Barcelona - Real Sociedad Tipp, Prognose, Quoten 02.03.25

Unser Barcelona - Real Sociedad Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 02.03.2025 lautet: Erst am vorletzten Spieltag hat die Mannschaft von Trainer Hansi Flick die Tabellenspitze übernommen. Im Wett Tipp heute wollen die Katalanen den Platz an der Sonne behalten.

In der spanischen La Liga herrscht im Kampf um den Meistertitel große Spannung. Nach 25 Spieltagen gehen Real, Barcelona und Atletico Madrid quasi im Gleichschritt voran. Die Katalanen von Hansi Flick führen punktgleich vor den Königlichen die Tabelle an. Barca hat die bessere Tordifferenz und zudem in der Hinrunde den Clasico gewonnen.

Der direkte Vergleich gibt bei Punktgleichheit den Ausschlag. Die Colchoneros liegen einen Zähler hinter dem Führungsduo zurück. Bei unserer Barcelona Real Sociedad Prognose dürfen sich die Blaugrana keinen Patzer leisten. Wir rechnen nicht mit einem Ausrutscher und spielen mit einer Quote von 1,77 bei ODDSET den Barcelona Real Sociedad Wett Tipp heute “Sieg Barcelona & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Real Sociedad auf “Sieg Barcelona & Über 2,5 Tore”:

Barca ist seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen

San Sebastian steht in der La-Liga-Auswärtstabelle lediglich auf Rang 10 (4S, 2U, 6N)

In 85 Gastspielen bei den Blaugrana gingen die Basken lediglich viermal als Sieger vom Feld

Barcelona vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Die Blaugrana sind der Tabellenführer in La Liga und dürfen am Sonntag vor den eigenen Fans ran. So sprechen die Barcelona vs Real Sociedad Quoten eine deutliche Sprache. Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 1,28.

Auf der anderen Seite wird bei den Buchmachern, die euch auch Sportwetten mit Paysafecard ermöglichen, ein Dreier der Basken mit hohen Barcelona gegen Real Sociedad Wettquoten zwischen 10,0 und 12,0 belohnt.

Barcelona vs Real Sociedad Prognose: Kann Flick die Abwehr stabilisieren?

Der FC Barcelona macht unter Coach Hansi Flick in dieser La-Liga-Saison eine wahre Achterbahnfahrt durch. Zwischenzeitlich führten die Katalanen die Tabelle schon mal mit neun Punkten Vorsprung auf den Titelverteidiger Real Madrid an. Vor vier Wochen lagen die Blaugrana dann sieben Zähler hinter dem Spitzenreiter zurück, doch inzwischen hat sich die Mannschaft mit 14 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage wieder gefangen (11S, 3U) und sich die Pole Position zurückgeholt. Am Dienstag stand für Barca das Hinspiel im Halbfinale der Copa del Rey daheim gegen Atletico Madrid an. Dabei bekamen die Zuschauer ein kurzweiliges und wildes Spiel zu sehen.

Nach sechs Minuten lagen die Hausherren schon mit 0:2 zurück. Bis zur 74. Minute hatte der FCB die Partie in eine 4:2-Führung gedreht. Am Ende mussten sich beide Teams aber mit einem 4:4 begnügen. In der Anfangs- und Schlussphase leistet sich die Mannschaft von Coach Hansi Flick immer wieder bittere Patzer. So stellt Barca mit 67 Toren die beste Offensive der Primera Division. Auf der Gegenseite reichen 25 Gegentore im Ligavergleich jedoch nur für Rang 6. Dabei kassiert Flicks Team fast ein Drittel der Gegentore in den letzten 15 Spielminuten (13 von 45). Diese Defensiv-Schwäche spricht auch für unseren Barcelona Real Sociedad Tipp und viele Tore.

Nach dem vierten Platz in der Spielzeit 2022/23 schaffte es Real Sociedad in der Vorsaison auf einen tollen sechsten Rang. Im vergangenen Sommer musste der Verein aber wichtige Spieler wie Robin Le Normand oder Mikel Merino ziehen lassen. So hinken die “Txuri-Urdin” 2024/25 den Ergebnissen aus den vergangenen Jahren etwas hinterher. Nach 25 Spieltagen steht San Sebastian mit 34 Punkten lediglich auf Rang 9. Der Rückstand auf den Conference-League-Platz beträgt aber gerade mal einen Zähler. Der erste Europa-League-Rang ist allerdings schon neun Punkte entfernt.

