AS Rom - Dynamo Kiew Tipp, Prognose & Quoten | 24.10.2024

SPORT1 Betting 23.10.2024 • 09:00 Uhr AS Rom - Dynamo Kiew Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Wer holt seinen ersten Europa-League-Sieg?

Unser AS Rom - Dynamo Kiew Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 24.10.2024 lautet: Beide Teams haben an den ersten beiden Spieltagen auf internationaler Ebene nicht überzeugt und sind in unserem Wett Tipp heute unter Zugzwang.

Der AS Rom hatte zuletzt in der Serie A mit Inter Mailand keinen einfachen Gegner vor der Brust und musste sich in einem Duell auf Augenhöhe letztlich knapp mit 0:1 geschlagen geben. Kiew hingegen ist auf nationaler Ebene weiterhin ungeschlagen und tankte kürzlich beim 5:1 gegen Obolon Kiew gehörig Selbstvertrauen. Dennoch ist im Zuge unserer AS Rom Dynamo Kiew Prognose festzustellen, dass die Italiener von einem ganz anderen Kaliber sind.

Spielerisch sind die Mannen aus der italienischen Hauptstadt deutlich überlegen und agieren darüber hinaus im heimischen Stadio Olimpico. In unserem AS Rom Dynamo Kiew Wett Tipp heute spielen wir „Sieg AS Rom & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,75 bei Happybet.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Dynamo Kiew auf „Sieg AS Rom & Über 1,5 Tore“:

Die Roma hat die letzten beiden Kräftemessen mit Kiew siegreich gestaltet.

Mit 332,5 Millionen Euro zeigen die Römer den 4-fachen Kader-Marktwert der Gäste aus der Ukraine (81,5 Mio. Euro) auf.

Kiew hat beide EL-Spiele ohne eigenen Treffer verloren.

AS Rom vs Dynamo Kiew Quoten Analyse:

Wenngleich beide Konkurrenten im bisherigen Turnierverlauf nicht überzeugten, sehen die Wettanbieter die Italiener in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Heimsieg. AS Rom Dynamo Kiew Quoten in Höhe von durchschnittlich 1,50 untermauern diesen Gedankengang.

Die bisherigen Spiele auf internationaler Ebene gestalteten sich bei der Roma minimalistisch und brachten immer weniger als 2,5 Tore zum Vorschein. Diesmal tendieren die Bookies jedoch zu einem offensiven Kräftemessen und gehen von drei oder mehr Toren aus. In der AdmiralBet App wird für drei oder mehr Treffer der 1,66-fache Wetteinsatz geboten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Dynamo Kiew Prognose: Beenden die Römer den Negativtrend?

Wettbewerbsübergreifend wartet der AS Rom seit drei Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Neben dem 1:1 in Monza kamen zwei Misserfolge gegen Elfsborg (0:1) und Inter Mailand (0:1) zum Vorschein.

Vor allem auf internationaler Ebene wussten die Römer keineswegs zu überzeugen und warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Neben der Niederlage gegen Elfsborg stand am ersten Spieltag ein Remis gegen Bilbao zu Buche.

Auch auf nationaler Ebene legten die Recken von Trainer Ivan Juric Probleme an den Tag und gewannen nur zwei ihrer acht Duelle. Darüber hinaus standen vier Remis und zwei Niederlagen zu Buche. Wenngleich Ivan Juric das Team erst seit Mitte September betreut, konnte er mit einem Schnitt von 1,33 Punkten in den sechs Spielen unter seiner Federführung nicht wirklich überzeugen und steht im AS Rom Dynamo Kiew Tipp unter Beobachtung. Vier der sechs Duelle unter seiner Leitung brachten zwei oder mehr Tore zum Vorschein.

In der vergangenen Saison zogen die Römer ins Halbfinale der Europa League ein, hatten dort aber gegen Bayer Leverkusen das Nachsehen.

AS Rom - Dynamo Kiew Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:1 Inter Mailand (H), 1:1 AC Monza (A), 0:1 IF Elfsborg (A), 2:1 Venezia FC (H), 1:1 Athletic Bilbao (H).

Letzte 5 Spiele Dynamo Kiew: 5:1 Obolon Kiew (A), 2:1 Hirnyk (H), 0:2 TSG Hoffenheim (A), 3:0 Livyi Bereh (A), 0:3 Lazio Rom (H).

Letzte Spiele AS Rom vs. Dynamo Kiew: 4:1 (A), 2:0 (H), 0:2 (A), 0:3 (H).

