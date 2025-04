Barcelona - Celta Vigo Tipp, Prognose & Quoten | 19.04.2025

SPORT1 Betting 18.04.2025 • 07:00 Uhr Barcelona - Celta Vigo Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Gibt Barca erneut einen Sieg aus der Hand?

Unser Barcelona - Celta Vigo Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 19.04.2025 lautet: Die Gäste entpuppen sich im Wett Tipp heute als knifflige Aufgabe für den Tabellenführer und erzielen einen Treffer.

Die Mannschaft von Hansi Flick hat in den letzten Wochen ein gigantisches Pensum abgespult und sieben Paarungen in 19 Tagen ausgetragen. Fehlende Frische hat sich im Gastspiel beim BVB (1:3) gezeigt, doch dank des Hinspiels (4:0) stehen die Blaugrana dennoch erstmals seit 2019 unter den vier besten europäischen Teams. In unserer Barcelona Celta Vigo Prognose erwarten wir eine positive Reaktion der Hausherren.

Noch führt Barca (70) das Tableau in La Liga mit vier Zählern Vorsprung auf Real Madrid (66) an. Für Celta Vigo besteht noch eine kleine Chance auf eine Teilnahme am europäischen Wettbewerb, weshalb wir im Barcelona Celta Vigo Wett Tipp heute hochmotivierte Gäste erwarten. Unsere Empfehlung: Eine Quote von 2,35 bei VBET für “Barcelona gewinnt & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Celta Vigo auf “Sieg Barcelona & Beide Teams treffen”:

Celta Vigo hat in den letzten 4 direkten Duellen insgesamt 7 Treffer gegen Barca erzielt (1S, 1U, 2N).

Barcelona hat die meisten Standard-Tore erzielt (12) - Celta Vigo die drittmeisten Gegentreffer nach ruhenden Bällen hingenommen (11).

Barca hat in La Liga die meisten Heimtore erzielt (41).

Barcelona vs Celta Vigo Quoten Analyse:

Die kürzlich erlittene Niederlage gegen den BVB (1:3) hat keinen negativen Einfluss auf die Saison der Hausherren. Barca steht dennoch im Halbfinale der Königsklasse und gilt am kommenden Spieltag bei den verschiedenen Wettanbietern als klarer Favorit.

Die Barcelona Celta Vigo Wettquoten für einen Heimsieg (circa 1,30) bringen euch nicht weit. Vor einer Handicap-Wette wollen wir euch dennoch warnen, auch wenn die Barcelona Celta Vigo Quoten zu diesen Optionen verleiten.

Barcelona vs Celta Vigo Prognose: Jede Serie findet irgendwann ein Ende

Barca ist in dieser La-Liga-Saison die beste Mannschaft und rangiert vollkommen verdient an der Tabellenspitze. Hansi Flick hat seiner Truppe eine offensive DNA verliehen, die hervorragend zum in La Masia gepflegten Spielstil der Katalanen passt.

Im Barcelona vs. Celta Vigo Tipp können wir daher kaum anders, als die Blaugrana als Sieger zu benennen. Bis zur Pleite gegen den BVB (1:3) sind die Flick-Schützlinge ohne Niederlage durch das Kalenderjahr 2025 gewandert.

Der kleine Rückschlag hat an unserer Barcelona gegen Celta Vigo Prognose jedoch kaum etwas verändert. Auf nationaler Ebene haben die Gastgeber im Kalenderjahr 2025 immer noch keine Niederlage hingenommen und zehn von elf Paarungen für sich entschieden.

Ebenso wenig überbewerten wollen wir die letzte Niederlage von Celta Vigo gegen Espanyol (0:2). Zuvor hatten die Celtinas in acht aufeinanderfolgenden La-Liga-Spielen eine Niederlage verhindert und sogar zu Gast bei Atletico Madrid (1:1) gepunktet.

Barcelona vs Celta Vigo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Leganes (A), 4:0 Dortmund (H), 1:1 Betis Sevilla (A), 1:0 Atletico Madrid (A), 4:1 Girona (H).

