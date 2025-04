Barcelona - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten 30.04.25

SPORT1 Betting 29.04.2025 • 11:00 Uhr Barcelona - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Durchbricht Barca die defensiven Mauern der italienischen Gäste?

Unser Barcelona - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Champions League Halbfinale Hinspiel am 30.04.2025 lautet: Der große Erfahrungsschatz der Nerazzurri ist im Wett Tipp heute ein wichtiger Faktor und brachte schon den FC Bayern zum Stolpern.

Den “Clasico” als Generalprobe zu werten, klingt ein wenig vermessen, kann aber so ausgelegt werden. Am vergangenen Wochenende haben die Blaugrana ein intensives Finale in der Copa de Rey gegen die Madrilenen nach Verlängerung (3:2) gewonnen. Ein Triumph, der in unserer Barcelona Inter Mailand Prognose noch nachwirkt.

Für die Gäste hat es in dieser Spielzeit schon bessere Phasen gegeben. Die Nerazzurri sind seit vier Pflichtspielen sieglos (1U, 3N). Die Gäste nur deshalb zu unterschätzen wäre jedoch fatal, denn zuletzt wurde der FC Bayern aus dem Bewerb geworfen.

So spielen wir mit einer Quote von 2,37 bei Bet365, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, den Barcelona Inter Mailand Wett Tipp heute “Barcelona Unter 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Inter Mailand auf “Barcelona Unter 1,5 Tore”:

Inter Mailand hat die wenigsten erwartbaren Gegentore pro Schuss zugelassen (0,07).

Inter hat in der Königsklasse die meisten Weißen Westen gesammelt (8) und erst 5 Gegentore erlaubt.

Inter hat von allen 36 Champions-League-Teilnehmern durchschnittlich die älteste Startelf aufs Feld geschickt (30 Jahre, 13 Tage).

Barcelona vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Am Anfang dieses neuen Champions-League-Formats standen 36 Teilnehmer, von denen nur noch vier Klubs übrig geblieben sind. Aus den Barcelona Inter Mailand Quoten lässt sich erahnen, dass den Katalanen insgesamt die höheren Chancen auf den Einzug ins Endspiel zugestanden werden.

Mit steuerfreien Bet365-Wetten habt ihr eine gute Gelegenheit, aus den Barcelona Inter Mailand Wettquoten von 1,58 für einen Heimsieg den größtmöglichen Profit zu generieren. Ein Dreier der Nerazzurri liegt bei 5,00.

In unserer Anleitung bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die Ein- und Auszahlung mit PayPal bei Bet365. Weitere Antworten auf viele Fragen findet ihr in unserem ausführlichen Bet365 Test.

Barcelona vs Inter Mailand Prognose: Stoppt Inter die Flügelzange?

Die Spielzeit neigt sich dem Ende zu. Wir haben bereits viele Eindrücke von den vier übrig gebliebenen Titelkandidaten erhalten. Das hilft, die wahrscheinlichsten Spielverläufe für unseren Barcelona vs. Inter Mailand Tipp durchzugehen und darauf basierend unsere Entscheidung zu treffen.

Die groben Daten vermitteln den Eindruck zweier völlig unterschiedlicher Mannschaften. Barca hat im Schnitt die meisten Tore pro Spieltag erzielt (3,1) und nach PSG (30,4 xG) die meisten erwartbaren Tore pro Partie gesammelt. Die aggressive Abseitsfalle der Katalanen hat gegnerische Spieler bereits 68 Mal ins Abseits gestellt. Den höchsten Wert nach der Mannschaft von Hansi Flick hat Aston Villa in dieser Kategorie erzielt (34).

Besonders auf den Flügeln strahlen die Blaugrana immense Gefahr aus. Raphinha (12 Tore, 7 Torvorlagen) hat im gesamten Wettbewerb die meisten Scorerpunkte gesammelt. Sein Gegenpart ist Lamine Yamal, dessen Talent in jeder Bewegung ersichtlich wird und auch an den 3,6 erfolgreichen Dribblings pro CL-Spiel (6.) abzulesen ist. Die Duelle auf den Außenbahnen sind entscheidend für den Erfolg im Barcelona gegen Inter Mailand Tipp.

Die Gäste aus Italien standen 2023 im Endspiel der Königsklasse (0:1 vs. Manchester City). Aus der damaligen Startelf stehen aktuell noch acht Akteure im Kader. Simone Inzaghi setzt im Schnitt auf die älteste Startelf (30 Jahre, 13 Tage), deren Erfahrung wichtig für die Spielweise ist. Aus einer 5-3-2-Grundformation heraus schafft es der amtierende italienische Meister schnell und gezielt, die gegnerischen Flügelspieler zu doppeln - eine gute Voraussetzung für den Vergleich mit Barca.

Barcelona vs Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:2 n.V. Real Madrid (H), 1:0 Mallorca (H), 4:3 Celta Vigo (H), 1:3 Dortmund (A), 1:0 Leganes (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 0:1 AS Rom (H), 0:3 AC Milan (H), 0:1 Bologna (A), 2:2 Bayern (H), 3:1 Cagliari (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Inter Mailand: 3:3 (H), 0:1 (A), 2:1 (A), 2:1 (H). 1:1 (A)

Die hohe Disziplin in der Arbeit gegen den Ball hat extrem dabei geholfen, die meisten Weißen Westen im laufenden Wettbewerb zu sammeln (8). Des Weiteren haben die Gäste erst fünf Gegentore in der Königsklasse kassiert. Auf dieser Basis bauen wir unsere Barcelona vs Inter Mailand Prognose auf.

