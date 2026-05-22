Barcelona vs OL Lyonnes Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Women’s Champions League am 23.05.2026

SPORT1 Betting 22.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Barcelona vs OL Lyonnes Prognosen von unseren Wett-Experten für das Women’s Champions League-Finale am 23.05.2026.

Am Samstag findet im Ullevaal-Stadion von Oslo das Endspiel in der Women’s Champions League zwischen dem FC Barcelona und OL Lyonnes statt. Gesucht wird der Nachfolger des FC Arsenal, der sich im vergangenen Jahr die Krone im europäischen Frauenfußball aufsetzen konnte und dabei einen Hattrick der Katalaninnen verteilte.

Die Frauen des FC Barcelona stehen in diesem Jahr sogar zum fünften Mal in Folge im Finale der Königsklasse. Von den letzten vier Endspielen konnten sie drei gewinnen. Bei den Wettanbietern, die mittlerweile vermehrt für Sportwetten Paysafecard als Zahlungsmittel akzeptieren, sind die Spanierinnen am Samstag die klaren Favoritinnen.

Wir teilen die Einschätzung der Buchmacher und gehen so weit, dass wir sagen, dass die Spanierinnen mit mehr als nur einem Tor Unterschied gewinnen. Wir entscheiden uns also für den Barcelona OL Lyonnes Wett Tipp heute “Sieg Barcelona (HC 0:1)”. Hierfür gibt es bei Winamax eine Quote von 1,86!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Sie haben es wieder mal geschafft! Zum sechsten Mal in den letzten sieben Jahren und zum fünften Mal in Serie stehen die Frauen des FC Barcelona im Finale der Women’s Champions League. Auf dem Weg ins neuerliche Endspiel hatten die Katalaninnen kaum Probleme. Die Ligaphase schlossen sie mit einer 5-1-0-Bilanz und 20:3 Toren auf dem 1. Platz ab. Im Viertelfinale mutierte Real Madrid dann zum besseren Sparringspartner (6:2, 6:0), ehe es im Halbfinale gegen die Damen des FC Bayern ging. In München mussten sich die Spanierinnen noch mit einem 1:1 begnügen, ehe sie an heimischer Wirkungsstätte mit einem 4:2-Erfolg den Finaleinzug perfekt machten.

In der heimischen Meisterschaft waren die Frauen des FC Barcelona mehr oder weniger konkurrenzlos und sicherten sich den Titel mit einer Bilanz von 27 Siegen in 28 Spielen bei nur einer Niederlage und wahnsinnigen 124:8 Toren. Auch die Copa de la Reina ging an die Katalaninnen. Am vergangenen Wochenende schlugen sie Atletico Madrid klar mit 3:1. Von ihren letzten 13 Pflichtspielen haben sie zwölf gewonnen (1U). Alle diese Siege feierten sie mit mindestens zwei Toren Unterschied. Die letzte und gleichzeitig einzige Pleite in allen bisherigen 45 Pflichtspielen der Saison 2025/26 gab es am 02. November 2025, als Barca in der nationalen Meisterschaft bei Real Sociedad mit 0:1 unterlag (41S, 3U)..

OL Lyonnes kann ebenfalls auf eine bärenstarke Bilanz aus den bisherigen Pflichtspielen in der noch laufenden Saison zurückblicken, auch wenn diese gegen die des FC Barcelona dann doch etwas abschmiert. In allen bisherigen 41 Partien gab es nur zwei Niederlagen. Beide Pleiten gab es in der Champions League. Im Viertelfinal-Hinspiel gab es ein 0:1 beim VfL Wolfsburg, das die Französinnen zu Hause dank eines 4:0 nach Verlängerung drehen konnten. Auch das Halbfinal-Hinspiel bei Ex-Champion Arsenal ging auswärts mit 1:2 verloren, ehe es dann an heimischer Wirkungsstätte ein 3:1 gab. Die Ligaphase schloss Lyon, wie der Gegner, mit fünf Siegen und einem Remis ab.

Den heimischen Coupe de France hat OL genauso gewonnen wie den heimischen Coupe de la Ligue. In beiden Endspielen besiegte man die Frauen von PSG. Die Hauptrunde der Premiere Ligue beendeten die Lyonnes mit einer 19-3-0-Bilanz und 76:11 Toren auf dem 1. Platz und entschieden auch das Halbfinale der Playoffs um die nationale Meisterschaft gegen Nantes mit 8:0 für sich. Im Finale am 29.05.2026 wartet nun mit dem FC Paris der Tabellenzweite der Hauptrunde. Zwischen 2016 und 2020 standen die Französinnen nicht nur fünfmal in Folge im Finale der Women’s Champions League, sie konnten auch jedes dieser fünf Endspiele gewinnen. Danach schaffte es OL noch zweimal ins Endspiel: Im Jahr 2022 gab es einen Erfolg und im Jahr 2024 eine Niederlage – beide Male gegen Barca.