Letzte 5 Spiele Celta Vigo: 0:2 Espanyol (H), 2:1 Mallorca (A), 1:1 Las Palmas (H), 1:0 Valladolid (A), 2:1 Leganes (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Celta Vigo: 2:2 (A), 2:1 (A), 3:2 (H), 1:2 (A), 1:0 (H).

Während dieser Phase haben die Gäste in jedem ihrer acht Liga-Auftritte mindestens einen Treffer erzielt. Wie gefährlich die Mannschaft von Claudio Giraldez auch für die spanischen Top-Teams werden kann, haben die Katalanen in der Hinrunde am eigenen Leib erfahren.

Am 14. Spieltag haben die Katalanen bei Celta Vigo gastiert und zwischenzeitlich eine souveräne 2:0-Führung aufgebaut. Zwei späte Treffer nach der 80. Spielminute ermöglichten den Himmelblauen jedoch einen Punktgewinn (2:2).

Wenngleich wir uns im Barcelona - Celta Vigo Tipp gegen einen Punktgewinn der Gäste aussprechen, trauen wir ihnen dennoch mindestens einen Treffer zu. Celta Vigo hat bis jetzt 42,0 erwartbare Tore erzielt (7.) und 44 Bälle im gegnerischen Kasten untergebracht (6.).

Zudem hat der Tabellensiebte in den letzten vier Vergleichen mit Barca jeweils mindestens ein Tor erzielt und in zwei von vier Aufeinandertreffen sogar eine Niederlage verhindert. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass die Katalanen ihre drei vorangegangenen Heimspiele gegen Celta Vigo allesamt gewonnen haben.

Die größte Schwäche im Team von Claudio Giraldez ist das Defensivverhalten bei gegnerischen Standardsituationen. Elf Gegentreffer (18.) nach ruhenden Bällen sind zu viel.

Die Fehler in der Verteidigung von gegnerischen Standards wird Barca ausnutzen können. Schließlich haben die Blaugrana nicht nur die erfolgreichste Offensive (84 Tore), sondern auch die meisten Tore nach ruhenden Bällen erzielt (12).

Darüber hinaus spielen sich die Flick-Schützlinge im eigenen Stadion äußerst gerne in einen Rausch. Kein anderes La-Liga-Team erzielte in der eigenen Arena bis jetzt mehr Tore als der Tabellenführer (41).

Barcelona vs Celta Vigo: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin, Gavi, de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Ersatzbank Barcelona: Kochen, Pena, Christensen, Araujo, Eric Garcia, Fort, Fermin Lopez, Dani Olmo, Pablo Torre, Ansu Fati, Ferran Torres, Pau Victor

Startelf Celta Vigo: Guaita, Carreira, Rodriguez, Starfelt, Alonso, Mingueza, Sotelo, Beltran, Aspas, Duran, Gonzales

Ersatzbank Celta Vigo: Villar, Dominguez, Ristic, Jailson, Damian Rodriguez, Moriba, Cervi, Swedberg, Hugo Alvarez, Fer Lopez, Losada, Borja Iglesias

Zudem wird Hansi Flick im Gegensatz zum Duell mit dem BVB voraussichtlich wieder auf Pedri in der Startformation setzen. Der Mittelfeldspieler ist für die Hausherren nicht zu ersetzen.

Seine Menge an gespielten Pässen (1.749) und die Präzision dieser Zuspiele (88,1 Prozent) setzen das Offensiv-Trio exzellent in Szene und können in dieser Kombination von kaum einem anderen Akteur geliefert werden.

Unser Barcelona - Celta Vigo Tipp: Sieg Barcelona & Beide Teams treffen

Die Hausherren werden sich im eigenen Stadion keine Blöße geben und eine Reaktion auf die 1:3-Niederlage gegen Dortmund zeigen. Wir sehen Celta Vigo jedoch mindestens in der Lage, für ein enges Spiel und einen eigenen Treffer zu sorgen.