Hinzu kommt, dass die Inzaghi-Elf einen kontrollierten Ansatz im Spielaufbau wählt. Nach Ballverlusten kehrt Inter somit schnell wieder in die gewünschte Formation zurück. Der Vorteil: Die Mannschaft aus Mailand hat noch kein einziges Konter-Gegentor in dieser CL-Spielzeit kassiert.

Zwar werden die Gegner situativ auch gepresst, doch die zugelassenen Pässe pro Defensivaktion (16) wurden in der K.o.-Phase nur von Brügge (21,5) überboten. Einen derartigen Block zu überwinden, ist für jeden Kontrahenten extrem schwierig.

Zuletzt hatten die Italiener aber selbst größere Schwierigkeiten ein Tor zu erzielen. Inter ist nicht nur seit vier Pflichtspielen sieglos (1U, 3N), sondern ebenso seit drei Paarungen torlos.

So könnte ein Barcelona vs. Inter Mailand Tipp auf “Inter Unter 0,5 Tore” durchaus Sinn ergeben. Dafür bietet Bet365 beispielsweise eine hohe Quote von 2,75. Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Bookie habt, könntet ihr euch mit unserem exklusiven Bonus Code zuerst den Bet365 Wettbonus sichern und dann auch etwas in Risiko gehen.

Natürlich haben wir uns noch weitere Wett-Optionen angeschaut und mögliche Alternativen zum Barcelona gegen Inter Mailand Tipp herausgesucht. Bis jetzt haben die Gäste nur ein Gegentor im ersten Spielabschnitt kassiert.

Die vier übrigen Gegentreffer haben die Mailänder nach der Pause zugelassen. In der übersichtlichen Bet365 App könnt ihr “Barcelona erzielt die meisten Tore in der 2. Halbzeit” für eine Quote von 2,00 spielen.

Nach der Anmeldung bei Bet365 könnt ihr auch auf die Wett-Boosts des Anbieters zugreifen. Aktuell bekommt ihr für die Barcelona Inter Mailand Wette “Inter gewinnt mindestens eine Halbzeit” statt einer Quote von 2,62 eine 2,75.

Ebenfalls eine spannende Wett-Option bietet Bet365 mit der “Vorzeitigen Auszahlung bei einer 2-Tore-Führung”. Dabei werden Auswahlen vorzeitig abgerechnet, wenn das Team, auf das ihr gewettet habt, mit zwei Toren in Führung geht.

So seht ihr Barcelona vs Inter Mailand im TV oder Stream:

30. April 2025, 21 Uhr, Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Tendenziell geht die Favoritenrolle der Katalanen aber durchaus in Ordnung. Barca hat im Kalenderjahr 2025 bis zur 1:3-Pleite gegen den BVB keine Pflichtspiel-Niederlage kassiert.

Zudem konnte die Auswahl von Hansi Flick bis jetzt in allen sechs Champions-League-Heimspielen eine Niederlage verhindern. Darüber hinaus hat Barca noch kein CL-Heimspiel gegen Inter Mailand verloren (5S, 1U).

Barcelona vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Szczesny - Kounde, Cubarsi, Martinez, Martin - Pedri, de Jong - Lamine Yamal, Gavi, Raphinha - Ferran Torres

Ersatzbank Barcelona: Pena, ter Stegen, Araujo, Eric Garcia, Christensen, Fort, Olmo, Pablo Torre, Fermin Lopez, Ansu Fati, Pau Victor

Startelf Inter Mailand: Sommer - Bastoni, Acerbi, Bisseck - Darmian, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram

Ersatzbank Inter Mailand: Josep Martinez, Di Gennaro, de Vrij, Pavard, Carlos Augusto Dumfries, Asllani, Frattsi, Zielinski, Zalewski, Joaquin Correa, Taremi, Arnautovic

Die kleine Torflaute der Nerazzurri haben wir bereits angesprochen. Das heißt aber nicht, dass die Italiener definitiv ohne Torerfolg vom Feld gehen.

Dafür ist das Sturm-Duo, bestehend aus Marcus Thuram und Lautaro Martinez, zu stark im Zusammenspiel.

Speziell Lautaro Martinez ist ein heißer Kandidat für einen Treffer gegen die Blaugrana. Der Kapitän erzielte in seinen letzten fünf Champions-League-Einsätzen für Inter jeweils mindestens einen Treffer.

Im Gegenzug ist noch unklar, ob Robert Lewandowski (11 CL-Tore) gegen Inter auf der Bank, geschweige denn in der Startelf sein wird. Flick hat mit Ferran Torres jedoch eine Alternative parat, die in den vergangenen Wochen treffsicher über die Plätze gesprintet ist.

Unser Barcelona vs Inter Mailand Tipp: Barcelona Unter 1,5 Tore

Bis jetzt haben die Nerazzurri erst fünf Gegentreffer in der Königsklasse zugelassen. In der Liga-Phase ist Yann Sommer sogar nur einmal überwunden worden. Die Gäste sind eine eingespielte Mannschaft, die in besonderen Partien weit über ihre Grenzen hinausgehen kann und Barca das Leben schwer machen wird.