Aston Villa - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten | 24.08.2024

Aston Villa - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Sind die Villans für Arsenal zu knacken?

Unser Aston Villa - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 24.08.2024 lautet: Letztes Jahr war Aston Villa für 40 Prozent der Niederlagen von Arsenal in der Premier League verantwortlich (2 von 5). In diesem Wett Tipp heute gehen die Hausherren allerdings ohne Zählbares vom Feld.

Fünf der letzten neun Duelle hat Aston Villa gegen Arsenal gewonnen, darunter die beiden Spiele in der vergangenen Saison (1:0, 2:0). Enorm positiv verlief der erste Spieltag für die Hausherren jedoch nicht, auch wenn am Ende ein 2:1-Sieg gegen West Ham United eingefahren wurde.

Unai Emery sah deutlich zu viele Torchancen für den Gegner und fand nach dem Spiel 2,5 erwartbare Gegentore auf den Statistikbögen - der zweithöchste Wert am ersten Spieltag. Das beeinflusst unsere Aston Villa Arsenal Prognose zu Gunsten der Gäste. Für den Aston Villa Arsenal Wett Tipp heute haben wir uns daher auf einen „Sieg Arsenal“ konzentriert und bei Bet365 eine Quote von 1,72 gefunden.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Arsenal auf „Sieg Arsenal“:

Arsenal erlaubte gegen die Wolves nur 0,5 erwartbare Gegentore.

Arsenal hat im Kalenderjahr 2024 8 von 9 Premier-League-Auswärtsspielen gewonnen.

Seit dem 5:0-Sieg im Februar gegen Burnley hat kein Premier-League-Spieler mehr Scorer-Punkte gesammelt als Kai Havertz (10 Tore, 7 Torvorlagen).

Aston Villa vs Arsenal Quoten Analyse:

Die Aston Villa Arsenal Quoten legen einen Sieg der Gunners nahe. Mikel Arteta und seine Mannschaft erhalten maximal eine Siegquote von 1,80. Diese eignet sich hervorragend für einen Sportwetten Bonus.

Die Villans sind der Außenseiter und erreichen in der Spitze Aston Villa Arsenal Wettquoten von 4,33 für den dritten Sieg in Serie gegen die Londoner. Zu stark sollten sich die Hausherren aber nicht auf die beiden Dreier der vergangenen Spielzeit berufen.

Aston Villa vs Arsenal Prognose: Ein neuer Anlauf

Mikel Arteta startete in seine fünfte volle Spielzeit als Arsenal-Trainer und will endlich die ersehnte Meisterschaft feiern. Obwohl sein Team in der Vorsaison 16 der letzten 18 Spiele für sich entschieden hat, reichte es nur für die Vizemeisterschaft.

Der volle Fokus in dieser Spielzeit liegt auf einem erneuten Angriff, der nach Möglichkeit mit der ersten Meisterschaft seit 20 Jahren erfolgreich enden soll. Den Liga-Start brachte Arsenal souverän hinter sich und schlug Wolverhampton mit 2:0.

Bereits in der abgelaufenen Spielzeit hatte der Vizemeister am Ende der Saison mehr Spiele als jede andere Premier-League-Mannschaft ohne Gegentor hinter sich gebracht und die wenigsten erwartbaren Gegentore zugelassen (28,4 xGA).

Von dieser Stärke haben die Gäste über den Sommer hinweg scheinbar überhaupt nichts verloren. Arsenal ließ gegen die Wolves nur Torchancen im Wert von 0,5 erwartbaren Gegentoren zu.

Aston Villa - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 2:1 West Ham (A), 0:2 Dortmund (A), 3:2 Bilbao (H), 0:1 America (A), 0:2 RB Leipzig (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:0 Wolverhampton (H), 2:0 Lyon (H), 4:1 Leverkusen (H), 1:2 Liverpool (A), 2:1 Manchester United (H).

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs. Arsenal: 2:0 (A), 1:0 (H), 2:4 (H), 1:2 (A), 0:1 (H).

