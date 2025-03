Barcelona - Osasuna Tipp, Prognose & Quoten | 27.03.2025

SPORT1 Betting 26.03.2025 • 00:00 Uhr Barcelona - Osasuna Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Kann Barca den Vorsprung auf die Verfolger ausbauen?

Unser Barcelona - Osasuna Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 27.03.2025 lautet: Nur wenige Tage nach der Länderspielpause steigt in Spanien schon ein Nachholspiel. Im Wett Tipp heute kommen die Hausherren dank ihrer Qualität am besten mit den Umständen klar.

Anfang März musste das Liga-Spiel zwischen dem FC Barcelona und CA Osasuna kurzfristig aufgrund eines Todesfalls bei den Katalanen abgesagt werden. An diesem Donnerstag, nur wenige Tage nach dem Ende der aktuellen Länderspielpause, steigt nun das Nachholspiel.

Die Quoten der Barcelona Osasuna Prognose schlagen sich dabei wenig überraschend wieder überdeutlich auf die Seite der Blaugrana. Auch wir können nicht anders und spielen mit einer Quote von 1,72 bei Betano den Barcelona Osasuna Wett Tipp heute “Sieg Barcelona HC -1”.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Osasuna auf “Sieg Barcelona HC -1”:

Barcelona ist im Jahr 2025 nach 18 Pflichtspielen noch ungeschlagen

Die “Gorritxoak” stehen im Auswärts-Ranking gerade mal auf Platz 17

Osasuna wartet seit 6 Liga-Spielen auf einen Sieg

Barcelona vs Osasuna Quoten Analyse:

Die Blaugrana gehen als Tabellenführer ins Nachholspiel. Die Gäste aus Pamplona sind dagegen mit einem absolvierten Spiel weniger auf Rang 14 der Tabelle abgerutscht. Zusammen mit dem Heimvorteil des FCB sorgt das für klare Barcelona vs Osasuna Quoten.

Mehr als eine 1,30 ist für einen Heimsieg ist nicht drin. Auf der Gegenseite findet ihr in den besten Sportwetten Apps bei einem Dreier der Gäste Barcelona gegen Osasuna Wettquoten zwischen 7,00 und 9,10.

Barcelona vs Osasuna Prognose: Kann Barca die Stammspieler ersetzen?

Unter Coach Hansi Flick tanzt der FC Barcelona aktuell noch auf drei Hochzeiten. In der Champions League haben die Katalanen das Viertelfinale erreicht und treffen in diesem ab dem 9. April auf Borussia Dortmund. In der Copa del Rey kämpfen die Blaugrana im Rückspiel gegen Atletico Madrid noch um ein Ticket fürs Endspiel. Das Hinspiel endete mit einem wilden 4:4. In La Liga konnte der FCB auch mit einem Spiel weniger die Tabellenführung behaupten. Vor allem im Kalenderjahr 2025 ist Barca extrem formstark. Die Bilanz nach 18 Pflichtspielen steht bei 15 Siegen und drei Unentschieden.

Vor der Länderspielpause feierte die Truppe von Trainer Hansi Flick einen beeindruckenden 4:2-Sieg in der Liga bei Atletico Madrid. Dabei hatten die Gäste bis zur 72. Minute bei den Colchoneros noch mit 0:2 zurückgelegen. Die Mannschaft kann aber Rückstände und Patzer in der Abwehr durch ihre außergewöhnliche Offensive um Superstars wie Lamine Yamal, Robert Lewandowski und Raphina immer wieder wettmachen. So führen die Blaugrana auch in La Liga mit 2,8 Toren pro Spiel die Statistik an. Zudem führt Lewandowski die Torjägerliste an (22 Treffer).

Seit der Saison 2019/20 spielt Osasuna kontinuierlich in La Liga. Der Verein hatte seitdem nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun und belegte am Saisonende nie einen schlechteren Rang als Platz 11. In der Spielzeit 2022/23 schafften es die Männer aus Pamplona sogar auf den siebten Rang, was für die Teilnahme an der UEFA Conference League reichte, und erreichten in der Copa del Rey das Endspiel. Im vergangenen Sommer ließ Erfolgstrainer Jagoba Arrasate allerdings seinen Vertrag auslaufen und wurde durch Vicente Moreno ersetzt.