Barcelona vs OL Lyonnes: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Barcelona vs OL Lyonnes Prognosen für das Finale der Women’s Champions League gehen wir von einem letztlich klaren Erfolg der Katalaninnen aus.

Sieg Barcelona (HC 0:1) ( Quote 1,86 bei Winamax ): Barcelona hat zwölf der letzten 13 Pflichtspiele gewonnen (1U). Alle zwölf Siege feierte Barca mit mindestens zwei Toren Differenz. In acht von zwölf Fällen gewannen die Katalaninnen sogar mit mindestens drei Treffern Unterschied. Von den bisherigen zehn Partien der noch laufenden CL-Saison haben die Spanierinnen acht gewonnen (2U). Auch bei jedem dieser acht Erfolge trafen sie mindestens zweimal öfter als der Gegner.

Barcelona hat zwölf der letzten 13 Pflichtspiele gewonnen (1U). Alle zwölf Siege feierte Barca mit mindestens zwei Toren Differenz. In acht von zwölf Fällen gewannen die Katalaninnen sogar mit mindestens drei Treffern Unterschied. Von den bisherigen zehn Partien der noch laufenden CL-Saison haben die Spanierinnen acht gewonnen (2U). Auch bei jedem dieser acht Erfolge trafen sie mindestens zweimal öfter als der Gegner. Sieg Barcelona & Beide Teams treffen ( Quote 2,35 bei Winamax ): OL Lyonnes hat in 20 der letzten 21 Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielt. Zuletzt gelang den Französinnen in zehn aufeinanderfolgenden Partien mindestens ein Treffer. Die Bilanz aus den bisherigen direkten Duellen spricht sogar klar für Lyon. Von den bisherigen fünf direkten Aufeinandertreffen hatten sie die ersten vier allesamt für sich entschieden. Erst die bislang letzte Begegnung im Champions League-Finale 2024 ging an Barca.

OL Lyonnes hat in 20 der letzten 21 Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielt. Zuletzt gelang den Französinnen in zehn aufeinanderfolgenden Partien mindestens ein Treffer. Die Bilanz aus den bisherigen direkten Duellen spricht sogar klar für Lyon. Von den bisherigen fünf direkten Aufeinandertreffen hatten sie die ersten vier allesamt für sich entschieden. Erst die bislang letzte Begegnung im Champions League-Finale 2024 ging an Barca. Barcelona Über 2,5 Tore ( Quote 1,96 bei Winamax ): Barcelona hat in den bisherigen zehn Partien der Königsklasse 37 Treffer erzielt, was einem Schnitt von 3,7 Toren pro Begegnung entspricht. Allein in der KO-Phase trafen die Katalaninnen in vier Spielen 17mal. In elf ihrer letzten zwölf Pflichtspiele in allen Wettbewerben trafen sie mindestens dreimal ins gegnerische Netz.

Barcelona hat in den bisherigen zehn Partien der Königsklasse 37 Treffer erzielt, was einem Schnitt von 3,7 Toren pro Begegnung entspricht. Allein in der KO-Phase trafen die Katalaninnen in vier Spielen 17mal. In elf ihrer letzten zwölf Pflichtspiele in allen Wettbewerben trafen sie mindestens dreimal ins gegnerische Netz. Halbzeit/Endstand 1/1 (Quote 1,88 bei Winamax): An einem Erfolg des FC Barcelona haben wir keine Zweifel. Lyon gehört zweifelsohne zu den besten Mannschaften im Frauenfußball, allerdings ist Barca aus unserer Sicht aktuell eine Nummer zu groß. Wir gehen davon aus, dass die Spanierinnen das Heft von Beginn an in die Hand nehmen und daher auch schon zur Halbzeit führen werden.

Mit acht Titeln ist OL Lyonnes Rekordsieger der Women’s Champions League. Zum mittlerweile zwölften Mal steht der Klub nun schon im Finale. Dennoch sehen wir die Französinnen am Samstag weitestgehend chancenlos. Der FC Barcelona steht nun zum “erst” siebten Mal im Endspiel, allerdings gab es diese sieben Finalteilnahmen in den letzten acht Jahren.

Die Spanierinnen sind aktuell das Maß aller Dinge im Frauenfußball und sollten sich daher auch gegen OL letztlich klar durchsetzen. Die Französinnen spielen zweifelsohne eine bärenstarke Saison – aber Barca spielt eine noch wahnsinnigere. Wir tippen auf “Sieg Barcelona (HC 0:1)” zu einer Quote von 1,86 bei Winamax.