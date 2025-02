Arsenal - West Ham Tipp, Prognose, Quoten | 22.02.2025

Unser Arsenal - West Ham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 22.02.2025 lautet: Die Gunners sind gut drauf und haben einen Lauf, genau das Gegenteil ist bei West Ham der Fall. Für den Wett Tipp heute wirft eine 1x2-Wette zu wenig ab, deshalb gehen wir davon aus, dass nur eine Mannschaft trifft.

Am 22. Februar 2025 um 16:00 Uhr treffen im Emirates Stadium der FC Arsenal und West Ham United aufeinander. Arsenal, derzeit auf Platz 2 der Premier League mit 53 Punkten, empfängt den Tabellen-16. West Ham, der 27 Punkte auf dem Konto hat.

Die Gunners gehen als klare Favoriten in die Arsenal West Ham Prognose, unterstützt von ihrer beeindruckenden Form von nur einer Niederlage in den letzten acht Pflichtspielen (6S, 1U) und einer starken Heimbilanz. West Ham hingegen hat in den letzten Spielen (1S, 1U, 6N) Schwierigkeiten gehabt, konstante Leistungen zu zeigen. Schiedsrichter Craig Pawson wird das Spiel leiten.