AS Rom - Como Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2025

SPORT1 Betting 01.03.2025 • 09:00 Uhr AS Rom - Como Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Überrascht Como auch in der Hauptstadt?

Unser AS Rom - Como Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 02.03.2025 lautet: Das Hinspiel gewannen die Biancoblu mit 2:0. In unserem Wett Tipp heute können wir uns dieses Ergebnis nun zugunsten der Roma vorstellen.

Nicht ein einziges Mal an den bisherigen 26 Serie-A-Spieltagen stand die Roma auf einem europäischen Startplatz. Nach den Leistungen in den vergangenen Wochen könnten die Giallorossi aber ohne Frage noch ein Ticket für Europa lösen. Ein Heimsieg in unserer AS Rom Como Prognose würde da definitiv helfen.

Für uns ist der Klub aus der italienischen Hauptstadt in diesem Duell der Favorit, auch wenn die Gäste erst am vergangenen Wochenende den bis dato Spitzenreiter Neapel vom Thron gestoßen haben. Wir entscheiden uns für den AS Rom Como Wett Tipp heute “AS Rom Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,98 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei AS Rom vs Como auf “AS Rom Über 1,5 Tore”:

AS Rom erzielte in den letzten beiden Pflichtspielen 7 Tore.

Die Römer schossen 28 ihrer 40 Tore daheim.

In der Formtabelle der letzten 10 Serie-A-Spieltage steht die Roma auf dem 1. Platz.

AS Rom vs Como Quoten Analyse:

Beim Blick auf die AS Rom Como Quoten sind wir zugegebenermaßen etwas überrascht. Für einen Tipp auf einen Heimsieg gibt es nämlich Wettquoten über 1,90, die wir bereits empfehlen würden. Der Buchmacher Betano zum Beispiel bietet für den Heimerfolg eine Quote von 1,93. Für diese Wette könntet ihr auch den Betano Promocode nutzen.

Wer auf die Gäste setzt, der kann sich über Quoten bis 4,15 freuen. Einen Auswärtssieg halten wir allerdings für nicht allzu wahrscheinlich. Viele Tore erwarten zumindest die Bookies auch nicht. Das merkt man daran, dass bereits die AS Rom Como Wettquoten für “Über 2,5 Tore” bei vielen Wettanbietern die Marke von 2,00 knacken.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Como Prognose: Romas Revanche fürs Hinspiel

Die Römer haben einen Lauf! Von ihren letzten neun Pflichtspielen haben sie nur eines verloren (6S, 2U). Das war zwar ausgerechnet das Viertelfinal-Match in der Coppa Italia bei der AC Milan (1:3), ansonsten erreichte die Roma aber kürzlich das Achtelfinale in der Europa League und machte auch in der Serie A einiges an Boden gut.

Im Liga-Betrieb sind die Giallorossi seit zehn Partien ungeschlagen. Mit sieben Siegen und drei Remis bei 22:6 Toren stehen sie in der Formtabelle der letzten zehn Spieltage auf dem ersten Platz. 24 Punkte konnten die Römer aus besagten letzten zehn Spielen sammeln, nachdem sie in den ersten 16 Serie-A-Begegnungen in dieser Saison nur 16 Zähler holten.

Bereits diese Tatsache spricht für den zuvor erwähnten AS Rom Como Tipp “Heimsieg”. Die letzten drei Spiele in der heimischen Meisterschaft haben die Römer bei einem Torverhältnis von 6:0 alle gewonnen. Sie gehen zudem mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen ins Heim-Duell mit dem Aufsteiger (1U).

Die letzte Pleite in der Serie A gab es am 15. Dezember 2024 und sie war gegen den kommenden Gegner. Zu Hause will man sich nun revanchieren und im heimischen Olimpico datiert die letzte Pflichtspiel-Pleite vom 2. Dezember 2024. Seitdem blieb die Roma in zehn aufeinanderfolgenden Pflichtspielen im eigenen Stadion ungeschlagen und hat neun davon gewonnen (1U).

AS Rom - Como Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 4:0 Monza (H), 3:2 FC Porto (H), 1:0 Parma (A), 1:1 FC Porto (A), 1:0 Venedig (A)

Letzte 5 Spiele Como: 2:1 Neapel (H), 2:0 Fiorentina (A), 1:2 Juventus (H), 0:2 Bologna (A), 1:2 Atalanta Bergamo (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Como: 0:2 (A), 0:2 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 1:0 (H)

Die Gäste kommen allerdings mit ganz breiter Brust in die Hauptstadt. Am vergangenen Wochenende schlugen sie niemand Geringeren als die SSC Neapel, die als Tabellenführer nach Como gereist war. Am Ende gewann der Außenseiter mit 2:1 und feierte nach dem 2:0 bei der Fiorentina den zweiten Liga-Dreier am Stück.

