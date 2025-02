Atletico Madrid - Celta Vigo Tipp, Prognose, Quoten 15.2.

Unser Atletico Madrid - Celta Vigo Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 15.02.2025 lautet: Nach dem Unentschieden im Derbi madrileno wollen die Rojiblancos weiterhin Druck auf Tabellenführer Real ausüben. Das sollte mit einem klaren Sieg im Wett Tipp heute gelingen.

Am 15. Februar 2025 um 18:30 Uhr erwartet uns ein spannendes La-Liga-Duell zwischen Atletico Madrid und Celta Vigo im Riyadh Air Metropolitano. Atletico Madrid, aktuell auf Platz 2 mit 49 Punkten, empfängt den Tabellen-Zwölften Celta Vigo, der 28 Punkte auf dem Konto hat.

Die Vorzeichen stehen klar auf einen Heimsieg, besonders da Atletico in den letzten sieben Begegnungen gegen Celta immer triumphiert hat und seit zwölf Partien gegen diesen Gegner ungeschlagen ist (9S, 3U).

Daher lautet unser Atletico Madrid Celta Vigo Wett Tipp heute: “Sieg Atletico Madrid HC -1” zu einer Quote von 2,15 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Celta Vigo auf „Sieg Atletico Madrid HC -1”:

Atletico Madrid vs Celta Vigo Quoten Analyse: