Barcelona - Villarreal Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2025

SPORT1 Betting 17.05.2025 • 09:00 Uhr Barcelona - Villarreal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Zieht Villarreal in die Champions League ein?

Unser Barcelona - Villarreal Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 18.05.2025 lautet: Die Gäste erinnern im Wett Tipp heute an ihren letzten Auftritt in Barcelona.

Es ist geschafft. Hansi Flick und sein Team haben unter der Woche das Derby gegen Espanyol (2:0) gewonnen und dadurch die spanische Meisterschaft errungen. Die Blaugrana komplettieren damit das nationale Triple aus Copa del Rey, Supercopa und La Liga. In unserer Barcelona Villarreal Prognose lässt die Konzentration in der Verteidigung deshalb ein wenig nach.

Die Katalanen suchen bekanntlich das Risiko und sind mit ihrer aggressiven Abseitsfalle echte Grenzgänger. Im Barcelona Villarreal Wett Tipp heute schlagen die Gäste eiskalt zu. Wir spielen bei Bet365 eine Quote von 2,10 für “Villarreal Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Villarreal auf “Villarreal Über 1,5 Tore”:

Villarreal steht bei 63,3 erwartbaren Toren (3.).

Villarreal erzielte in 4 der letzten 7 La-Liga-Spiele “Über 1,5 Tore”.

Barca kassierte in 4 der letzten 6 Pflichtspiele mindestens 2 Gegentore.

Barcelona vs Villarreal Quoten Analyse:

Stellvertretend für den Wettmarkt greifen wir uns die Barcelona Villarreal Wettquoten von ODDSET heraus, um euch die Einschätzungen der Buchmacher näher zu bringen. Barca ist trotz der bereits gewonnenen Meisterschaft mit einer Barcelona Villarreal Quote von 1,87 als Favorit ausgeschrieben.

Für die Gäste ist diese Partie noch von großer Bedeutung. Das Gelbe U-Boot will den fünften Tabellenplatz bis zum Saisonende verteidigen und hofft auf eine Teilnahme an der kommenden Champions-League-Saison. Ein Dreier für die Marcelino-Elf ist bei einer Quote von 3,70 vorrangig eine Option für eine Gratiswette.

Barcelona vs Villarreal Prognose: Kontinuität

Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, in dem Trainer eher weniger als mehr Zeit bei einem Klub erhalten. Die Gäste haben sich am Ende der letzten Saison gegen einen Trainerwechsel entschieden, obwohl der europäische Wettbewerb verpasst wurde.

Marcelino dankt es den Verantwortlichen in dieser Saison womöglich mit einer Qualifikation für die Königsklasse. Dafür hofft das Gelbe U-Boot im Barcelona vs. Villarreal Tipp auf mindestens einen Punkt gegen die Katalanen.

Als Tabellenfünfter profitiert die Marcelino-Elf vom Umstand, dass der spanischen Primera Division in dieser Spielzeit fünf Champions-League-Plätze zur Verfügung stehen. Allerdings haben wir in der Barcelona vs. Villarreal Prognose durchaus Argumente, die das Gelbe U-Boot auch sonst zu einem ernsthaften CL-Anwärter machen.

Barcelona vs Villarreal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 0:2 Freiburg (A), 1:1 Hoffenheim (H), 0:5 Mainz (A), 3:2 Augsburg (H), 2:5 Gladbach (A).

Letzte 5 Spiele Villarreal: 5:0 Union Berlin (H), 0:2 RB Leipzig (A), 2:2 Wolfsburg (H), 1:5 Frankfurt (A), 4:0 Schalke (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Villarreal: 1:0 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 0:4 (H), 1:3 (A).

Für ein Top-Team hält Villarreal überraschend wenig von eigenem Ballbesitz (durchschnittlich 47,9 Prozent) und favorisiert hingegen eine tiefe Grundordnung in einem kompakten 4-4-2.

Nur fünf Mannschaften erlauben in dieser La-Liga-Saison mehr Pässe pro Defensivaktion als die Marcelino-Auswahl (13,6). Sobald das Gelbe U-Boot jedoch in Ballbesitz kommt, geht die Post ab.

Im Barcelona vs. Villarreal Tipp glänzen die Gäste mit ihrem zielstrebigen Umschaltspiel und ihrem geradlinigen Ansatz nach vorne. Nur zwei andere Mannschaften legen in Ballbesitz mehr Fläche zurück als Villarreal (2,03 m/s).

Stimmen das Timing und die Abläufe, kann der Tabellenfünfte der katalanischen Hintermannschaft einen unangenehmen Nachmittag bereiten. Nicht ohne Grund hat die Mannschaft von Hansi Flick bereits 36 Gegentore (4.) erlaubt.

Zudem ist Villarreal in herausragender Form, feierte jüngst den vierten Ligasieg in Serie (3:0 vs. Leganes) und sprang in der Rückrundentabelle auf den dritten Platz.

So seht ihr Barcelona vs Villarreal im TV oder Stream:

18. Mai 2025, 19 Uhr, Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Zum Helden der letzten Paarung wurde Mal wieder Ayoze Perez. Der Stürmer erzielte gegen Leganes einen Doppelpack und stellte sein Torkonto auf 18 Saisontreffer - zehn davon markierte er in der Rückrunde.

An seiner Seite stürmen in der Regel Thierno Barry (11 Tore) und Alex Baena (10 Torvorlagen). Gemeinsam sind die drei für viele Offensivaktionen verantwortlich.

Barcelona vs Villarreal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Szczesny, Garcia, Araujo, Christensen, Martin, Pedri, de Jong, Ansu Fati, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Pena, ter Stegen, Cubarsi, Balde, Fort, Casado, Gavi, Pablo Torre, Olmo, Lamine Yamal, Pau Victor

Startelf Villarreal: Luiz Junior, Navarro, Foyth, Costa, Pedraza, Gueye, Parejo, Pepe, Baena, Pino, Ayoze Perez

Ersatzbank Villarreal: Ruben Gomez, Conde, Bailly, Kambwala, Cardona, Comesana, Denis Suarez, Buchanan, Eyong, Gerard Moreno

Ligaweit zählt das Angriffsspiel von Villarreal zum Besten, was die spanische Primera Division zu bieten hat. Die Marcelino-Elf erarbeitete sich bereits 109 Großchancen (3.) und erzielte 63,3 erwartbare Tore (3.).

Darüber hinaus beherrschen die Gäste jegliche Elemente, die zu einem guten Offensivspiel gehören. Aus dem Spiel heraus erzielten nur drei Mannschaften mehr Tore (40). Im Konterspiel (6) und nach Standards (11) gibt es ebenfalls nicht viele Teams mit einem größeren Output.

Unser Barcelona vs Villarreal Tipp: Villarreal Über 1,5 Tore

Barca kann wegen der bereits gewonnenen Meisterschaft einen Gang runterschalten und zusätzlich den ein oder anderen Profi schonen, der in dieser Spielzeit schon enorm viele Einsatzminuten gespielt hat. Villarreal hingegen wird konzentriert auftreten und von der großartigen Form der letzten Wochen profitieren.