Aston Villa - Juventus Tipp, Prognose & Quoten 27.11.2024

SPORT1 Betting 26.11.2024 • 11:54 Uhr Aston Villa - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer macht einen großen Schritt Richtung Achtelfinale?

Unser Aston Villa - Juventus Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 27.11.2024 lautet: Sowohl Villa als auch Juve spielen bisher eine gute Saison in der Königsklasse. So rechnen wir im Wett Tipp heute im direkten Duell mit einem engen Fight mit wenigen Toren.

Die ersten acht Teams der Champions-League-Tabelle sparen sich den Umweg über die K.o.-Playoff-Phase und ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Nach aktuellem Stand wäre Aston Villa auf Rang 8 eine dieser acht Mannschaften. Doch noch stehen in der Liga-Phase der Königsklasse vier Spieltage auf dem Programm. Schon am Mittwoch wartet mit dem Heimspiel gegen Juventus eine schwierige Aufgabe auf die Villans. Die Quoten der Aston Villa vs Juventus Prognose schlagen sich dabei etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Wir spielen allerdings mit einer Quote von 1,72 bei Sunmaker den Aston Villa Juventus Wett Tipp heute „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Juventus auf „Unter 2,5 Tore“:

Aston Villa musste in dieser CL-Saison nur ein Gegentor hinnehmen

Juventus hat die beste Abwehr der Serie A

Die Bianconeri kassierten in den vergangenen 4 Pflichtspielen gerade mal einen Gegentreffer

Aston Villa vs Juventus Quoten Analyse:

Beim Marktwert liegen die Hausherren (615 Mio. Euro) und die Gäste (594 Mio. Euro) sehr eng beisammen. So können sich die Aston Villa vs Juventus Quoten auch auf keinen wirklichen Favoriten einigen.

Mit dem Heimvorteil liegen die Gastgeber bei Siegquoten im Schnitt von 2,33 etwas vorne. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den deutschen Buchmachern für einen Erfolg der Gäste Aston Villa gegen Juventus Wettquoten zwischen 3,00 und 3,30.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aston Villa vs Juventus Prognose: Halten beide Abwehrreihen dicht?

Coach Unai Emery führte Aston Villa in der vergangenen Saison in der Premier League auf den vierten Platz. Das war das beste Ergebnis für den Verein seit dem Jahr 1995/96. Damit lösten die Männer aus Birmingham auch erstmals das Ticket für die Champions League. In dieser feierten die Villans mit Siegen gegen die Young Boys (3:0), die Bayern (1:0) und Bologna (2:0) gleich mal einen guten Auftakt. Das erste Gegentor und die erste Niederlage in der Königsklasse folgte dann am vergangenen Spieltag mit einem 0:1 bei Club Brügge.

In der Premier League läuft es für den AVFC aber nicht ganz so gut. National sind die Männer von Coach Emery seit vier Partien ohne Sieg (2U, 2N). In der Liga-Tabelle reichen 19 Zähler aus zwölf Partien für Rang 8. Der Rückstand auf Platz 4 beträgt aber lediglich drei Punkte. 19 Gegentore sind allerdings der schwächste Wert in den Top 10 der Tabelle. Schaut man auf alle Europapokal-Partien, hat Villa sieben der letzten acht Heimspiele gewonnen, bei einer Niederlage, was sich auf den Aston Villa Juventus Tipp auswirkt.

Obwohl Juve in der Vorsaison mit dem dritten Platz in der Serie A das beste Ergebnis seit der bis dato letzten Meisterschaft 2020 erzielt hatte, durfte sich mit Thiago Motta ab dem Sommer ein neuer Trainer in Turin versuchen. Der neue Coach hat auch schon einiges erreicht. So sind die Bianconeri als einziges Team in der heimischen Liga nach 13 Partien noch ungeschlagen. Zudem stellt Juventus mit nur sieben Gegentoren die beste Abwehr der italienischen Beletage. Allerdings steht die Mannschaft mit sieben Remis nur auf Rang 6 der Tabelle. Auch beim 0:0 am Wochenende bei AC Milan agierten die Turiner im 4-6-0-System.

