AS Rom - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 30.01.2025

SPORT1 Betting 29.01.2025 • 11:00 Uhr AS Rom - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Rettet sich die Roma in die Playoffs?

Unser AS Rom - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 30.01.2025 lautet: Die Defensive der Adlerträger hat in dieser Spielzeit nicht immer überzeugt. Das rächt sich im Wett Tipp heute.

Über weite Strecken der Hinrunde sah AS Rom wie ein unterdurchschnittliches Serie-A-Team aus, das bereits mit dem Klassenerhalt alle Füße voll zu tun hat. Mit der Unterschrift von Claudio Ranieri sind die Giallorossi wieder auf dem Weg zu alter Stärke, von der sie in unserer AS Rom Frankfurt Prognose profitieren.

Dem Austragungsort dieser Begegnung schreiben wir in unserem AS Rom Frankfurt Wett Tipp heute eine große Bedeutung zu. Zu Hause gewannen die Römer sechs von sieben Pflichtspielen unter Ranieri. Bei ODDSET seid ihr mit einer Quote von 1,70 für „AS Rom Über 1,5 Tore“ gut aufgehoben.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Frankfurt auf „AS Rom Über 1,5 Tore“:

AS Rom erzielte in 6 von 7 Pflicht-Heimspielen unter Claudio Ranieri „Über 1,5 Tore“.

Frankfurt kassierte in jedem Europa-League-Auswärtsspiel mindestens 1 Gegentor - zuletzt sogar 3 gegen Lyon (2:3).

AS Rom erzielte zuletzt in 4 von 5 Pflichtspielen „Über 1,5 Tore“.

AS Rom vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die tabellarische Situation nimmt keinen großen Einfluss auf die AS Rom Frankfurt Quoten. Zu Hause brüsten sich die Giallorossi mit der Favoritenrolle und Siegquoten bis 1,73.

Frankfurt sammelte an den sieben absolvierten Spieltagen zwar wesentlich mehr Zähler (16 Punkte) als die Hausherren (9 Punkte), bringt euch mit einem Sieg im Olympiastadion Rom aber im Bestfall den 5,30-fachen Gewinn. Traut ihr der formstarken SGE einen Dreier zu, probiert es gerne mit einer Gratiswette .

AS Rom vs Frankfurt Prognose: Drei Punkte für die Römer fast Pflicht

Claudio Ranieri ist in dieser Spielzeit der dritte Trainer der Roma. Persönlich befindet sich der 73-Jährige in seiner dritten Runde als Trainer der Giallorossi. Zwischen 2009 und 2011 sowie 2019 stand er bereits für den Klub seiner Heimatstadt an der Seitenlinie.

Für den Verein seines Herzens war der gebürtige Römer sogar bereit, aus dem Ruhestand zurückzukehren. Von den Anhängern wird er als „einer von uns“ betitelt und durchschnittlich 1,71 Punkte aus den ersten zwölf Pflichtspielen machen ihn zum Retter dieser Spielzeit.

Wollen die Wölfe die Liga-Phase der Europa League überstehen, sind drei Punkte eigentlich Pflicht. Rom sitzt derweil auf dem 21. Tabellenplatz und hat nur einen Puffer von einem Zähler auf Porto (25.).

Unter der Anleitung von Ranieri scheint ein Sieg gegen den Tabellenzweiten der Europa League aber möglich. Die Giallorossi gewannen seit der Ankunft des 73-Jährigen sechs von sieben Pflicht-Heimspielen (1N). Die Rückkehr der Heimstärke beeinflusst unseren AS Rom vs. Frankfurt Tipp maßgeblich.

AS Rom - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:1 Udinese (A), 0:1 Alkmaar (A), 3:1 Genua (H), 2:2 Bologna (A), 2:0 Lazio Rom (H).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:2 Hoffenheim (A), 2:0 Ferencvaros (H), 2:0 Dortmund (H), 4:1 Freiburg (H), 1:0 St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Frankfurt: -

In diesen sechs Siegen vor heimischer Kulisse erzielte die Roma jeweils „Über 1,5 Tore“, ebenso wie in vier der fünf vorangegangenen Pflichtspiele. Mittelstürmer Artem Dovbyk präsentierte sich zuletzt in glänzender Verfassung und traf in drei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen.

Für einen erfolgreichen Tipp aufgrund der AS Rom vs Frankfurt Prognose benötigen wir seine Torgefahr ebenso dringlich wie die spielerische Kreativität von Paulo Dybala. Der Argentinier wurde im vergangenen Liga-Spiel gegen Udinese (2:1) ebenso geschont wie Mats Hummels und einige weitere Akteure.

AS Rom erzielte in der Europa League mehr erwartbare Tore (11,9 xG) als Frankfurt (10,6 xG), womit eine weitere Statistik die starke Offensive der Hausherren unterstreicht.

Zudem liegen den Giallorossi besonders die europäischen Abende im Olympiastadion Rom. Die Magischen verloren zuletzt nur drei von 45 europäischen Heimspielen (33S, 9U) und kassierten in weniger als der Hälfte dieser Paarungen ein Gegentor (55,5 Prozent Weiße Westen).

Frankfurt erzielte bisher allerdings an allen sieben Europa-League-Spieltagen mindestens ein Tor, weshalb die Quote von 1,70 für „Beide Teams treffen“ ziemlich gut passt. Diese könnt ihr bei den besten Wettanbietern spielen.

So seht ihr AS Rom - Frankfurt im TV oder Stream:

30. Januar 2025, 21 Uhr, Olympiastadion Rom, Rom

Übertragung TV: RTL +

Übertragung Stream: RTL +

Bis jetzt kassierte Frankfurt in jedem EL-Auswärtsspiel mindestens ein Gegentor. Nachdem es gegen Besiktas (3:1) und Midtjylland (2:1) noch zu einem Sieg gereicht hat, kehrten die Adlerträger von ihrer letzten Auswärtsreise ohne Punkte in die Heimat zurück (2:3 vs. Lyon).

Die drei vorangegangenen EL-Auswärtsspiele der SGE haben eine weitere Gemeinsamkeit. Jede Paarung enthielt „Über 2,5 Tore“. Mindestens drei Treffer können wir uns auch im AS Rom gegen Frankfurt Tipp ziemlich gut vorstellen.

AS Rom vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar - Hummels, Mancini, Ndicka, Saelemaekers, Cristante, Pisilli, Pellegrini, Angelino, Dybala, Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Gollini, De Marzi, Celik, Dahl, Abdulhamid, Kone, Paredes, Zalewski, El Shaarawy, Rensch, Soule, Baldanzi, Shomurodov

Startelf Frankfurt: Trapp - Theate, Collins, Koch, Kristensen, Larsson, Shaqiri, Knauf, Chaibi, Götze, Ekitike

Ersatzbank Frankfurt: Santos, Amenda, Tuta, Nkounkou, Chandler, Bekir Is, Uzun, Bahoya, Matanovic

Frankfurt verlor im Winter Omar Marmoush, der mit sechs Scorerpunkten die Liste in der Europa League anführt. Am vergangenen Wochenende hat die SGE-Offensive jedoch nachgewiesen, dass sie auch ohne Marmoush großartigen Kombinationsfußball spielt.

Im Vergleich mit Hoffenheim (2:2) erzielte das Team von Dino Toppmöller im Kalenderjahr 2025 zum vierten Mal in Folge mindestens zwei Tore in einer Begegnung und befeuert somit auch die AS Rom vs. Frankfurt Prognose.

Unser AS Rom - Frankfurt Tipp: AS Rom Über 1,5 Tore

Bedeutungsvolle Heimspiele in einem europäischen Wettbewerb liegen den Römern, die unter Claudio Ranieri wieder zu alter Stärke gefunden haben. Der 73-Jährige verhinderte mit seinem Ausbildungsverein in sieben der acht vorangegangenen Pflichtspielen eine Niederlage und jubelte sechs Mal über mindestens zwei Tore.