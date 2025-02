Atletico Madrid - Athletic Bilbao Tipp, Prognose 01.03.25

Beide Teams haben in den letzten fünf Spielen eine starke Form gezeigt, die sich auf die Atletico Madrid Athletic Bilbao Prognose auswirkt: Die Rojiblancos sind mittlerweile seit neun Pflichtspielen ungeschlagen (5S, 4U) und Athletic Bilbao seit sechs Pflichtspielen (3S, 3U). Vor allem Atletico will unbedingt weiterhin die Tabellenspitze angreifen, der Rückstand auf Leader Barcelona beträgt nur einen Punkt.

Der Wett-Tipp für dieses spannende Duell lautet „Über 2,5 Tore“. Beide Mannschaften haben in den letzten Spielen gezeigt, dass sie in der Lage sind, viele Tore zu erzielen. Mit beiden offensivstarken Mannschaften erwarten wir mindestens drei Tore im Spiel. In den Sportwetten Apps wird Atletico zwar klar favorisiert, der Tipp wirft aber trotzdem hohe Quoten ab. So finden sich für den Heimsieg Atletico Madrid Athletic Bilbao Quoten um 2,05.