Die Mannschaft von Coach Imanol Alguacil ist dabei recht minimalistisch unterwegs. 23 erzielte Tore reichen im Ligavergleich für Platz 17. Dafür bedeuten 23 Gegentore die viertbeste Defensive. In der Rückrunde-Tabelle liegen die Weiß-Blauen mit sechs Punkten aus sechs Spielen nur auf Rang 14. “La Real” steht im La-Liga-Auswärtsranking auch lediglich auf Rang 10 (4S, 2U, 6N). Am Mittwoch bestritten die Basken im Pokal-Halbfinale das Hinspiel daheim gegen Real Madrid und kassierten eine 0:1-Pleite. In der kommenden Woche wartet das Achtelfinale in der Europa League gegen Manchester United.

Barcelona - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:4 Atletico Madrid (H), 2:0 Las Palmas (A), 1:0 Rayo Vallecano (H), 4:1 Sevilla FC (A), 5:0 Valencia (A)

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 3:0 Leganes (H), 5:2 Midtjylland (H), 0:3 Betis Sevilla (A), 2:1 Midtjylland (A), 2:1 Espanyol Barcelona (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Real Sociedad: 0:1 (A), 2:0 (H), 1:0 (A), 1:2 (H), 1:0 (H)

Wir blicken für die Barcelona Real Sociedad Prognose in unsere Datenbanken. Dabei finden sich 174 Duelle zwischen Barcelona und San Sebastian. Die Katalanen liegen im direkten Vergleich mit 103 Siegen zu 35 Niederlagen (36U) klar vorne.

Zu Gast bei den Blaugrana ist der Unterschied noch deutlicher. In 85 Gastspielen gingen die Basken lediglich viermal als Sieger vom Feld (8U, 73N). Außerdem konnte Real Sociedad gerade mal zwei der jüngsten 21 Vergleiche gegen Barca für sich entscheiden (2U, 17N). Diese zwei Erfolge feierten die “Txuri-Urdin” aber in den vergangenen vier Kräftemessen. So ging das Hinspiel in der laufenden Saison am 13. Spieltag mit 1:0 an die Weiß-Blauen aus dem Baskenland.

So seht ihr Barcelona - Real Sociedad im TV oder Stream:

02. März 2025, 16:15 Uhr, Olympiastadion, Barcelona

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Seit dem Start von DAZN im Jahr 2016 können Fans bei diesem Streamingdienst die höchste spanische Spielklasse live mitverfolgen. Das gilt vorerst auch bis 2026. So seht ihr das Duell am 26. Spieltag zwischen Barcelona und San Sebastian auch bei DAZN.

Der Anstoß im Olympiastadion von Barcelona erfolgt am Sonntag um 16:15 Uhr.

Barcelona vs Real Sociedad: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Szczesny - Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - F. de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Inaki Pena, Kochen (Tor), Araujo, Fort, Martin, Casado, Pau Victor, Gavi, Fermin, Eric, Ferran Torres

Startelf Real Sociedad: Alex Remiro - Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Aihen - Zubimendi, Kubo, Mendez, Sucic, Barrenetxea - Oyarzabal

Ersatzbank Real Sociedad: Marrero (Tor), Martin, Sergio Gomez, Traore, Olasagasti, Turrientes, Becker, Marin, Oskarsson, Aritz, Javi Lopez

Das Lazarett bei Barcelona hat sich gelichtet. Die Katalanen müssen in der Barcelona gegen Real Sociedad Prognose nur auf ter Stegen und Bernal verzichten.

Bei den Gästen fallen dagegen Pacheco, Aguerd, Kubo und Zakharyan aus.

Unser Barcelona - Real Sociedad Tipp: Sieg Barcelona & Über 2,5 Tore

Die Katalanen haben aus dem Hinspiel mit “La Real” noch eine Rechnung offen. Zudem will Barca die Tabellenführung verteidigen. Das trauen wir den Gastgebern auch zu, denn die tolle Offensive der Blaugrana kann die Patzer in der Defensive in dieser Saison meistens ganz gut kompensieren.

Zudem ist San Sebastian in dieser Spielzeit nicht besonders form- oder auswärtsstark. Außerdem gab es für die Basken zu Gast beim großen FC Barcelona bisher so gut wie nichts zu holen. So rechnen wir mit einigen Toren und einem Heimsieg der formstarken Truppe von Trainer Hansi Flick.