Die junge Mannschaft befindet sich weiterhin im Findungsprozess. In der Königsklasse hat der italienische Rekordmeister nach einem 3:1 gegen PSV Eindhoven und einem 3:2 in Leipzig sowie einem 1:1 in Lille sieben Punkte auf dem Konto. Die einzige Pflichtspiel-Pleite in dieser Saison war ein 0:1 daheim gegen den VfB Stuttgart. So ist Juve in der Königsklasse kurioserweise noch ohne Weiße Weste. In der Champions League konnten die Weiß-Schwarzen lediglich drei der vergangenen zwölf Partien für sich entscheiden (2U, 7N). Außerdem ging nur eines der vergangenen sieben Gastspiele an Juventus (2U, 4N).

Aston Villa - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 2:2 Crystal Palace (H), 0:2 Liverpool (A), 0:1 Club Brügge (A), 1:4 Tottenham (A), 1:2 Crystal Palace (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:0 AC Milan (A), 2:0 FC Turin (H), 1:1 OSC Lille (A), 2:0 Udinese Calcio (A), 2:2 Parma FC (H)

Letzte Spiele Aston Villa vs Juventus: 1:3 (A), 1:2 (H)

Beide Vereine standen sich bisher nur in der Saison 1982/83 im Pokal der Landesmeister gegenüber. Damals setzte sich Juve im Viertelfinale mit einem 2:1 in Birmingham und einem 3:1 in Turin durch. Villa kommt auf drei Siege und vier Niederlagen gegen Vereine aus Italien. Alle Erfolge wurden daheim eingefahren.

Juve konnte nur drei der jüngsten 15 Gastspiele auf der Insel für sich entscheiden (3U, 9N). Allerdings hat die „Alte Dame“ auch lediglich eines der vergangenen sechs Gastspiele in England verloren (3S, 2U). Unai Emery konnte 2015 mit Sevilla und 2022 mit Villarreal in der Champions League schon Siege gegen Juventus feiern und geht auch zuversichtlich in die Aston Villa Juventus Prognose.

Villa konnte im internationalen Geschäft wie schon erwähnt sieben der letzten acht Heimspiele für sich entscheiden. Dabei gingen die Partien fünfmal mit einem Tor Unterschied zu Ende.

Auch dieses Mal rechnen wir mit einem engen Fight und sichern uns für den Aston Villa gegen Juventus Tipp „Sieg mit 1 Tor Unterschied“ in der ODDSET App eine Quote von 2,25.

So seht ihr Aston Villa - Juventus im TV oder Stream:

27. November 2024, 21 Uhr, Villa Park, Birmingham

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Jede Woche wird ein Champions-League-Spiel mit deutscher Beteiligung am Dienstag bei Amazon Prime übertragen. Alle anderen Partien laufen exklusiv bei DAZN, so auch das Duell zwischen Aston Villa und Juventus.

Anpfiff im Villa Park von Birmingham ist am Mittwoch um 21 Uhr.

Aston Villa vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Torres, Digne - Barkley, Tielemans - Bailey, Rogers, McGinn - Watkins

Ersatzbank Aston Villa: Olsen (Tor), Mings, Nedeljkovic, Broggio,, Duran, Philogene, Buendia, Bogarde, Diego Carlos, Pau, Maatsen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Conceicao, Koopmeiners, Kenan Yildiz - Weah

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio (Tor), Rouhi, Fagioli, Danilo, Mbangula

Bei den Hausherren fallen Kamara und Ramsey sicher aus. Die Einsätze von Konsa und Onana sind noch fraglich.

Die Gäste müssen in der Aston Villa vs Juventus Prognose ohne Adzic, Bremer, Cabal und Milik auskommen. Ob Douglas Luiz, McKennie, Nico González und Vlahovic mitwirken können, entscheidet sich erst kurzfristig.

Unser Aston Villa - Juventus Tipp: Unter 2,5 Tore

Wir entscheiden uns gegen einen Ergebnis-Tipp. In diesem Spiel kann unserer Meinung nach alles passieren. Am Ende gehen wir von einem engen, umkämpften und torarmen Spiel aus.

Denn Villa hat eine der besten Defensiven der Königsklasse und empfängt die beste Abwehr der Serie A. Zudem ist bei den Gästen Stürmer Vlahovic fraglich.