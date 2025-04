Barcelona - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 09.04.2025

SPORT1 Betting 08.04.2025 • 11:00 Uhr Barcelona - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie attackiert der BVB die Abseitsfalle der Katalanen?

Unser Barcelona - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Viertelfinale Hinspiel am 09.04.2025 lautet: Die Spanier gehen doch als klarer Favorit in dieses Duell. Geschwindigkeit ist die entscheidende Zutat für unseren Wett Tipp heute.

Wenn der BVB zuletzt in irgendeinem Wettbewerb konstante Leistungen geboten hat, dann in der Königsklasse. Der letztjährige Champions-League-Finalist hat keine seiner fünf vorangegangenen Begegnungen im stärksten europäischen Wettbewerb verloren. Laut unserer Barcelona Dortmund Prognose benötigt es für ein Fortbestehen dieser Serie mehrere Treffer der Schwarz-Gelben.

Die Katalanen sind die beste Offensivmannschaft im laufenden Wettbewerb (32 Tore in 10 Spielen) und haben bereits in der Ligaphase mit 3:2 in Dortmund gewonnen. Ebenso wie im damaligen Aufeinandertreffen erwarten wir von “Dortmund Über 1,5 Tore”. Die Quote von 3,50 findet ihr bei Bet365, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, für unseren Barcelona Dortmund Wett Tipp heute. Fans der Gäste wissen, welche besondere Atmosphäre eine Paarung in der Königsklasse hat.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Dortmund auf “Dortmund Über 1,5 Tore”:

Dortmund hat in 5 von 6 Champions-League-Auswärtsspielen doppelt getroffen.

Nur Barcelona (32) hat in der diesjährigen Königsklasse mehr Tore als Dortmund (28) erzielt.

Dortmund hat 9 Treffer in der Schlussviertelstunde erzielt.

Barcelona vs Dortmund Quoten Analyse:

Zurzeit gelten die Blaugrana als großer Favorit auf den Champions-League-Titel. Barca ist seit 22 Pflichtspielen ungeschlagen und hat in der Königsklasse nur am ersten Spieltag verloren (1:2 vs. Monaco). Ihre Position der Stärke spielen die Hausherren auch in den Barcelona Dortmund Quoten aus, die ihr bei Bet365 steuerfrei spielen könnt.

Der deutsche Wettanbieter traut der verbesserten Form des BVB nicht wirklich und gibt für die Barcelona Dortmund Wettquoten auf einen Sieg der Borussia den achtfachen Gewinn heraus.

Alle relevanten Infos rund um die Ein- und Auszahlung mit PayPal bei Bet365 erhaltet ihr in unserem Leitfaden. Für weitere Fragen haben wir euch diesen Bet365 Test zusammengestellt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Dortmund Prognose: Umgeht der BVB die Abseitsfalle?

Hansi Flick ist in Spanien ein gefeierter Held. Sogar über die Landesgrenzen hinaus wird die Arbeit des ehemaligen deutschen Nationaltrainers gefeiert. Zugegeben, alles andere wäre bei den aktuellen Erfolgen der Katalanen verwunderlich. Die Gastgeber haben im Kalenderjahr 2025 noch keine Niederlage kassiert und sind seit 22 Pflichtspielen ungeschlagen. Glatt kommen sie aus unserem Barcelona gegen Dortmund Tipp allerdings nicht davon.

Zwar kann die Offensive des BVB (28 Tore) in dieser Champions-League-Saison nicht ganz mit den Zahlen der Blaugrana mithalten (32 Tore), doch der Output reicht für den zweitbesten Wert im besten europäischen Wettbewerb (2,33 Tore pro Spiel). Hinzu kommen 22,9 erwartbare Treffer, sprich 1,81 xG pro 90 Minuten sowie 0,14 erwartbare Tore pro Schuss. Diese herausragenden Statistiken sind eine wichtige Grundlage für unsere Barcelona vs. Dortmund Prognose.

Natürlich gibt es auch simplere Statistiken, die unseren Barcelona gegen Dortmund Tipp untermauerten. Der BVB hat in fünf von sechs Champions-League-Auswärtsspielen mindestens zwei Treffer erzielt. Starten die Schwarz-Gelben positiv in dieses Duell, könnt ihr in der Bet365 App gerne auch später zu einer Livewette greifen.

Besonders spannend wird es für uns, wenn die Begegnung auf die Zielgerade einbiegt. Dortmund hat neun seiner 28 Treffer in der Schlussviertelstunde erzielt. Ebenso zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Auswahl von Niko Kovac zwölf von 14 Gegentreffern im zweiten Spielabschnitt hingenommen hat. Darauf aufbauend schlagen wir eine alternative Wette vor: “Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit” mit einer Quote von 2,75.

