Barcelona - Valladolid Tipp, Prognose & Quoten 31.08.2024

Unser Barcelona - Valladolid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 31.08.2024 lautet: Die ersten drei Liga-Spiele gewann Barcelona jeweils mit 2:1. Im Wett Tipp heute gibt es auf jeden Fall den 4. Sieg in Serie.

Als einziges Team in La Liga ist Barca der perfekte Saisonstart mit neun Punkten aus drei Partien gelungen. In unserer Barcelona Valladolid Prognose gewinnen die Katalanen zum vierten Mal in Serie. Wir geben Hansi Flick und seiner Mannschaft zusätzlich die Aussicht auf das erste Liga-Spiel ohne Gegentor.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Valladolid hat nur ein Tor in drei Liga-Spielen erzielt und zuletzt zwei Partien in Folge torlos beendet. Im Barcelona Valladolid Wett Tipp heute spielen wir deshalb „Barcelona gewinnt zu Null“ mit einer Quote von 2,00 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Valladolid auf „Barcelona gewinnt zu Null“:

Barca gewann 4 der letzten 5 Duelle gegen Valladolid ohne Gegentor.

Valladolid blieb zuletzt 2 Liga-Spiele in Serie ohne Torerfolg.

Barcelona ließ am letzten Spieltag nur 0,37 erwartbare Gegentore zu (2:1 vs. Rayo Vallecano).

Barcelona vs Valladolid Prognose: Ein neuer Unterschied-Spieler

Zu Gast bei Rayo Vallecano gerieten die Katalanen bereits vor der zehnten Spielminute in Rückstand und liefen diesem lange Zeit etwas fragend hinterher. Den entscheidenden Wechsel nahm Hansi Flick in der Halbzeit vor, als er Dani Olmo ins Spiel brachte.

Der Neuzugang aus Leipzig brachte den Angriff der Blaugrana in Schwung. Olmo übernahm die zentrale Position hinter Lewandowski und ermöglichte Raphinha auf die Flügel auszuweichen. Aus 0,15 erwartbaren Toren machte Olmo dank seiner brillanten Technik 0,85 erwartbare Tore und vollendete schließlich selbst zum 2:1-Sieg.

Mit dem Neuzugang auf dem Feld ist die bisher ohnehin stärkste erwartbare Offensive in La Liga (6,46 xG) nochmal bedeutend vielfältiger und kaum zu verteidigen. Da werden auch die Gäste im Barcelona Valladolid Tipp ihre Probleme bekommen, selbst wenn diese zwei von drei Liga-Spielen ohne Gegentor hinter sich gebracht haben.

Die größten Schwierigkeiten bereitet der Angriff der Pucela in dieser Saison nicht. Valladolid erzielte in zwei von drei Liga-Spielen kein Tor und ist hinsichtlich der erwartbaren Tore (2,35 xG) eines der sieben schwächsten Teams in La Liga.

Barcelona - Valladolid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:1 Vallecano (A), 2:1 Athletic Bilbao (H), 2:1 Valencia (A), 0:3 Monaco (H), 3:4 n.E. AC Milan (H).

Letzte 5 Spiele Valladolid: 0:0 Leganes (H), 0:3 Real Madrid (A), 1:0 Espanyol (H), 2:0 Toulouse (A), 1:2 Derby (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Valladolid: 1:3 (A), 4:0 (H), 1:0 (H), 3:0 (A), 1:0 (A).

Gäste-Trainer Paulo Pezzolano bekam in 19 von 58 Spielen kein Tor seiner Mannschaft zu sehen. Geht ihr mit diesem Bet365 Angebotscode auf „Valladolid Unter 0,5 Tore“, erhaltet ihr im Bestfall eine Quote von 1,87.

Der Gewinn dieser Wette wird nochmal wahrscheinlicher, wenn ihr euch mit den letzten Begegnungen dieser beiden Teams auseinandersetzt. Barcelona gewann vier der letzten fünf direkten Duelle ohne Gegentor, ebenso wie die letzten beiden Heimspiele.

Ein „Sieg Barcelona“ ist die Grundvoraussetzung für unsere Barcelona Valladolid Prognose. Diesen stellen wir überhaupt nicht in Frage, nachdem wir uns die Anzahl der Pässe ins letzte Drittel zu Gemüte geführt haben. 479 Pässe ins Angriffsdrittel sind unangefochten der beste Wert in La Liga.

Fast 200 Versuche weniger starteten die Pucelanos (286), von denen nur knapp die Hälfte der Zuspiele den Weg zu einem Mitspieler gefunden hat (56,64 Prozent).

Der Aufsteiger agiert unter Paulo Pezzolano vorrangig in einer 4-1-4-1 Formation, die in erster Linie zur Verteidigung dient. Kein Team der Primera Division gab bisher weniger Torschüsse pro Spiel ab als Valladolid (1).

In drei Liga-Spielen erarbeiteten sich die Gäste nur zwei Großchancen - weniger Freude im Angriff bereitete bisher nur Getafe den eigenen Anhängern (1).

Wie ein Auswärtsspiel bei einem der großen spanischen Klubs aussehen kann, zeigt der Vergleich zwischen Real Madrid und Valladolid vom zweiten Spieltag. Die Königlichen gewannen mit 3:0 und erlaubten nicht mehr als 0,42 erwartbare Gegentore.

Ein Kantersieg der Hausherren muss aber nicht unbedingt die Folge dieser Herangehensweise sein. Mit 2,98 erwartbaren Gegentoren hält sich der Aufsteiger im Mittelfeld der spanischen Primera Division auf.

Barcelona vs Valladolid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: ter Stegen, Kounde, Cubarsi, Martinez, Martin, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Olmo, Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Astralaga, Inaki Pena, Cuenca, Sergi Dominguez, Balde, Fort, Casado, Fermin Lopez, Torres, Pablo Torre, Pau Victor

Startelf Valladolid: Hein, Perez, Sanchez, Boyomo, Rosa, Juric, Perez, Amallah, Ndiaye, Sylla, Moro

Ersatzbank Valladolid: Ferreira, Comert, David Torres, Chasco, Iglesias, Mario Martin, Meseguer, Chuki, Machis, Ivan Sanchez, Latasa, Marcos Andre

Nach seinem fantastischen Debüt sollte ein Startelf-Einsatz für Dani Olmo am kommenden Wochenende bevorstehen. Wie in der zweiten Halbzeit gegen Rayo Vallecano könnte Raphinha dafür auf den Flügel wechseln und Ferran Torres auf die Bank rücken.

Ansonsten gibt es für Hansi Flick keine wirklichen Gründe, seine Anfangsformation zu ändern. In der Spitze blühte Robert Lewandowski zu Beginn dieser Spielzeit wieder auf und ist mit Abstand der La-Liga-Spieler mit den meisten erwartbaren Toren auf dem Konto (3,11 xG).

Unser Barcelona - Valladolid Tipp: Barcelona gewinnt zu Null

Noch fehlt Barcelona das erste Liga-Spiel ohne Gegentor. Das wird sich in dieser Partie ändern. Letztes Jahr zogen sich nur Real Madrid (21) und Athletic Bilbao (18) häufiger die Weiße Weste über als die Katalanen (17).