurch 25 Partien in Folge ungeschlagen, sicherten sich am Ende den vierten Platz und kehrten über die Playoffs in Liga 1 zurück. Im Unterhaus dominierte die Mannschaft unter Coach Russell Martin mit einem großen Ballbesitz-Wert im Schnitt von 65,6 Prozent. In der vergangenen Spielzeit hatte nicht mal Manchester City so viel den Ball.

Doch in der höchsten Spielklasse kann der Aufsteiger nicht mehr so dominant auftreten. Zudem musste man im Sommer auch noch wichtige Spieler ziehen lassen. So steht Southampton nach sechs Spieltagen nur bei einem Punkt. Drei erzielte Tore sind der PL-Negativwert. Zur schwächsten Chancenverwertung (7,1 Prozent) kommt auch noch die Tatsache, dass die Saints ihren xG-Wert von 7,7 um fast fünf Tore unterboten haben. Seit 19 PL-Partien wartet der Verein auf einen Sieg. Die letzten sechs Gastspiele wurden alle verloren.

Arsenal - Southampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:0 PSG (H), 4:2 Leicester City (H), 5:1 Bolton Wanderers (H), 2:2 Manchester City (A), 0:0 Atalanta Bergamo (A)

Letzte 5 Spiele Southampton: 1:3 Bournemouth (A), 1:1 Ipswich Town (H), 6:5 n.E Everton (A), 0:3 Manchester United (H), 1:3 Brentford (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Southampton: 3:3 (H), 1:1 (A), 0:1 (A), 3:0 (H), 3:1 (A)

Arsenal führt die Bilanz gegen Southampton deutlich mit 53 Siegen zu 23 Niederlagen an. Noch deutlicher ist der Unterschied in London. Dort konnten die Saints nur in vier von 54 Versuchen gewinnen.

Seit Bestehen der Premier League ist der Verein von der Südküste sogar noch ohne Sieg bei den Gunners (9U, 19N). Allerdings warten die Männer von Coach Mikel Arteta seit drei Vergleichen mit dem SFC auf einen Sieg (2U, 1N), was für eine spannende Arsenal Southampton Prognose sorgt.

Bei den letzten sieben Gastspielen im Emirates gingen die Saints auch jeweils in Führung. Erzielt der Aufsteiger auch dieses Mal den ersten Treffer? Dann solltet ihr den Arsenal Southampton Tipp mit einer hohen Quote von 5,50 bei Bet365 spielen.

Das Risiko bei dieser Wette könnt ihr ganz einfach minimieren, indem ihr euch zuvor noch den aktuellen Bet365 Angebotscode sichert.

So seht ihr Arsenal - Southampton im TV oder Stream:

05. Oktober 2024, 16:00 Uhr, Emirates Stadium

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die Fans des englischen Fußballs brauchen ein Abo bei Sky. Denn die Partien der Premier League sind exklusiv beim Bezahlsender zu sehen.

Das ist auch beim Spiel zwischen Arsenal und Southampton nicht anders. Anpfiff im Emirates ist um 16 Uhr.

Arsenal vs Southampton: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya - J. Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Thomas, Saka, Trossard, Gabriel Martinelli - Havertz

Ersatzbank Arsenal: Neto - Kacurri, Kiwior, Nichols, Jorginho, Lewis-Skelly, Gabriel Jesus, Nwaneri, Sterling

Startelf Southampton: Ramsdale - Sugawara, Harwood-Bellis, Bednarek, Taylor - Downes, Ugochukwu, Cornet, Mateus Fernandes, Fraser - Dibling

Ersatzbank Southampton: McCarthy - Walker-Peters, Armstrong, Onuachu, Archer, Lallana, Stewart, Aribo, Brereton Diaz

Gunners-Coach Arteta hatte zuletzt in der Premier- und der Champions League zweimal in Folge die gleiche Startelf aufs Feld geschickt. Verzichten müssen die Hausherren auf verletzte Spieler wie White, Tierney, Zinchenko, Odegaard oder Tomiyasu.

Bei den Gästen fallen in der Arsenal Southampton Prognose Profis wie Smallbone, Sulemana und Bazunu aus.

Unser Arsenal - Southampton Tipp: Sieg Arsenal HC -2

Die Saints würden am Samstag gerne ihre Bilanz gegen die Gunners aus den letzten drei Vergleichen ausbauen. Doch am Ende spricht überhaupt nichts für die Gäste. Der Aufsteiger hat die schwächste Offensive und auch schon zwölf Gegentore kassiert.

Insgesamt ist Southampton noch nicht in der neuen Saison angekommen. Daran wird sich auch gegen die form- und heimstarken Londoner nichts ändern. Zu Gast beim AFC gab es bisher noch kaum etwas zu holen. Dieses Mal droht sogar eine deutliche Niederlage.