Atletico Madrid vs Arsenal: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 29.04.2026

Franziska Wendler 28.04.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für Atletico Madrid gegen Arsenal. Entdecken Sie die besten Prognosen, Wett-Tipps und Quoten für das Champions League Halbfinale am 29.04.2026.

Arsenal ist schon seit 12 Spielen im Europapokal ungeschlagen (10S, 2U). Doch im heimischen Vicente Calderon oder im Riyadh Air Metropolitano ist Atletico Madrid in einem Königsklassen-K.o.-Spiel gegen Vereine aus der englischen Premier League noch ohne Niederlage (3S, 3U).

Auch im Halbfinal-Hinspiel der Champions League erwarten wir einen Heimsieg für Atletico Madrid gegen Arsenal. Das Spiel findet am 29.04.2026 statt und verspricht eine taktische Meisterleistung zu werden. Wir sehen die Gastgeber vorne und spielen mit einer Quote von 2,85 bei Tipico den Sieg für Atletico Madrid als unseren Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Atletico Madrid präsentiert sich in dieser Champions-League-Saison offensiv wie nie zuvor. Mit 34 Toren haben die “Rojiblancos” nicht nur einen Vereinsrekord aufgestellt, sondern stellen auch den drittbesten Angriff des Wettbewerbs. Die Torgefahr verteilt sich auf viele Schultern, denn bereits zwölf verschiedene Spieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Diese beeindruckende Offensivkraft ist ein Schlüssel für unsere Atletico Madrid vs Arsenal Prognosen.

Auf der anderen Seite steht Arsenal, das als einziges Team im Wettbewerb noch ungeschlagen ist (10 Siege, 2 Unentschieden). Die Gunners überzeugen vor allem durch ihre stabile Defensive, die bisher nur fünf Gegentore zuließ. Obwohl die Londoner zwei ihrer letzten drei Auswärtsspiele verloren haben, war die Form in der Königsklasse auf fremdem Rasen mit fünf Siegen aus sechs Spielen exzellent.

Die Quoten für die Torwetten deuten auf ein interessantes Duell hin. Die asiatische Torlinie liegt bei über/unter 2,25 Toren. Während 12 von 14 Spielen von Atletico in der Champions League mindestens drei Tore sahen, war dies nur bei der Hälfte der Spiele von Arsenal der Fall. Dennoch könnte Atleticos Drang nach einem Heimsieg für ein offenes Spiel sorgen. Für die Spanier ist die Champions League die letzte Titelchance, während Arsenal noch um die Premier-League-Krone kämpft.

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Atletico Madrid vs Arsenal: Wett Tipps für Tipper

Für dieses spannende Duell haben wir einige vielversprechende Wett Tipps für euch zusammengestellt, die auf unserer Analyse basieren:

Sieg für Atletico Madrid ( Quote 2,85 bei Tipico ): Atletico hat sieben seiner letzten neun Heimspiele gewonnen und im Wanda Metropolitano eine beeindruckende Bilanz in der Champions League vorzuweisen (fünf Siege aus sechs Spielen). Trainer Diego Simeone hat Arsenal bereits 2018 aus der Europa League geworfen und weiß, wie man gegen die Engländer bestehen kann. Der Fokus liegt voll auf diesem Wettbewerb, was ein entscheidender Vorteil sein könnte.

Atletico hat sieben seiner letzten neun Heimspiele gewonnen und im Wanda Metropolitano eine beeindruckende Bilanz in der Champions League vorzuweisen (fünf Siege aus sechs Spielen). Trainer Diego Simeone hat Arsenal bereits 2018 aus der Europa League geworfen und weiß, wie man gegen die Engländer bestehen kann. Der Fokus liegt voll auf diesem Wettbewerb, was ein entscheidender Vorteil sein könnte. Über 2,25 Tore ( Quote 1,94 bei bet365 ) : Atletico erzielt zu Hause im Schnitt 3,0 Tore pro Champions-League-Spiel. Da die “Colchoneros” für das Rückspiel eine gute Ausgangslage schaffen müssen, werden sie auf Angriff spielen. Arsenals Offensive ist ebenfalls stark genug, um die Lücken in Atleticos hochstehender Abwehr zu nutzen. Die jüngsten Ergebnisse beider Teams deuten auf ein torreiches Spiel hin.

: Atletico erzielt zu Hause im Schnitt 3,0 Tore pro Champions-League-Spiel. Da die “Colchoneros” für das Rückspiel eine gute Ausgangslage schaffen müssen, werden sie auf Angriff spielen. Arsenals Offensive ist ebenfalls stark genug, um die Lücken in Atleticos hochstehender Abwehr zu nutzen. Die jüngsten Ergebnisse beider Teams deuten auf ein torreiches Spiel hin. Beide Teams treffen – Ja (Quote 1,83 bei Tipico): Mit 34 Toren im laufenden Wettbewerb hat Atletico seine Torgefahr eindrucksvoll bewiesen. Arsenal ist zwar defensiv stark, doch die Madrilenen werden zu Hause alles daransetzen, ein Tor zu erzielen. Gleichzeitig besitzt Arsenal die Qualität, gegen eine manchmal anfällige Abwehr von Atleti ebenfalls zu treffen. Ein Spiel ohne Tore auf beiden Seiten erscheint in Madrid unwahrscheinlich.

Es erwartet uns ein packendes Halbfinale, in dem die Tagesform und die taktische Einstellung entscheidend sein werden. Für die besten Quoten und Anbieter empfehlen wir einen Blick auf unsere Seite mit den Top-Wettanbietern. Jetzt heißt es zurücklehnen und ein spannendes Champions-League-Halbfinale genießen!