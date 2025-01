Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 18.01.2025

SPORT1 Betting 17.01.2025 • 10:00 Uhr Die besten Australian Open Tipps heute am Samstag, den 18.01.2025 zu den Duellen in Melbourne 2025. Stellt Gael Monfils eine Gefahr für Taylor Fritz dar?

Unsere Australian Open Sportwetten Tipps am 18.01.2025 lauten: Die ersten Top-Spieler wurden bereits aus dem Turnier geworfen und auch im Wett Tipp heute werden die Favoriten zur Vorsicht aufgerufen.

Die neue Generation im Tennis wirbelt die Australian Open ziemlich durch. Andrey Rublev und Daniil Medvedev wissen am Besten, was gemeint ist. Am Samstag könnte dagegen ein älterer, aber nicht weniger athletischer Profi für Furore sorgen. Auf jeden Fall erwarten wir im Australian Open 2025 Tipp zur Partie Fritz gegen Monfils ein schweres Match für den US-Amerikaner.

Jannik Sinner könnte im Schnelldurchlauf gegen Marcos Giron gewinnen. Auf Holger Rune muss wie immer ein Auge geworfen werden. Seine Matches können in beide Richtungen verlaufen. Optimistisch stehen die Vorzeichen für Alex de Minaur in seinem Match gegen Francisco Cerundolo.

Fritz vs Monfils Prognose: Pures Talent

Es gibt leichtere Aufgaben in der dritten Runde, als gegen einen formstarken Gael Monfils antreten zu müssen. Der 38-Jährige kürte sich zu Beginn des Jahres mit seinem Triumph in Auckland zum ältesten Turniersieger der Männer seit Ken Roswell (1977).

Nach einem Saisonstart mit 8:1-Siegen trauen wir dem 13-fachen Titelträger in unserem Fritz Monfils Tipp definitiv eine Überraschung zu. Sein Alter (38) und die Positionierung in der Weltrangliste (41.) liegen ziemlich nahe beieinander und doch ist es Pflege für die Augen, Monfils bei der Arbeit zuzuschauen.

Zum Auftakt bei den Australian Open gewann der Franzose einen Fünf-Satz-Krimi gegen seinen Landsmann Giovanni Mpetshi Perricard, danach gewann der ehemalige Weltranglisten-Dritte glatt gegen Daniel Altmaier (3:0).

Das hohe Alter hat dem spektakulären Spielstil des enorm talentierten Franzosen nicht geschadet. Taylor Fritz muss sich in Acht nehmen, auch wenn er als Weltranglisten-Vierter natürlich der klare Favorit ist. Im letzten Vergleich der beiden musste der US-Amerikaner einen Satz abgeben. Das halten wir in unserer Fritz Monfils Prognose für ebenfalls denkbar.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „Monfils gewinnt mindestens einen Satz“ mit einer Quote von 1,70 bei Betano !

Darum tippen wir bei Fritz vs Monfils auf „Monfils gewinnt mindestens einen Satz“

Monfils gewann in diesem Jahr 8 seiner 9 Matches.

Monfils ist formstark wie lange nicht und gewann bereits im letzten Duell mit Fritz einen Satz.

Monfils gewann letztes Jahr in 6 von 9 Grand-Slam-Matches mindestens einen Satz.

Fritz - Monfils Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fritz: 3:0 C. Garin, 3:0 J. Brooksby, 2:1 H. Hurkacz, 1:1 (Aufg.) T. Machac, 2:0 Z. Zhang

Letzte 5 Spiele Monfils: 3:0 D. Altmaier, 3:2 G. Mpetshi Perricard, 2:0 Z. Bergs, 2:0 F. Diaz Acosta

Letzte Spiele Fritz vs Monfils : 3:1.

Sinner vs Giron Prognose: Klarer Sieg für den Titelverteidiger

Der Weltranglisten-Erste gilt in unserem Sinner Giron Tipp als unantastbar und sollte sich mühelos gegen den US-Amerikaner durchsetzen können. Sinner gewann nicht nur die letztjährige Ausgabe der Australian Open, sondern ebenso den zweiten Hartplatz-Grand-Slam in den USA.

Giron hatte bis zu den Australian Open 2025 doppelt so viele Grand-Slam-Matches verloren (22) wie er bis dato gewinnen konnte (11). Dem 31-Jährigen lagen die Australian Open bis zu diesem Jahr überhaupt nicht und er stand bereits nach seinem Erstrunden-Sieg besser da als jemals zuvor (0:5-Siege).

