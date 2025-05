Austria Wien - BW Linz Tipp, Prognose & Quoten | 24.05.2025

SPORT1 Betting 23.05.2025 • 07:00 Uhr Austria Wien - BW Linz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Österreich Wette | Können die Veilchen noch Meister werden?

Unser Austria Wien - BW Linz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 24.05.2025 lautet: Der Traum der Wiener von der Meisterschaft lebt weiterhin. Im Wett Tipp heute können die Hausherren auch ihre Pflichtaufgabe gegen die Linzer erledigen.

In der österreichischen Bundesliga steht das spannendste Saisonfinale seit gefühlten Ewigkeiten an. Sturm Graz hat mit 39 Punkten zwar die besten Karten. Schon ein Remis am letzten Spieltag reicht zur Titelverteidigung. Doch vor allem der Tabellenzweite Austria Wien (36 Punkte) hofft auf einen Patzer der Steirer daheim gegen den WAC.

Bei einer Niederlage der „Schwoazn“ müssten die Veilchen in der Austria Wien BW Linz Prognose ihre Pflichtaufgabe erfüllen. Dann hätten am Ende gleich drei Teams an der Tabellenspitze 39 Zähler und die Violetten aus der Hauptstadt im Dreiervergleich der Kontrahenten die Nase vorne.

Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,63 bei Bet365 den Austria Wien BW Linz Wett Tipp heute “Sieg Austria & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Austria Wien vs BW Linz auf “Sieg Austria & Unter 4,5 Tore”:

Die Austria hat nur 1 der letzten 7 Duelle gegen die Linzer verloren

Seit März 1979 haben die Oberösterreicher nicht mehr bei den Veilchen gewonnen

Die Blau-Weißen konnten in der Meistergruppe lediglich 1 Spiel für sich entscheiden

Austria Wien vs BW Linz Quoten Analyse:

Die Veilchen haben in der Meistergruppe vier Plätze und 16 Punkte Vorsprung auf die Blau-Weißen. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das somit auch deutliche Austria Wien vs BW Linz Quoten.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten maximal auf einen Wert von 1,38. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Buchmachern für einen Erfolg der Gäste Austria Wien gegen BW Linz Wettquoten zwischen 7,75 und 8,70.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Austria Wien vs BW Linz Prognose: Erfüllen die Violetten ihre Pflichtaufgabe?

In der Vorsaison hatte die Austria die Meistergruppe noch verpasst. Und auch der Start in die neue Saison unter Coach Stephan Helm lief nicht wirklich gut. Nachdem die Veilchen endlich in Form gekommen waren, setzte es dann immer wieder Rückschläge. Wie beispielsweise die 1:2-Heimpleite am vorletzten Spieltag im Derby daheim gegen Rapid. Doch die Violetten haben in dieser Spielzeit viel Moral bewiesen und sind immer wieder aufgestanden. So fügte man am Wochenende mit einem 2:1-Erfolg in Wolfsberg dem WAC die erste Niederlage in der Meistergruppe zu.

Damit hat der Verein aus dem Stadtteil Favoriten weiter die Chance auf den ersten Meistertitel in der Bundesliga seit 2013. Verlass ist auf Dominik Fitz, der mit neun Toren und elf Vorlagen die Scorer-Liste in Österreich anführt. Daheim hatte die Austria zuletzt ein paar Probleme. Von den jüngsten sechs Partien in der Generali Arena wurden nur zwei gewonnen (1U, 3N). Die Violetten stellen aber mit 30 Gegentoren die beste Defensive der Liga, was auch gut zu unserem Austria Wien BW Linz Tipp mit nicht so vielen Treffern passt.

Im Sommer 2023 kehrte BW Linz nach 26 Jahren Abwesenheit in die höchste österreichische Spielklasse zurück. Die Oberösterreicher konnten in der Play-off-Qualifikationsgruppe mit Rang 3 und am Ende sechs Punkten Vorsprung die Klasse halten. In diesem Jahr zogen die Blau-Weißen sogar in die Meisterrunde ein. Dort stieß die Mannschaft aber an ihre Grenzen. Die Bilanz in den Play-offs steht bei einem Sieg, einem Remis und sieben Niederlagen.