Zuvor hatten die Biancoblu in der Serie A dreimal in Folge verloren und bei jeder der drei Pleiten genau zwei Gegentore kassiert. Allein an den letzten beiden Spieltagen holten sie genauso viele Siege wie in den acht Partien davon zusammengenommen. Dennoch sehen wir sie in unserer AS Rom vs. Como Prognose als doch recht klaren Außenseiter.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Auswärts hat der Aufsteiger nur zwei der bisherigen 13 Begegnungen in dieser Serie-A-Spielzeit für sich entscheiden können (4U, 7N). Vor dem erwähnten Sieg in Florenz war er in acht aufeinanderfolgenden Auswärtspartien ohne Dreier geblieben und hatte mit fünf über die Hälfte dieser Spiele verloren (3U).

In der Fremde schossen die Gäste zudem nur elf Tore. Nur drei Teams trafen auf des Gegners Platz seltener. Zu Hause haben sie bei gleicher Spielanzahl mit 21 fast doppelt so viele Treffer erzielt. Auf der anderen Seite konnte Como in Florenz zum ersten Mal nach 13 Auswärts-Pflichtspielen mal wieder den eigenen Kasten sauber halten.

So seht ihr AS Rom - Como im TV oder Stream:

02. März 2025, 18 Uhr, Stadio Olimpico, Rom

Übertragung TV: DAZN2

Übertragung Stream: DAZN

Der Anbieter DAZN überträgt das Duell des Neunten gegen den 13. der Serie A sowohl auf seinem linearen Sender DAZN2 als auch im Stream. Manche Partien überträgt DAZN im Rahmen einer Aktion “for free”, doch dieses Match ist an diesem Wochenende nicht dabei.

Noch nie stand die Roma in dieser Saison besser als auf Platz 9 da. Mit einem Dreier könnten sie im besten Fall bis auf Rang 7 springen und sich damit an die europäischen Plätze heranpirschen. Nach den letzten Ergebnissen halten wir einen Heimsieg in unserem AS Rom Como Tipp für sehr wahrscheinlich.

AS Rom vs Como: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar - Mancini, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Baldanzi, Pellegrini, Cristante; Shomurodov

Ersatzbank AS Rom: Gollini, De Marzi, Rensch, Abdulhamid, Salah-Eddine, Pisilli, Celik, Gourna-Douath, El Shaarawy, Soule, Hummels, Paredes, Dybala

Startelf Como: Butez - Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza

Ersatzbank Como: Vigorito, Reina, Iovine, Douvikas, Moreno, Dossena, Vojvoda, Jack, Lesjak, Ikone, Engelhardt, Braunoder, Fadera, Cutrone

Nachdem die Römer zuletzt auch keine bzw. kaum Gegentore kassierten, würden wir uns außerdem für die AS Rom gegen Como Prognose “Sieg AS Rom zu Null” zu Quoten von teils deutlich über 3,00 aussprechen. Da diese Wette aber mit einem gewissen Risiko verbunden ist, solltet ihr schauen, ob ihr nicht vielleicht einen Gratiswetten Code ergattern könnt.

Das Hinspiel entschieden die Biancoblu zu Hause mit 2:0 für sich und auch das letzte Aufeinandertreffen davor ging mit diesem Ergebnis an Como. Allerdings trafen die beiden Kontrahenten vor dem Hinspiel in dieser Saison zuletzt im Jahr 2003 aufeinander. Die letzten Duelle davor datieren wiederum aus dem Jahr 1989.

Unser AS Rom - Como Tipp: “AS Rom Über 1,5 Tore”

3:2 gegen den FC Porto und 4:0 gegen Monza, das waren die letzten beiden Heim-Ergebnisse der Roma. In neun ihrer letzten zehn Pflichtspiele auf heimischem Rasen konnten die Römer mindestens zwei Tore erzielen. Die einzige Ausnahme in diesem Zeitraum bildet das 1:1 gegen Ex-Tabellenführer Neapel.

In der jetzigen Verfassung sehen wir die Giallorossi definitiv in der Lage, auch gegen den Aufsteiger mindestens doppelt zu treffen. Bei einer Quote von nur ganz knapp unter 2,00 ist die von uns vorgeschlagene Torwette zugunsten der Gastgeber in unseren Augen eine hervorragende Option.