Der CA steht auch in dieser Saison eigentlich wieder im gesicherten Mittelfeld, doch mit einer Serie von sechs Spielen in Folge ohne Sieg (3U, 3N) ist das Polster auf die Abstiegszone auf sechs Punkte zusammengeschmolzen. Zudem tun sich die “Rojillos” in der Fremde sehr schwer. Während 24 Punkte und 26 Treffer in der Heimtabelle für Platz 7 reichen, stehen die “Gorritxoak” im Auswärts-Ranking bei den Zählern (17.) und bei den erzielten Toren (20.) gar nicht gut da. Diese schlechte Bilanz auf des Gegners Platz hat natürlich Auswirkungen auf unseren Barcelona Osasuna Tipp.

Barcelona - Osasuna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:2 Atletico Madrid (A), 3:1 Benfica (H), 1:0 Benfica (A), 4:0 Real Sociedad (H), 4:4 Atletico Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Osasuna: 1:2 Getafe (H), 3:3 Valencia (H), 0:1 Celta Vigo (A), 1:1 Real Madrid (H), 1:1 RCD Mallorca (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Osasuna: 2:4 (A), 1:0 (H), 2:0 (H), 2:1 (A), 1:0 (H)

Nach 96 Duellen führen die Katalanen die Bilanz gegen die “Gorritxoak” mit 57 Siegen zu 19 Niederlagen deutlich an. In Barcelona ist der Unterschied noch klarer. Dort konnten die Gäste aus Pamplona nur in sechs von 47 Fällen als Sieger vom Feld gehen. (4U, 37N)

Eine Sache spielt bei unserer Barcelona vs Osasuna Prognose eine besondere Rolle: Das Hinspiel der laufenden Saison konnten die “Rojillos” mit 4:2 gewinnen. Damit ging für Osasuna eine Serie von neun Spielen und vier Jahren ohne Erfolg gegen die Katalanen zu Ende (1U, 8N).

Die Abwehr der Hausherren muss aber keine große Angst haben, denn am Donnerstag ist die schwächste Auswärts-Offensive von La Liga zu Gast (7 Tore in 12 Spielen). So ist der Barcelona vs. Osasuna Tipp “Sieg Barcelona zu Null” durchaus erfolgversprechend.

27. März 2025, 21 Uhr, Olympiastadion, Barcelona

27. März 2025, 21 Uhr, Olympiastadion, Barcelona

Das Duell zwischen Barcelona und Osasuna wird um 21 Uhr im Olympiastadion von Barcelona angepfiffen.

Barcelona vs Osasuna: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Szczesny - Kounde, Eric Garcia, Inigo Martinez, G. Martin - de Jong, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Fermin - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Inaki Pena, Kochen (Tor), Balde, Gavi, Pablo Torre, Pau Victor, Ferran Torres, Fort

Startelf Osasuna: Herrera - Areso, Boyomo, Catena, Bretones - Moncayola, Kike Barja, Ruben Garcia, Aimar, Iker Munoz - Budimir

Ersatzbank Osasuna: Aitor, Valencia (Tor), Herrando, Pablo Ibanez, José Arnaiz, Raul,, Juan Cruz, Moi Gomez, Ruben Pena

Die Liste der Ausfälle bei Barca ist recht lang. Es fehlen verletzungsbedingt Spieler wie Cubarsi, Christensen, Casado, ter Stegen und Bernal. Zudem kommt die Partie für südamerikanische Nationalspieler wie Raphinha oder Ronald Araujo zu früh.

Bei der Barcelona gegen Osasuna Prognose rechnen wir aber damit, dass die Gastgeber diese Ausfälle mit ihrer Qualität im Kader ausgleichen können. Die Gäste müssen dagegen lediglich auf Unai Garcia, Zaragoza und Torro verzichten.

Unser Barcelona - Osasuna Tipp: Sieg Barcelona HC -1

Beide Vereine waren mit dem Nachholtermin nicht einverstanden und legten Einspruch ein. Barcelona beklagte die fehlende Zeit zum Ausruhen seiner zahlreichen Nationalspieler nach der Länderspielpause.

Osasuna hätte bis zum Liga-Spiel bei Athletic Bilbao nur eine Ruhezeit von weniger als 72 Stunden gehabt. Während die Klage der Blaugrana abgewiesen wurde, wurde das nächste Spiel des CA vom 28. auf den 30. März verlegt.

Trotzdem sprechen hier natürlich alle Faktoren für die Hausherren. Die Gäste sind aktuell nicht wirklich formstark und in der Fremde viel zu ungefährlich. Barca dagegen ist im Kalenderjahr 2025 in Bestform. Zudem haben die Katalanen mit den “Gorritxoak” aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Am Ende gehen wir sogar von einem deutlichen Heimsieg aus.