Auf internationaler Ebene haben die Mannen aus der ukrainischen Hauptstadt bisher keinen Stich gemacht und mussten beide Begegnungen mit einer Niederlage abschreiben. Der erste Spieltag brachte auf heimischem Boden gegen Lazio Rom eine vernichtende 0:3-Klatsche mit sich. Auch der zweite Spieltag war bei der TSG Hoffenheim nicht erfolgreich und führte zu einem 0:2.

Dynamo wartet somit weiterhin in dieser Saison auf den ersten Torerfolg in der Europa League. In unserer AS Rom Dynamo Kiew Prognose ist auch gegen die Roma nicht mit einem Dreier zu rechnen.

In einem ganz anderen Licht präsentierte sich die Elf von Trainer Oleksandr Shovkovskyi auf nationaler Ebene. Keiner der neun Spieltage endete mit einer Niederlage. Acht Siege und ein Remis lassen die Hauptstädter an der Spitze der Tabelle landen. Satte 21 Tore wurden in der laufenden Spielzeit erzielt. 15 kamen dabei in den Stadien des Gegners zum Vorschein. Alle fünf Auswärtsspiele endeten mit einem Erfolgserlebnis. Die Abwehr musste sich nur drei Gegentore ankreiden lassen. Zudem brachten alle Ansetzungen in der Fremde im ukrainischen Oberhaus mehr als 1,5 Tore zum Vorschein.

Wer das Maximum aus seinem AS Rom Dynamo Kiew Tipp herausholen möchte, könnte den Bet365 Bonus nutzen. Der Bookie gewährt Neukunden einen 100 Euro Bonus in Form von Wett-Credits.

So seht ihr AS Rom - Dynamo Kiew im TV oder Stream:

24. Oktober 2024, 18:45 Uhr, Stadio Olimpico, Rom (Italien)

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Lediglich einige Europa-League-Duelle mit deutscher Beteiligung sind im Free-TV zu sehen.

Die Paarung zwischen dem AS Rom und Dynamo Kiew gehört nicht dazu und kann nur via RTL+ verfolgt werden. Um das Match zu schauen, ist ein Abo erforderlich.

AS Rom vs Dynamo Kiew: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar - Mancini, Ndicka, Angelino - Celik, Koné, Cristante, Zalewski, Dybala, Lo. Pellegrini - Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Marin, Ryan, Hermoso, Abdulhamid, Dahl, Hummels, Sangaré, Paredes, Le Fee, Pisilli, Baldanzi, Soule, Shomurodov

Startelf Dynamo Kiew: Bushchan - Tymchyk, Popov, Mykhavko, Dubinchak - Brazhko, Shaparenko, Karavayev, Buyalskyi, Kabayev - Vanat

Ersatzbank Dynamo Kiew: Ihnatenko, Neshcheret, Dyachuk, Bilovar, Malysh, Vivcharenko, Mykhaylenko, Rubchynskyi, Andriyevskyi, Voloshyn, Bragaru, Guerrero

Roma-Trainer Ivan Juric wird gegen Kiew vermutlich am 3-4-2-1 festhalten und gewiss seine beste Elf auflaufen lassen. Immerhin sind die Gelb-Roten nach zwei sieglosen Europa-League-Duellen gehörig unter Zugzwang. In der Offensive ruhen alle Hoffnungen auf Neuzugang Artem Dovbyk. Der Neuner spielt gegen seine ukrainischen Landsleute und erzielte auf nationaler Ebene drei Tore. Bei den Italienern fallen Alexis Saelemaekers und Stephan El Shaarawy verletzungsbedingt aus.

Die Gäste aus der Ukraine können in der AS Rom Dynamo Kiew Prognose spielerisch mit den Römern nicht konkurrieren, wollen aber geschlossen im Team dagegenhalten. Die Ukrainer werden das Match voraussichtlich aus einer Viererkette heraus gestalten und hinten möglichst wenig zulassen. Nach vorne hin fehlt weiterhin der verletzte Andriy Yarmolenko.

Unser AS Rom - Dynamo Kiew Tipp: Sieg AS Rom & Über 1,5 Tore

Die Römer zeichnen sich durch den vierfachen Kader-Marktwert der Schützlinge aus Kiew aus und agieren zudem auf heimischem Boden. Wir schließen uns nahtlos der Einschätzung der Wettanbieter an und favorisieren die Gastgeber. Obendrein rechnen wir aufgrund der offensiven Qualitäten beider Teams mit mindestens zwei Toren im Spiel.