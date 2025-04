Aston Villa - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2025

SPORT1 Betting 14.04.2025 • 11:00 Uhr Aston Villa - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wirbeln beide Teams im gegnerischen Sechzehner?

Unser Aston Villa - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Viertelfinale Rückspiel am 15.04.2025 lautet: Verglichen mit der letzten CL-Spielzeit ist PSG im Angriff nur schwer ausrechenbar, was uns den Wett Tipp heute erleichtert.

Les Parisiens haben sich eine fantastische Ausgangslage für das Rückspiel im Villa Park erarbeitet (3:1-Hinspiel-Sieg). Der bereits feststehende französische Meister hat zudem am vergangenen Wochenende Spielfrei gehabt und sich voll auf das zweite Aufeinandertreffen mit den Villans vorbereiten können. Das stärkt die Rolle der Gäste in der Aston Villa PSG Prognose.

Darüber hinaus hat das Team von Luis Enrique nach einem katastrophalen Start in die Champions-League-Saison eine grandiose Kehrtwende hingelegt und zuletzt sieben von acht Begegnungen in der Königsklasse gewonnen. So spielen wir mit einer Quote von 1,80 bei Bet365, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, den Aston Villa PSG Wett Tipp heute “PSG Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs PSG auf “PSG Über 1,5 Tore”:

PSG hat 7 der letzten 8 Champions League Spiele gewonnen und in 6 dieser 7 Siege 3+ Tore erzielt.

PSG hat in 3 der letzten 4 Pflichtspiele (4 Siege) 3 oder mehr Tore erzielt.

4 Spieler von PSG sind in dieser CL-Saison an 5 oder mehr Toren direkt beteiligt gewesen.

Aston Villa vs PSG Quoten Analyse:

Auf dem Rasen im heimischen Villa Park verliert das Team von Unai Emery kaum Spiele. Die Gastgeber sind wettbewerbsübergreifend seit 17 Heimspielen ungeschlagen, gehen aber als klarer Außenseiter in den Vergleich der Aston Villa PSG Wettquoten.

Rein auf die europäischen Wettbewerbe bezogen, hat Unai mit seiner Mannschaft elf der letzten 13 Heimspiele gewonnen (1U, 1N). Lösen diese großartigen Werte bei euch den Wunsch auf, die Aston Villa PSG Quoten für einen Heimsieg mit Siegquoten von circa 3,30 zu nutzen, raten wir zu einer steuerfreien Bet365-Wette.

Aston Villa vs PSG Prognose: Ist PSG der Favorit auf den Henkelpott?

Noch in der vergangenen Spielzeit sind die Gäste aus der französischen Hauptstadt ziemlich abhängig von einem Spieler gewesen. Hat Kylian Mbappe nicht seine Qualitäten vor dem Tor ausspielen können, bekam Les Parisiens Probleme. Der Abgang vom ehemaligen Kapitän hat die Türen für eine offene Herangehensweise geöffnet, ebenso wie unsere Optionen im Aston Villa PSG Tipp.

Wer die Tore im Starensemble aus Frankreich erzielt, ist am Ende des Abends zweitrangig. Es gibt viele verschiedene Optionen, die den frisch gebackenen französischen Meister durch eine Paarung tragen können, so auch in unserer Aston Villa PSG Prognose. Die Gäste haben in dieser Champions-League-Spielzeit vier verschiedene Akteure im Kader, die bereits an fünf oder mehr Toren direkt beteiligt gewesen sind. Zu ihnen zählt unter anderem Desire Doue, der im Hinspiel ein Traumtor erzielt hat. Seine Debüt-Saison im Dress von PSG verläuft mit 12 Toren und 11 Torvorlagen (wettbewerbsübergreifend) ziemlich stark.

Unabhängig vom Wettbewerb tummeln sich acht Spieler im Kader von Luis Enrique, bei denen in dieser Spielzeit schon mindestens zehn Torbeteiligungen verzeichnet worden sind. Diese Vielfältigen Optionen im Angriff prägen auch unsere Aston Villa vs. PSG Tipp. Die Gäste haben zuletzt sieben von acht Auftritten im stärksten europäischen Wettbewerb für sich entschieden und während sechs dieser sieben siegreichen Partien mindestens drei Treffer erzielt.