Barcelona vs Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:1 Betis Sevilla (H), 1:0 Atletico Madrid (A), 4:1 Girona (H), 3:0 Osasuna (H), 4:2 Atletico Madrid (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:1 Freiburg (A), 3:1 Mainz (H), 0:2 RB Leipzig (A), 2:1 Lille (A), 0:1 Augsburg (H)

Letzte Spiele Barcelona vs Dortmund: 3:2 (A), 3:1 (H), 0:0 (A).

Seht ihr hingegen klare Vorteile auf Seiten der Hausherren, könnt ihr den Bet365 Quotenboost verwenden und für “Barcelona gewinnt beide Spielhälften” anstatt einer Quote von 3,00 den 3,25-fachen Gewinn erhalten. Für diese Herangehensweise spricht, dass Hansi Flick bis jetzt jedes Pflichtspiel gegen den BVB (6S) gewonnen hat.

Des Weiteren hat der 60-Jährige scheinbar das passende Rezept für die Schwarz-Gelben geschmiedet. In den sechs bisherigen Duellen mit Dortmund haben die Mannschaften von Flick (Bayern und Barcelona) durchschnittlich 3,00 Tore pro Begegnung erzielt (insgesamt 18).

Mit unserem exklusiven Bet365 Bonus Code könnt ihr euch den Bet365 Wettbonus sichern und ein erhöhtes Risiko für euren Tipp eingehen. Zum Beispiel wirkt eine Quote von 2,00 für "Barcelona Über 2,5 Tore" wie ein profitables Angebot des deutschen Buchmachers.

Aber kehren wir zurück zu unserer eigentlichen Barcelona gegen Dortmund Prognose. Der BVB hat mit Serhou Guirassy einen echten Knipser im Sturmzentrum, der zehn der 28 Treffer selbst erzielt hat (4 davon via Elfmeter) und insgesamt bei 14 Scorerpunkten steht.

Der Zielspieler kann enorm gut Bälle behaupten und seine Teamkollegen dadurch in Szene setzen. Gepaart mit der hohen Geschwindigkeit der weiteren Offensivspieler des BVB steht Niko Kovac ein optimales Mittel für die Überwindung der Abseitsfalle zur Verfügung.

Nach der Anmeldung bei Bet365 könnt ihr euch am großen Wettangebot des erfahrenen Buchmachers bedienen, es aber auch einfach angehen und eine Quote von 1,96 für “Über 3,5 Tore” spielen.

Diese Marke wurde in sieben von zehn Champions-League-Begegnungen der Katalanen in der aktuellen Spielzeit übertroffen - unter anderem am sechsten Spieltag im Gastspiel beim BVB (3:2-Auswärtssieg für Barcelona).

So seht ihr Barcelona vs Dortmund im TV oder Stream:

09. April 2025, 21 Uhr, Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Ebenso wie Dortmund haben die Blaugrana bereits 14 Gegentreffer in dieser Champions-League-Saison zugelassen. Rund die Hälfte ihrer zehn vorangegangenen Auftritte haben die Katalanen mit “Über 1,5 Gegentoren” abgeschlossen.

Im Schnitt erlaubte die Flick-Elf bislang 1,40 Gegentore pro Champions-League-Spiel (14.), während die Schwarz-Gelben in dieser Kategorie sogar etwas besser dastehen (1,17).

Barcelona vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Szczesny - Laimer, Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde - de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Gavi, Raphinha - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Pena, Kochen, Christensen, Eric Garcia, Gerard Martin, Fort, Fermin Lopez, Ferran Torres, Pablo Torre, Ansu Fati, Pau Victor

Startelf Dortmund: Kobel - Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Anton, Nmecha, Chukwuemeka,Svensson - Beier - Guirassy, Adeyemi

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Lührs, Kabar, Özcan, Ryerson, Reyna, Gittens, Duranville, Brandt

Die hohe Geschwindigkeit in der BVB-Offensive haben wir bereits angesprochen, aber noch nicht mit Zahlen hinterlegt. Unter den zwölf schnellsten Bundesliga-Spielern dieser Saison rangieren gleich drei Akteure von Niko Kovac (Karim Adeyemi, Cole Campbell, Jamie Gittens).

In der Generalprobe gegen Freiburg (4:1) hat sich jedoch ein anderer Profi in den Vordergrund gespielt. Carney Chukwuemeka erzielte nicht nur einen Treffer bei seinem Startelf-Debüt, sondern glänzte in vielen weiteren Szenen.

Ausfallen wird dagegen Pascal Groß, der wegen seiner Gelbsperre nur auf der Tribüne Platz nehmen kann. Auf der Gegenseite müssen voraussichtlich Dani Olmo, Marc-Andre ter Stegen und Marc Casado verletzungsbedingt passen.

Unser Barcelona vs Dortmund Tipp: Dortmund Über 1,5 Tore

Ebenso wie es der FC Barcelona mit seiner aggressiven Abseitsfalle tut, sind wir zu einem hohen Risiko bereit. Die fußballerische Herangehensweise sowie die zuletzt verbesserte Form des Bundesligisten machen es möglich.