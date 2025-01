Atalanta Bergamo - Juventus Tipp, Prognose, Quoten 14.01.

Unser Atalanta Bergamo - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 14.01.2025 lautet: Juventus Turin ist zwar noch immer ungeschlagen, hat aber schon zwölf Unentschieden gesammelt. Atalanta ist gut drauf, doch im Wett Tipp heute sollte Juve zumindest nicht verlieren.

Am 14. Januar 2025 steht im Gewiss Stadium ein spannendes Serie A-Duell zwischen Atalanta Bergamo und Juventus FC bevor. Atalanta, derzeit auf Platz 3 der Tabelle, empfängt Juventus, das auf Platz 5 liegt. Beide Teams haben 42 bzw. 33 Punkte gesammelt, was die Bedeutung dieses Spiels unterstreicht.

Atalanta hat in dieser Saison in 95 Prozent aller Spiele getroffen und erzielte durchschnittlich 2,26 Tore pro Liga-Spiel. Juventus kommt nur auf durchschnittlich 1,6 Tore pro Serie-A-Spiel. Interessant wird auch zu sehen sein, wie die Verletzungen beider Teams das Spiel beeinflussen. Atalantas Top-Torjäger Mateo Retegui fehlt, während bei Juventus Dusan Vlahovic in der Atalanta Bergamo Juventus Prognose fraglich ist.