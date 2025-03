SPORT1 Betting 10.03.2025 • 09:50 Uhr Barcelona - Benfica Lissabon Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Macht Barca das Viertelfinale klar?

Unser Barcelona - Benfica Lissabon Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 11.03.2025 lautet: Daheim sind die Blaugrana gegen die Adler noch ohne Niederlage. Diese Serie setzt sich im Wett Tipp heute fort und sorgt fürs Weiterkommen der Hausherren.

Der FC Barcelona und Benfica Lissabon duellierten sich in dieser CL-Saison schon zweimal. Dabei konnten die Katalanen beide Gastspiele bei den Adlern gewinnen. Auf ein 5:4 am siebten Spieltag der Liga-Phase folgte in der Vorwoche ein 1:0-Erfolg im Hinspiel des Achtelfinales.

Dabei hatten die Hausherren beim Ballbesitz (52 Prozent), den Expected Goals (1,75 zu 1,19) und den Gesamtschüssen (26:10) die Nase vorne. Am Dienstag folgt mit dem Rückspiel der dritte Streich. Die Quoten schlagen sich bei der Barcelona Benfica Lissabon Prognose erneut auf die Seite der Blaugrana.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Betano den Barcelona Benfica Lissabon Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Benfica Lissabon auf “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore”:

Seit September 1972 hat kein portugiesisches Team mehr in Barcelona gewonnen

Barcelona ist in 16 Pflichtspielen des Jahres 2025 noch ungeschlagen

Benfica konnte nur 2 von 13 Gastspielen in Spanien für sich entscheiden

Barcelona vs Benfica Lissabon Quoten Analyse:

Die Katalanen haben das Hinspiel auswärts in Unterzahl gewonnen, dürfen jetzt daheim ran und liegen bei der Qualität auch klar vorne (1,01 Milliarden zu 341 Millionen Euro). Das schlägt sich bei den Barcelona vs Benfica Lissabon Quoten nieder.

Für einen Heimsieg ist nicht mehr als eine Höchstquote von 1,35 drin. Dafür bekommt ihr für einen Sieg der Gäste Barcelona gegen Benfica Lissabon Wettquoten zwischen 7,50 und 7,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Benfica Lissabon Prognose: Können die Gäste ihre Auswärtsstärke aufs Feld bringen?

Der FC Barcelona darf in der ersten Saison unter Coach Hansi Flick auf das Triple hoffen. In La Liga liegen die Katalanen auf Platz 1, obwohl man ein Spiel weniger absolviert hat. Das Heimspiel gegen Osasuna am Wochenende musste wegen eines Todesfalls im Verein abgesagt werden. So haben die Blaugrana aktuell einen Punkt Polster auf Atletico und können sich aufgrund des Sieges im direkten Duell auch gegen den punktgleichen Erzrivalen Real Madrid behaupten. Zudem steht der FCB einen Schritt vor dem Einzug ins Finale der Copa del Rey. Dort steht am 2. April das Rückspiel bei den Colchoneros an.

Das Hinspiel in Barcelona hatte mit einem wilden 4:4 geendet. Auch in der Königsklasse sind die Männer des deutschen Trainers schon seit acht Partien ungeschlagen. Das Prunkstück in dieser Saison ist mit 125 Treffern in 41 Pflichtspielen die Offensive. Des Weiteren ist Barca in 16 Pflichtspielen des laufenden Jahres noch ungeschlagen (13S, 3U). Zwar haben die Blaugrana lediglich neun ihrer vergangenen 21 Heimspiele im Europapokal gewonnen, in dieser Saison war die Mannschaft mit Siegen gegen die Young Boys (5:0), Bayern München (4:1) und Brest (3:0) sowie einem 2:2 gegen Atalanta aber überzeugend. Ihr wollt nach eurem Barcelona Benfica Lissabon Tipp euer Wettguthaben wieder schnell zur Verfügung haben? Dann schaut mal auf unsere Liste der Wettanbieter mit schneller Auszahlung !

Nachdem es bei Benfica gleich zu Beginn der Saison einen Trainerwechsel gegeben hatte und Bruno Lage Nachfolger von Roger Schmidt wurde, läuft es bei den “Encarnados” eigentlich sehr ordentlich. In der heimischen Liga haben die Adler auf Platz 2 zwar drei Punkte Rückstand auf den Titelverteidiger Sporting, doch mit einem Nachholspiel in der Hinterhand könnten die Männer aus Lissabon diesen Abstand aufholen. Der neue Coach setzt dabei auf eine stabile Defensive. 18 Gegentore in 24 Partien der Primeira Liga sind der Bestwert.

