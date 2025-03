Aston Villa – Club Brügge Tipp, Prognose, Quoten 12.03.25

Am 12. März 2025 um 21:00 Uhr wird der Villa Park zum Schauplatz eines spannenden Champions League Achtelfinal Rückspiels, wenn Aston Villa auf Club Brügge trifft. Unter der Leitung von Schiedsrichter Daniel Siebert sind die Bedingungen perfekt für ein interessantes Aufeinandertreffen in der Aston Villa Club Brügge Prognose.

Die Engländer gehen als klarer Favorit ins Spiel, insbesondere nach dem 3:1-Auswärtssieg in Brügge. Die Heimmannschaft hat in den letzten acht Spielen mit nur einer Niederlage stark abgeschnitten (5S, 2U) und zeigt ihre Formstärke. Club Brügge hingegen kämpft mit einer durchwachsenen Bilanz (2S, 1U, 2N), und ihre historische Erfolglosigkeit in England (0 Siege) lässt wenig Hoffnung aufkommen.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Club Brügge auf „Beide Teams treffen”:

Aston Villa vs Club Brügge Quoten Analyse: