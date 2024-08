Augsburg - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten 24.8.2024

Unser Augsburg - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.08.2024 lautet: Zuletzt gewann der SVW vor elf Jahren am ersten Bundesliga-Spieltag (1:0 vs. Braunschweig). Unseren Wett Tipp heute werden die Anhänger der Grün-Weißen dementsprechend mögen.