Den Erfolg trauen wir dem Herausforderer in unserer Sinner Giron Prognose ebenso wenig zu wie einen Satzgewinn. Stattdessen erwarten wir einen glatten Sieg von Sinner, der weiterhin Kurs auf die Titelverteidigung nimmt.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „Unter 30,5 Games” mit einer Quote von 1,75 bei Tipwin !

Darum tippen wir bei Sinner vs Giron auf „Unter 30,5 Games“

Sinner gewann im vergangenen Jahr beide Hartplatz-Grand-Slams

Sinner hatte im letzten Jahr eine Grand-Slam-Bilanz von 23-2 Siegen.

Giron gewann bis zur diesjährigen Ausgabe der Australian Open kein Match beim ersten Grand-Slam des Jahres.

Sinner - Giron Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:1 T. Schoolkate, 3:0 N. Jarry, 2:0 T. Griekspoor, 2:0 A. de Minaur, 2:0 S. Baez.

Letzte 5 Spiele Giron: 3:2 T.M. Etcheverry, 3:1 Y. Hanfmann, 0:2 F. Auger-Aliassime, 2:0 D. Shapovalov, 2:1 A. Vukic

Letzte Spiele Sinner vs Giron: 2:0.

Kecmanovic vs Rune Prognose: Zurück in die Top 10

Das Talent von Holger Rune ist unbestritten, doch ob er langfristig zur Tennis-Elite gehören kann, muss der Däne erst noch beweisen. Die ersten Schritte dafür hat er bei den Australian Open 2025 bereits gemacht.

In unserem Kecmanovic Rune Tipp schicken wir den ehemaligen Weltranglisten-Vierten in die vierte Runde weiter. Der 21-Jährige zeigte bereits starke Nerven, setzte sich in fünf Sätzen gegen Zhizhen Zhang durch und überwand ebenso Matteo Berrettini in der zweiten Runde (3:1).

Zwar sind die Australian Open das bevorzugte Grand-Slam-Turnier von Kecmanovic, doch das hilft dem Serben in unserer Kecmanovic Rune Prognose herzlich wenig. Sofern die Nummer 13 der Welt konzentriert auftritt, setzen wir auf einen souveränen Sieg des Dänen.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „Sieg Rune (HC -1,5)“ mit einer Quote von 1,85 bei Bet-at-Home !

Darum tippen wir bei Kecmanovic vs Rune auf „Sieg Rune (HC -1,5)“

Rune schlug gegen Berrettini 48 Winner bei 34 Unforced Errors.

Rune überstand bereits zwei knifflige Matches und steigerte sich von der ersten zur zweiten Runde.

Kecmanovic liegt in der Weltrangliste (51.) deutlich hinter Rune (13.),

Kecmanovic - Rune Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kecmanovic: 3:0 H. Hurkacz, 3:2 D. Lajovic, 0:2 S. Korda, 2:0 B. Bomzi, 2:0 C. O’Connell.

Letzte 5 Spiele Rune: 3:1 M. Berrettini, 3:2 Z. Zhang, 0:2 J. Lehecka, 0:3 A. de Minaur, 3:0 U. Humbert

Letzte Spiele Kecmanovic vs Rune: 1:2, 2:0.

Cerundolo vs De Minaur Prognose: Das Mindestziel

Zum ersten Mal geben wir eine Cerundolo De Minaur Prognose ab und wir haben einen klaren Favoriten auf dem Zettel. Verwundern sollte das nicht, denn De Minaur liegt bei den Wettanbietern ebenfalls klar vorne.

Der Weltranglisten-Achte hat in den drei vorangegangenen Ausgaben der Australian Open jeweils die vierte Runde erreicht. Das gelingt dem Lokalmatadoren in unserem Cerundolo De Minaur Tipp erneut und zwar mit achtbarer Souveränität.

Ebenso wie in seinen ersten beiden Matches trauen wir De Minaur einen glatten 3:0-Sieg zu. Cerundolo trat bisher nicht gerade als Spezialist bei den Australian Open an und drang noch nie weiter als in die dritte Runde vor.

Unser Australian Open 2025 Tipp heute: „De Minaur gewinnt ohne Satzverlust“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet365 !

Darum tippen wir bei Cerundolo vs De Minaur auf „De Minaur gewinnt ohne Satzverlust“

De Minaur stand in den letzten 3 Ausgaben der Australian Open jeweils in der 4. Runde

De Minaur gewann seine ersten beiden Matches jeweils souverän mit 3:0.

Das Publikum wird ihren Lokalmatadoren zur Höchstleistung antreiben.

