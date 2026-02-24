Atalanta vs. Dortmund Prognosen, Wett-Tipps und Quoten | Champions League am 25.02.2026

SPORT1 Betting 24.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Atalanta vs Dortmund Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Champions-League-Duell am 25.02.2026.

Wenn Atalanta im Europapokal in den letzten vier K.o.-Duellen das Hinspiel verloren hat, ist die Mannschaft aus Bergamo am Ende auch immer ausgeschieden. Dieses Schicksal droht “La Dea” auch in dieser Woche. Unsere Atalanta vs. Dortmund Prognosen deuten auf ein Unentschieden hin, da die Gäste mit einem komfortablen Vorsprung ins Spiel gehen.

Am Mittwoch, den 25. Februar 2026, empfängt Atalanta Bergamo Borussia Dortmund zum Rückspiel der Champions-League-Playoffs, nachdem das Hinspiel mit einer 0:2-Niederlage endete. Wir rechnen mit einem engen Spiel und einem Remis, weshalb wir bei Winamax mit einer Quote von 3,95 den Wett-Tipp „Unentschieden“ empfehlen.

In unseren Winamax Erfahrungen verraten wir euch, was der Buchmacher für seine Kunden alles zu bieten hat und wie der Winamax Bonus bei dem Bookie ausfällt. In unserer Übersicht findet ihr zudem alle Wettanbieter, die für Sportwetten Paysafecard als Zahlungsmittel akzeptieren.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Für Atalanta stehen die Vorzeichen vor diesem Spiel schlecht, da Dortmund mit einem Zwei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel anreist. Die Mannschaft von Niko Kovac spielt eine ausgezeichnete Saison und erwartet, in der Champions League weit zu kommen.

Dennoch ist hier kein Platz für Selbstzufriedenheit, denn die Italiener haben in dieser Saison zu Hause einige extrem positive Ergebnisse erzielt. Ein frühes Tor für die Gastgeber könnte das Pendel zu ihren Gunsten ausschlagen lassen und die Partie für die Gäste zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit machen.

Dortmund war in der Champions League defensiv stark, mit einem xGA (erwartete Gegentore) von nur 11,29 nach neun Spielen. Die Atalanta vs. Dortmund Quoten favorisieren die Gastgeber zwar leicht, doch es ist schwer vorstellbar, dass die Mannschaft von Kovac nicht zu Toren kommt, da sie in diesem Wettbewerb durchschnittlich 2,33 Tore pro Spiel erzielt hat.

Da Atalanta aggressiv auftreten muss, um den Rückstand aufzuholen, könnte sich ein hektisches Spiel entwickeln. Die Mannschaft von Raffaele Palladino hatte im Hinspiel nur sieben Torschüsse und beendete die Partie mit einem xG (erwartete Tore) von gerade mal 0,47. Es ist zu erwarten, dass sie vor den eigenen Fans offensiv mehr bieten werden, aber es ist unwahrscheinlich, dass es ausreicht, um das Duell noch zu drehen.

Atalanta vs. Dortmund: Wett-Tipps für Sportbegeisterte

Basierend auf der Analyse des Spiels und der Form beider Mannschaften haben wir einige interessante Wett-Tipps für euch zusammengestellt. Diese Prognosen sollen als Orientierung dienen, um die Dynamik des Spiels besser einschätzen zu können.

Unentschieden ( Quote 3,95 bei Winamax ): Dortmund geht mit einem 2:0-Vorsprung ins Rückspiel gegen Atalanta. In der New Balance Arena erwartet sie jedoch eine anspruchsvollere Aufgabe. Alles, was die Gäste tun müssen, ist, standzuhalten und nicht mit zwei Toren Unterschied zu verlieren. Vor diesem Hintergrund ist ein kontrolliertes Spiel des Bundesligisten zu erwarten, was ein Unentschieden zu einer wertvollen Option macht. Die jüngste Begegnung in Bergamo zwischen diesen beiden Teams endete mit einem 1:1.

Dortmund geht mit einem 2:0-Vorsprung ins Rückspiel gegen Atalanta. In der New Balance Arena erwartet sie jedoch eine anspruchsvollere Aufgabe. Alles, was die Gäste tun müssen, ist, standzuhalten und nicht mit zwei Toren Unterschied zu verlieren. Vor diesem Hintergrund ist ein kontrolliertes Spiel des Bundesligisten zu erwarten, was ein Unentschieden zu einer wertvollen Option macht. Die jüngste Begegnung in Bergamo zwischen diesen beiden Teams endete mit einem 1:1. Beide Teams treffen ( Quote 1,64 bei Winamax ): Atalanta geht in dieses Spiel mit dem Wissen, dass man mindestens zwei Tore benötigt, um in der Champions League zu bleiben. Die italienische Mannschaft verfügt zu Hause über eine außergewöhnliche Offensivleistung, trifft aber auf eine Dortmunder Mannschaft, die zuletzt brandgefährlich wirkte. Atalanta hat in allen sieben Heimspielen im Jahr 2026 getroffen, während Dortmund in neun seiner letzten zehn Auswärtsspiele erfolgreich war. Daher favorisieren wir hier den Tipp, dass beide Teams treffen.

Atalanta geht in dieses Spiel mit dem Wissen, dass man mindestens zwei Tore benötigt, um in der Champions League zu bleiben. Die italienische Mannschaft verfügt zu Hause über eine außergewöhnliche Offensivleistung, trifft aber auf eine Dortmunder Mannschaft, die zuletzt brandgefährlich wirkte. Atalanta hat in allen sieben Heimspielen im Jahr 2026 getroffen, während Dortmund in neun seiner letzten zehn Auswärtsspiele erfolgreich war. Daher favorisieren wir hier den Tipp, dass beide Teams treffen. Dortmund Asiatisches Handicap +0.0, +0.5 (Quote 2,00 bei Bet365): Atalanta benötigt eine nahezu makellose Leistung, um zu gewinnen und auf ein Weiterkommen gegen ein formstarkes Dortmunder Team zu hoffen. Im Hinspiel war der BVB praktisch perfekt. Unsere Atalanta vs. Dortmund Prognosen werden auch durch die aktuellen Atalanta vs. Dortmund Team-News beeinflusst: Mit Charles De Ketelaere und Giacomo Raspadori fehlen den Italienern zwei wichtige Offensivkräfte verletzungsbedingt, was es schwierig macht, sich vorzustellen, dass die Mannschaft von Raffaele Palladino die Westfalen überwinden kann.

Jetzt bleibt nur noch, sich auf ein spannendes Champions-League-Spiel zu freuen! Für die besten Anbieter für deine Wett-Tipps, schau auf unserer dedizierten Seite vorbei.