In der heimischen Liga hat die Mannschaft die letzten fünf Spiele alle gewonnen und ist seit drei Partien ohne Gegentor. Außerdem holte man im Januar 2025 nach Elfmeterschießen gegen Sporting den achten Titel der Vereinsgeschichte im Ligapokal. Nach Platz 16 in der Liga-Phase der Königsklasse (4S, 1U, 3N) steht Benfica zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren im CL-Achtelfinale. Dabei waren die “Aguias” in der Königsklasse zuletzt vor allem auswärts stark und konnten fünf der letzten sechs Gastspiele gewinnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war im November ein 0:1 bei den Bayern.

Barcelona - Benfica Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Benfica (A), 4:0 Real Sociedad (H), 4:4 Atletico Madrid (H), 2:0 Las Palmas (A), 1:0 Rayo Vallecano (H)

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 3:0 Nacional Funchal (H), 0:1 Barcelona (H), 1:0 Braga (H), 3:0 Boavista (H), 3:3 AS Monaco (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Benfica Lissabon: 1:0 (A), 5:4 (A), 0:0 (H), 0:3 (A), 0:0 (H)

Da dieses iberische Duell schon elfmal ausgetragen wurde, bekommen wir für die Barcelona Benfica Lissabon Prognose einige Informationen. Barcelona hat dabei nur zwei Niederlagen kassiert und ging fünfmal als Sieger vom Feld, bei vier Unentschieden. Zu Gast bei den Katalanen gab es in vier Partien zwei Heimsiege (2:1, 2:0) und zuletzt zwei torlose Remis.

Die Blaugrana haben lediglich eines der 22 letzten Spiele gegen Vereine aus Portugal verloren (17S, 4U). Daheim konnte man gegen Mannschaften aus dem Nachbarland in 15 Partien zwölf Siege feiern. Benfica entschied gerade mal drei der vergangenen 24 Duelle gegen spanische Teams für sich (8U, 13N). Insgesamt gab es zwei Siege in 13 Gastspielen.

Die Buchmacher rechnen am Dienstag mit einigen Treffern. Wenn die Katalanen und die Adler in Barcelona aufeinandergetroffen sind, fielen aber nie mehr als drei Tore. So sichern wir uns für den Barcelona Benfica Lissabon Tipp “Unter 3,5 Tore” eine Quote von 2,05.

Was der Buchmacher für Besonderheiten im Angebot hat und wo er sich von der Konkurrenz abhebt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen AdmiralBet Test .

So seht ihr Barcelona - Benfica Lissabon im TV oder Stream:

11. März 2025, 18:45 Uhr, Olympiastadion, Barcelona

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN darf im Achtelfinale der Champions-League-Saison 2024/25 sieben von acht Spielen exklusiv übertragen. Dazu gehört auch das Duell zwischen Barcelona und Benfica.

Der Anpfiff im Olympiastadion Barcelona erfolgt schon am Dienstag um 18:45 Uhr.

Barcelona vs Benfica Lissabon: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Szczesny - Kounde, Araujo, Martinez, Balde - Olmo, De Jong, Pedri - Yamal, Raphinha, Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Inaki Pena, Kochen (Tor), Gavi, Pablo Torre, Pau Victor, Ferran Torres, Fermin, Fort, Eric, Martin, Casado

Startelf Benfica Lissabon: Trubin - Santos, Silva, Otamendi, Dahl - Aursnes, Barreiro, Kokcü - Aktürkoglu, Schjelderup, Pavlidis

Ersatzbank Benfica Lissabon: Samuel Soares (Tor), Joao Rego, Arthur Cabral, Nuno Felix, Priset, Leandro, Amdouni, Belotti, Tomas Araujo, Carrera

Bei der Barcelona vs. Benfica Lissabon Prognose müssen die Hausherren ohne die verletzten Christensen, ter Stegen und Bernal auskommen. Zudem muss Cubarsi nach seiner Roten Karte in der Vorwoche aussetzen.

Die Gäste können verletzte Spieler wie Bah, Silva, Gouveia und Di Maria aus gesundheitlichen Gründen nicht einsetzen. Carreras muss wegen einer Gelbsperre pausieren. Ob es bei Araujo für einen Einsatz reicht, steht noch auf der Kippe. Zudem ist der Winter-Neuzugang Bruma in der Königsklasse nicht spielberechtigt.

Unser Barcelona - Benfica Lissabon Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

In dieser Saison ging es zwischen beiden Vereinen schon zweimal ziemlich eng zu. Auch im dritten Duell rechnen wir nicht mit so einer klaren Angelegenheit, wie die Quoten das implizieren, denn Benfica hat zuletzt in der Königsklasse auswärts bessere Leistungen gezeigt als im eigenen Stadion.

Aber Barca ist aktuell so heim-, offensiv- und formstark, dass sie sich diese Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen.