Arsenal vs. Liverpool Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Premier League am 08.01.2026

SPORT1 Betting 07.01.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Arsenal vs. Liverpool Prognosen von unseren Wett-Experten für dieses Premier-League-Duell am 08.01.2026.

Ein klarer Heimsieg für die Gunners! Das ist das Ergebnis unserer Arsenal vs. Liverpool Prognosen. In der aktuellen Form und mit dem Heimvorteil im Rücken ist Arsenal der deutliche Favorit in diesem Premier-League-Spitzenspiel am Donnerstag, den 08. Januar 2026. Die Arsenal vs. Liverpool Quoten spiegeln diese Erwartung wider.

Auch wir sehen die Gastgeber ebenfalls klar im Vorteil und empfehlen daher bei Bet365 mit einer Quote von 1,52 den Wett Tipp auf einen Sieg von Arsenal.

Ihr wollt auch bei Bet365 auf diese oder eine andere Partie setzen? Dann sichert euch nach der Bet365 Anmeldung den aktuellen Bet365 Angebotscode!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die aktuelle Tabellenkonstellation der Premier League spricht eine deutliche Sprache. Arsenal führt die Liga mit einem komfortablen Sechs-Punkte-Vorsprung an, während Titelverteidiger Liverpool bereits 14 Zähler hinter den Gunners liegt.

Ein entscheidender Faktor ist die Defensive: Arsenal hat mit nur 14 Gegentoren die beste Abwehr der Liga, während Liverpool bereits 28 Treffer hinnehmen musste – also genau doppelt so viele.

Besonders im heimischen Emirates Stadium ist die Mannschaft von Mikel Arteta eine Macht. Sie ist in dieser Saison noch ungeschlagen (neun Siege, ein Unentschieden) und konnte in fünf dieser Partien eine weiße Weste wahren.

Für Liverpool wird es das erst zweite Mal in dieser Saison sein, dass sie auf dem 1X2-Markt mit einer Quote von 3,00 oder höher gehandelt werden. Das andere Spiel mit ähnlichen Vorzeichen verloren sie auswärts mit 0:3 gegen Manchester City.

Die jüngsten Arsenal vs. Liverpool Team-News, mit Ausfällen auf beiden Seiten, könnten das Spiel zusätzlich beeinflussen, doch der Heimvorteil Arsenals wiegt schwer. All diese Faktoren untermauern unsere Arsenal vs. Liverpool Prognosen für einen Heimsieg.

Arsenal vs. Liverpool: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der umfassenden Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für das Duell zwischen Arsenal und Liverpool zusammengestellt. Diese Prognosen berücksichtigen die aktuelle Form, die direkten Duelle und statistische Auffälligkeiten beider Mannschaften.

Sieg Arsenal ( Quote 1,52 bei Bet365 ): Arsenal ist an der Tabellenspitze und kann mit einem Sieg gegen den amtierenden Meister ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Die Gunners haben in dieser Saison erst zwei ihrer 29 Pflichtspiele verloren und 23 gewonnen. Zuhause wurden neun von zehn Ligaspielen siegreich gestaltet. Liverpools Titelverteidigung verläuft hingegen schleppend und die Reds haben auswärts bereits vier von zehn Partien verloren.

Arsenal ist an der Tabellenspitze und kann mit einem Sieg gegen den amtierenden Meister ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Die Gunners haben in dieser Saison erst zwei ihrer 29 Pflichtspiele verloren und 23 gewonnen. Zuhause wurden neun von zehn Ligaspielen siegreich gestaltet. Liverpools Titelverteidigung verläuft hingegen schleppend und die Reds haben auswärts bereits vier von zehn Partien verloren. Beide Teams treffen ( Quote 1,77 bei Bet365 ): Obwohl Arsenal für seine starke Defensive bekannt ist, mussten sie in fünf der letzten sechs Premier-League-Spiele Gegentore hinnehmen. Gleichzeitig ist die Offensive der Gunners herausragend und hat in allen 15 Pflichtspielen im Emirates in dieser Saison getroffen. Liverpool befindet sich trotz der Schwierigkeiten in einer Serie von acht ungeschlagenen Ligaspielen und traf dabei in sieben Partien. Bemerkenswert ist auch, dass Arsenal in den letzten elf direkten Duellen gegen Liverpool immer ein Gegentor kassiert hat.

Obwohl Arsenal für seine starke Defensive bekannt ist, mussten sie in fünf der letzten sechs Premier-League-Spiele Gegentore hinnehmen. Gleichzeitig ist die Offensive der Gunners herausragend und hat in allen 15 Pflichtspielen im Emirates in dieser Saison getroffen. Liverpool befindet sich trotz der Schwierigkeiten in einer Serie von acht ungeschlagenen Ligaspielen und traf dabei in sieben Partien. Bemerkenswert ist auch, dass Arsenal in den letzten elf direkten Duellen gegen Liverpool immer ein Gegentor kassiert hat. Saka oder Gakpo treffen (Quote 2,15 bei Winamax): Wie wir schon festgestellt haben, werden bei dieser Partie Treffer auf beiden Seiten erwartet. Hierfür brauchen wir natürlich mögliche Torschützen. Auf Seiten der Gunners hat Bukayo Saka in seinen letzten drei Premier-League-Heimspielen gegen Liverpool jeweils getroffen. Und bei den Reds hat Cody Gakpo in dieser Saison drei Auswärtstore erzielt, alle in seinen letzten vier Ligaspielen in London. Bei Winamax bekommen wir eine Quote von 2,15, wenn einer der beiden Angreifer einnetzt.

Jetzt, wo du die besten Prognosen und Wett Tipps kennst, lehne dich zurück und genieße dieses Premier-League-Topspiel! Für die besten Quoten und die besten Sportwetten Anbieter schau einfach auf unserer speziellen Seite vorbei. Wir wünschen dir viel Spaß und ein glückliches Händchen!