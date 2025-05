Barcelona - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten 11.05.2025

Unser Barcelona - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 11.05.2025 lautet: Die Katalanen wollen ihrer fesselnden Saison im Wett Tipp heute ein weiteres Meisterwerk hinzufügen. Für Treffer ist in dieser Begegnung auf jeden Fall gesorgt.

Der straffe Spielplan kennt keine Gnade. Hansi Flick bekommt nach dem dramatischen Halbfinal-Aus in der Königsklasse gegen Inter Mailand nur wenige Tage Zeit, um sein Team auf das vielleicht vorentscheidende La-Liga-Spiel gegen den ersten Verfolger aus Madrid vorzubereiten. Großartige Unterhaltung ist laut unserer Barcelona Real Madrid Prognose dennoch garantiert.

Der vierte Clasico dieser Spielzeit reiht sich nahtlos an die drei vorangegangenen Vergleiche der beiden spanischen Top-Teams.

Das bedeutet “Über 3,5 Tore” im Barcelona Real Madrid Wett Tipp heute und eine Quote von 1,89 bei VBET .

Darum tippen wir bei Barcelona vs Real Madrid auf “Über 3,5 Tore”:

Barcelona vs Real Madrid Quoten Analyse:

Für die Katalanen folgt ein Saisonhöhepunkt auf den nächsten. Das Aus in der Champions League ist kaum verdaut, da stehen schon die Barcelona Real Madrid Quoten der besten Wettanbieter für das Top-Spiel im spanischen Oberhaus fest.

Barcelona vs Real Madrid Prognose: Eine Mannschaft in zwei Teilen

Ihre Aura der Unbesiegbarkeit haben die Königlichen in dieser Spielzeit verloren. Die Madrilenen sind im Viertelfinale aus der Champions League ausgeschieden, haben das Endspiel der Copa del Rey verloren und laufen in La Liga einem Rückstand von vier Punkten auf Barca hinterher.

Eine Chance, dem nationalen Wettbewerb im Endspurt noch etwas Spannung zu verleihen, ist aber noch übrig. Ob die Madrilenen ihre Gelegenheit im direkten Duell mit dem Erzrivalen nutzen, lassen wir im Barcelona vs. Real Madrid Tipp offen.

Nach den gesammelten Erfahrungen aus der bisherigen Spielzeit fällt es jedoch schwer, der Mannschaft von Carlo Ancelotti den Zuschlag in der Barcelona gegen Real Madrid Prognose zu geben.

Wer die Auftritte der Königlichen in dieser Saison fleißig verfolgt hat, kennt die Herausforderungen, denen sich Ancelotti Tag für Tag stellt. Es fehlt die Balance zwischen Angriff und Verteidigung, das große Miteinander vergangener Jahre ist aktuell nicht zu erkennen.

Barcelona - Real Madrid Statistik & Bilanz:

In der aktuellen Situation ist das Team aus der spanischen Hauptstadt für diese Art von Fußball jedoch nicht gerüstet. Ausfälle durchziehen die gesamte Defensivabteilung, von der kaum noch ein zentraler Abräumer übrig geblieben ist.

Gegentreffer handeln sich im Barcelona vs. Real Madrid Tipp beide Mannschaften ein. Die Katalanen haben ebenso wie ihr Erzrivale bereits 33 Bälle aus dem eigenen Kasten herausgeholt.

Zudem hat der Tabellenführer zwar alle drei direkten Duelle in dieser Saison gewonnen, in zwei von drei Paarungen aber zwei Gegentore kassiert. “Real Madrid Über 1,5 Tore” ist daher ein denkbares Szenario und in unserer Barcelona gegen Real Madrid Prognose nicht ausgeschlossen.