In unserer Aston Villa gegen PSG Prognose wollen wir aber keinesfalls die Anwesenheit der Gastgeber unterschlagen. Die Villans sind eine enorm heimstarke Truppe, die seit 17 Begegnungen nicht mehr im heimischen Villa Park (wettbewerbsunabhängig) verloren haben. Der antizipierte Spielverlauf verspricht eine offene Begegnung, die uns einen alternativen Aston Villa - PSG Tipp auf “Über 3,5 Tore” im Spiel ermöglicht.

Aston Villa vs PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 3:0 Southampton (A), 1:3 PSG (A), 2:1 Nottingham (H), 3:0 Brighton (A), 3:0 Preston (A)

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 Aston Villa (H), 1:0 Angers (H), 4:2 Dunkerque (A), 6:1 Saint-Etienne (A), 3:1 Marseille (H)

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs PSG: 1:3 (A).

Kehren wir aber nochmal zurück zu Les Parisiens. Die Mannschaft von Luis Enrique hat insgesamt die zweitmeisten erwartbaren Tore im laufenden Wettbewerb erzielt (28,7 xG) und rangiert in der Kategorie “herausgespielte Großchancen” ebenfalls an zweiter Position (56). In beiden Statistiken führt Bayern das Teilnehmerfeld an.

Durchschnittlich hat die Gäste-Elf 7,2 Torschüsse pro Champions-League-Spiel abgegeben (2.) und die zweitmeisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum gesammelt (530). Unterstützend zur individuell hochkarätig besetzten Offensivreihe taucht Achraf Hakimi gerne im letzten Drittel auf und legt Treffer vor (5 Torvorlagen).

Auswärtsspiele haben den Klub aus der französischen Hauptstadt zuletzt vor keine großen Probleme gestellt. PSG hat die 16 vorangegangenen Pflichtspiele fernab der eigenen Arena allesamt gewonnen.

Vollkommen wollen wir die Villans aber nicht lassen. Das Team von Unai Emery spielt in der Regel extrem diszipliniert und ist vor dem gegnerischen Kasten maximal effizient (14,6 Prozent Schussverwandlungsquote. In der ebenfalls gut strukturierten Bet365 App gibt es für “Aston Villa Über 1,5 Tore” eine Quote von 2,37.

Vollkommen ausgeschlossen ist ein Comeback der Gastgeber nicht. Die Villans sind seit fünf Champions-League-Heimspielen ungeschlagen und haben vier dieser fünf Begegnungen ohne Gegentreffer hinter sich gebracht.

Sollte der Mannschaft aus der Premier League die Sensation gelingen, stünde sie zum ersten Mal seit der Spielzeit 1981/82 wieder in einem Champions-League-Halbfinale.

Aston Villa vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Torres, Digne - Kamara - Tielemans, Rogers, McGinn, Rashford - Watkins

Ersatzbank Aston Villa: Olsen, Mings, Disasi, Maatsen, Andres Garcia, Onana, Asensio, Ramsey

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Ersatzbank PSG: Safonov, Tenas, Kimpembe, Lucas Hernandez, Beraldo, Zaire-Emery, Mayulu, Barcola, Mbaye, Lee, Ramos

Zur Freude der anwesenden Zuschauer haben beide Trainer derzeit kaum Ausfälle zu beklagen. Auf Seiten der Gastgeber kehrt sogar Innenverteidiger Marquinhos nach seiner abgesessenen Gelb-Sperre zurück in den Kader.

Unser Aston Villa vs PSG Tipp: PSG Über 1,5 Tore

Die individuelle Klasse im Offensivspiel des französischen Meisters ist kaum vergleichbar. Darüber hinaus bringen Les Parisiens eine jugendliche Freude auf den Rasen mit, der die Angriffe nur schwer ausrechenbar macht.