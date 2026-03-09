Atalanta vs. Bayern: Prognosen, Wett-Tipps und Quoten | Champions League am 10.03.2026

SPORT1 Betting 09.03.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Atalanta vs Bayern Prognosen von unseren Wett-Experten für dieses Champions-League-Duell am 10.03.2026

Atalanta Bergamo kann eine gute Bilanz gegen deutsche Vereine vorweisen. In 13 Duellen mit der Bundesliga musste “La Dea” gerade mal drei Pleiten hinnehmen (7S, 3U). In dieser Woche dürfte für den Serie-A-Vertreter aber eine weitere Niederlage hinzukommen.

In dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 10. März 2026 zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern München wird erwartet, dass die Gäste aus Deutschland einen entscheidenden Vorteil für das Rückspiel mit nach Hause nehmen.

Die aktuellen Atalanta vs Bayern Quoten spiegeln die Favoritenrolle des deutschen Rekordmeisters deutlich wider. Unsere Analyse deutet klar auf einen Sieg der Gäste hin, weshalb wir bei Winamax mit einer Quote von 1,58 den Wett-Tipp „Sieg Bayern“ empfehlen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Bayern haben in der Gruppenphase den zweiten Platz belegt, acht Punkte vor Atalanta, und es wird erwartet, dass sie den Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams über die zwei Spiele hinweg deutlich machen.

Obwohl Atalanta im letzten Champions-League-Spiel gegen Dortmund eine beeindruckende Offensivleistung zeigte, wird eine ähnliche Taktik gegen die Bayern wohl kaum zum Erfolg führen. Zu Hause hat Atalanta seit Beginn der letzten Saison vier von zehn Champions-League-Spielen gewonnen, dabei aber auch drei verloren.

Der FC Bayern präsentiert sich derzeit als eine der gefährlichsten Offensivmannschaften Europas. Das Team von Vincent Kompany hat in allen 20 Auswärtsspielen dieser Saison getroffen und dabei einen beeindruckenden Durchschnitt von 3,1 Toren pro Spiel erzielt. In der Champions League liegt der Schnitt bei 2,75 Toren pro Spiel, nur Arsenal war treffsicherer.

Diese Zahlen unterstreichen unsere Atalanta vs Bayern Prognosen. Ein Blick auf die Atalanta vs Bayern Team-News zeigt jedoch eine mögliche Ungewissheit: Top-Stürmer Harry Kane ist nach einer Blessur fraglich. Sein Ausfall könnte die Dynamik des Spiels beeinflussen. Dennoch geben die Buchmacher den Bayern eine Siegwahrscheinlichkeit von über 61 Prozent, was die Atalanta vs Bayern Quoten für einen Auswärtssieg attraktiv erscheinen lässt.

Atalanta vs. Bayern: Tipps für Sportwetten

Für dieses spannende Duell haben wir einige vielversprechende Wett-Tipps zusammengestellt, die auf einer sorgfältigen Analyse basieren. Unsere Atalanta vs Bayern Prognosen berücksichtigen die aktuelle Form und die taktische Ausrichtung beider Mannschaften.

Sieg Bayern ( Quote 1,58 bei Winamax ): Der FC Bayern hat in dieser Saison in den europäischen Top-5-Ligen eine dominante Rolle eingenommen. Obwohl die Münchner auswärts antreten, bietet die Quote für einen Sieg einen attraktiven Wert. Die Bayern haben nur eines ihrer letzten 20 Auswärtsspiele verloren und dabei beeindruckende 65 Tore erzielt. Atalanta steht vor der gewaltigen Aufgabe, diese Offensive in Schach zu halten.

Sollte er spielen, ist Harry Kane eine exzellente Wahl. Der englische Stürmer hat in acht Champions-League-Spielen acht Tore erzielt und in den letzten fünf Auswärtsspielen seines Teams getroffen. Atalanta hielt in dieser Saison lediglich einmal in fünf CL-Heimspielen die Null, was Kane zahlreiche Chancen eröffnen dürfte. Unter 3,5 Tore (Quote 1,68 bei Winamax): Trotz der Offensivkraft beider Teams könnte dieses Spiel torärmer ausfallen als erwartet. Atalanta wird wahrscheinlich versuchen, defensiv kompakt zu stehen, um nicht überrannt zu werden. Zudem endeten drei der letzten fünf Champions-League-Heimspiele von Atalanta mit drei oder weniger Toren, was diesen Tipp stützt.

Die besten Anbieter für deine Wette findest du auf unserer Partnerseite. Jetzt wünschen wir dir aber erst einmal ein hochspannendes Spiel und viel Vergnügen beim Zuschauen!