Das 1:2 am Wochenende daheim gegen RB Salzburg war die dritte Niederlage in Folge. Bis zur 79. Minute lagen die Hausherren mit 1:0 in Führung, kassierten in der Nachspielzeit (90.+4) aber doch noch den entscheidenden Treffer. Damit beenden die Linzer das obere Play-off fix als Schlusslicht. Der Rückstand auf Rang 5 beträgt aktuell sieben Punkte. Mit Stürmer Ronivaldo stellen die Männer von Coach Gerald Scheiblehner den aktuell Führenden der Torschützenliste (14 Treffer). Trotzdem haben die Blau-Weißen mit 35 Toren die schwächste Offensive der Meisterrunde.

Austria Wien - BW Linz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 2:1 WAC (A), 1:2 Rapid Wien (H), 0:2 RB Salzburg (A), 1:0 Sturm Graz (A), 2:1 Sturm Graz (H)

Letzte 5 Spiele BW Linz: 1:2 RB Salzburg (H), 0:2 WAC (A), 0:1 Sturm Graz (H), 0:0 Rapid Wien (A), 2:1 Rapid Wien (H)

Letzte 5 Spiele Austria Wien vs BW Linz: 2:0 (A), 2:1 (H), 0:1 (A), 2:1 (A), 0:0 (H)

In unseren Datenbanken finden sich 80 Duelle zwischen beiden Vereinen. Die Austria führt die Gesamtbilanz klar mit 47 Siegen zu 14 Niederlagen an. Für unsere Austria Wien BW Linz Prognose sind vor allem die Aufeinandertreffen seit dem Aufstieg der Linzer wichtig.

Mit Beginn der Saison 2023/24 gab es bis heute sieben Kräftemessen zwischen den Veilchen und den Blau-Weißen. Die Wiener haben mit fünf Siegen klar die Nase vorne. In der vergangenen Spielzeit kam ein 0:0 in der Qualifikationsgruppe in der Hauptstadt dazu.

Zudem feierten die Oberösterreicher am 1. Spieltag 2024/25 mit einem 1:0 daheim einen überraschenden Erfolg zum Auftakt der neuen Saison. Den letzten von insgesamt nur vier Siegen in Wien feierte Linz, damals als Vorgängerverein SK VOEST, im März 1979.

Die Blau-Weißen haben in den letzten vier Partien gerade mal ein Tor erzielt. Und auch am Samstag haben wir Zweifel an einem Treffer für die Gäste.

So seht ihr Austria Wien - BW Linz im TV oder Stream:

24. Mai 2025, 17 Uhr, Generali Arena, Wien

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Nur bei Sky seht ihr alle 195 Spiele der Österreichischen Bundesliga live als Einzelspiele, sowie in der Original Konferenz. Dazu gehört auch das spannende Finale der 32. Runde mit dem Duell zwischen Austria Wien und BW Linz. Der Anpfiff in der Generali Arena von Wien erfolgt um 17 Uhr.

Austria Wien vs BW Linz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Austria Wien: Sahin-Radlinger - Handl, Dragovic, Wiesinger - Ranftl, Fischer, Barry, Perez Vinlöf, Fitz - Malone, Prelec

Ersatzbank Austria Wien: Kos (Tor), Lucas Galvao, Plavotic, Potzmann, Guenouche, Wels, Aleksa, Gruber

Startelf BW Linz: Vitek - Fa. Strauss, Maranda, Moormann - Anderson, Diabate, Pasic, Pirkl, S. Seidl, Dobras - Ronivaldo

Ersatzbank BW Linz: Turner (Tor), Soares Dantas, Noß, Wähling, Schmidt, Gölles, Tursch

Die Austria muss im Saisonfinale weiterhin auf El Sheiwi, Wustinger und Vucic verzichten. Dafür steht der gesperrte Prelec wieder zur Verfügung. Bei den Gästen fallen Luiz, Lukse, Mensah und Goiginger aus. Große Auswirkungen auf unsere Austria Wien BW Linz Prognose hat die Personalsituation auf beiden Seiten aber nicht.

Unser Austria Wien - BW Linz Tipp: Sieg Austria & Unter 4,5 Tore

Die Austria fiebert dem Finale entgegen. Die Generali Arena wird bis auf den letzten Platz besetzt sein und die Mannschaft bedingungslos anfeuern. Da es für die Linzer um nichts mehr geht und die Blau-Weißen in der Meistergruppe bisher große Probleme hatten, rechnen wir nicht mit einem Patzer der Hausherren.