Ebenso erfolgreich, wenngleich weniger dominant, verlief der erste Spieltag für Aston Villa. Zu Gast bei West Ham setzte sich das Team von Unai Emery mit 2:1 durch. Im Gegensatz zu Arsenal glich die Defensive allerdings einem unorganisierten Haufen, der ligaweit die zweitmeisten erwartbaren Gegentore zuließ (2,5 xGA).

Die Verteidigung war letztes Jahr ebenfalls nicht immer sattelfest und hatte am Ende der Saison 60,7 erwartbare Gegentore auf dem Zettel (11.). Trotzdem schlugen die Villans den Vizemeister in beiden Liga-Duellen ohne Gegentor (1:0, 2:0).

Von einem solchen Sieg sind die Hausherren am zweiten Spieltag aber weit entfernt. Aston Villa durchlief eine wechselhafte Vorbereitung und kassierte vier Niederlagen. Unter anderem unterlagen die Löwen den beiden Bundesligisten aus Dortmund (0:2) und Leipzig (0:2).

Auf dieses Niveau sollten sich die Hausherren im Aston Villa Arsenal Tipp mindestens einstellen. Wählen die Gunners einen ähnlichen Weg und gewinnen ohne Gegentor? Vorstellbar wäre es und ein Betano Bonus macht die ganze Angelegenheit noch schmackhafter.

Besonders ein deutscher Spieler stellt eine große Bedrohung für die Defensive der Villans dar. Kai Havertz hat seit dem 17. Februar die meisten Scorer-Punkte in der Premier League gesammelt (10 Tore, 7 Torvorlagen). Im Heimspiel gegen Wolverhampton sorgte der deutsche Nationalspieler höchstpersönlich für die Führung (1:0).

Während Unai Emery sich in der Vorbereitung an mehreren Baustellen zu schaffen machte, musste Mikel Arteta nur noch an kleineren Details arbeiten. Die letzten beiden Begegnungen vor dem Liga-Auftakt gewannen die Gunners deutlich gegen Leverkusen (4:1) und Lyon (2:0).

Unter diesen Voraussetzungen könnten die Gunners ihre Auswärtsbilanz im Kalenderjahr 2024 in der Aston Villa Arsenal Prognose durchaus um einen zusätzlichen Dreier erweitern. Bisher freute sich die Arteta-Elf über acht Siege aus neun Auswärtsspielen.

Aston Villa vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Onana, Tielemans, Bailey, Rogers, McGinn, Watkins

Ersatzbank Aston Villa: Gauci, Carlos, Maatsen, Nedeljkovic, Barkley, Ramsey, Philogne, Buendia, Duran

Startelf Arsenal: Raya, White, Saliba, Magalhaes, Zinchenki, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Havertz, Martinelli

Ersatzbank Arsenal: Ramsdale, Timber, Calafiori, Jorginho, Nwaneri, Trossard, Reiss Nelson, Nketiah, Gabriel Jesus

Großartige Veränderungen nahmen die Verantwortlichen der Gunners in dieser Transferperiode nicht am Kader vor. Der einzige richtige Neuzugang war Riccardo Calafiori, der am ersten Spieltag aber noch auf der Bank Platz nahm.

Der spielstarke Innenverteidiger ist dennoch ein wichtiger Neuzugang und gibt der Innenverteidigung von Mikel Arteta zusätzliche Kader-Tiefe. Die ohnehin schon beste Defensive der letzten Spielzeit (29 Gegentore) wird dadurch nur noch besser.

Unser Aston Villa - Arsenal Tipp: Sieg Arsenal

Eine Siegquote von über 1,70 für ein erfolgreiches Liga-Spiel der Gunners kann niemanden kalt lassen. Der Vizemeister bestätigte am ersten Spieltag seine phänomenale Frühform und sollte sich bei Aston Villa für die beiden Niederlagen aus der letzten Spielzeit revanchieren.