Bayern – Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2025

SPORT1 Betting 22.02.2025 • 08:00 Uhr Bayern – Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Punktet Frankfurt wieder gegen Bayern?

Unser Bayern – Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.02.2025 lautet: Die beiden erfolgreichsten Offensivreihen der Saison sorgen im Wett Tipp heute für ein torreiches Aufeinandertreffen.

Den Abgang von Omar Marmoush hat die SGE recht schnell aufgefangen. Weiterhin haben die Adlerträger beste Chancen, in der kommenden Spielzeit die Champions League unsicher zu machen. Seit sieben Liga-Spielen sind die Adlerträger ungeschlagen und auch in der Bayern Frankfurt Prognose ist eine Fortsetzung dieser Serie nicht ausgeschlossen.

In der Hinrunde rangen die Hessen den Münchnern ein 3:3 ab und setzten effektiv ihre Nadelstiche. Das könnte erneut ein probates Mittel gegen den Tabellenführer sein, der in seinen drei vorangegangenen Bundesliga-Heimspielen insgesamt fünf Gegentore zugelassen hat und trotz Aufstieg unter der Woche beim 1:1 daheim gegen Celtic Glasgow in der Champions League nicht überzeugen konnte. Unseren Bayern Frankfurt Wett Tipp heute geben wir bei Interwetten zu einer Quote von 1,83 für „Über 3,5 Tore“ ab.

Darum tippen wir bei Bayern vs Frankfurt auf „Über 3,5 Tore“:

Bayern (65 Tore) und Frankfurt (49) schicken die erfolgreichsten Angriffsreihen der Bundesliga aufs Feld.

3 der 5 vorangegangenen Aufeinandertreffen enthielten mindestens 6 Tore.

Frankfurt ist seit 21 Bundesliga-Spielen nicht mehr ohne eigenen Treffer vom Feld gegangen.

Bayern vs Frankfurt Quoten Analyse:

Uns fallen die Bayern Frankfurt Wettquoten der besten Wettanbieter fast schon zu eindeutig aus. Bayern betritt den Rasen in der heimischen Allianz Arena mit Siegquoten, die nur bei 1,33 verbleiben.

Die jüngere Vergangenheit dieser Paarung belegt jedoch, dass die SGE ein schwieriger Kontrahent für den deutschen Rekordmeister ist. Frankfurt punktete zuletzt in drei von vier direkten Duellen. Ein Dreier der Hessen erreicht dennoch Werte von rund 7,00, sogar das Unentschieden wird mit Quoten von 6,50 bewertet.

Bayern vs Frankfurt Prognose: Gefährlich in allen Phasen

Nachdem sich Bayern am vergangenen Spieltag ein 0:0 im Top-Spiel gegen Leverkusen ermauert hat, scheint der Titelkampf vorbei zu sein. Die einstimmige Meinung: Acht Punkte Vorsprung wird der deutsche Rekordmeister auf dem Weg zum Saisonende nicht mehr verspielen.

Vielleicht sind es nach dem kommenden Spieltag und dem Bayern vs Frankfurt Tipp nur noch fünf Punkte. Frankfurt ist durchaus ein Team, das dem Tabellenführer gefährlich werden kann und das in allen Phasen einer Partie. Zudem konnte der Rekordmeister weder gegen Leverkusen noch unter der Woche beim 1:1 daheim gegen Celtic Glasgow überzeugen, auch wenn es schlussendlich zum Aufstieg ins Champions-League-Achtelfinale reichte.

Die SGE (49 Tore) hat nach Bayern (65) die meisten Tore in dieser Bundesliga-Spielzeit erzielt. Beim 3:1-Erfolg gegen Kiel fiel das erste Tor nach einer Flanke aus dem Spiel heraus. Das zweite Mal zappelte das Leder nach einer Ecke im Netz der Störche und zum Abschluss jubelte die Eintracht nach einem hohen Ballgewinn.

Nur Wolfsburg (14) und der VfB Stuttgart (12) erzielten bislang mehr Standardtore als Frankfurt (10). Nach Kontern war kein Bundesligist erfolgreicher als die SGE (8) und aus dem Spiel heraus (28) steht Dino Toppmöller ebenfalls eine Top-3-Offensive zur Verfügung.

Bayern – Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:1 Celtic Glasgow (H), 0:0 Leverkusen (A), 2:1 Celtic Glasgow (A), 3:0 Werder Bremen (H), 4:3 Kiel (H).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:1 Kiel (H), 1:1 Gladbach (A), 1:1 Wolfsburg (H), 0:2 AS Rom (A), 2:2 Hoffenheim (A).

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Frankfurt: 3:3 (A), 2:1 (H), 1:5 (A), 1:1 (H), 6:1 (A).

Das Angriffsspiel der Hessen ist ein elementarer Faktor für unsere Bayern vs. Frankfurt Prognose. Die Toppmöller-Elf erzielte in den 21 vergangenen Bundesliga-Begegnungen immer mindestens einen Treffer.

Das ist die längste aktive Serie im deutschen Oberhaus und sie hat trotz des Abgangs von Omar Marmoush im Winter weiterhin Bestand. Ohne seine Anwesenheit liegt die größte Last im Sturm auf Hugo Ekitiké, der die zweitmeisten erwartbaren Tore (15,1 xG) aller Bundesliga-Spieler auf dem Buckel hat.

Bessere Torchancen standen bisher nur Harry Kane (16,0 xG) zur Verfügung, der in seiner Position als Mittelstürmer extrem von seinen starken Mitspielern profitierte. Am liebsten füttern Joshua Kimmich und Michael Olise den Angreifer.

Die beiden FCB-Profis haben gemeinsam mit Florian Wirtz (je 13) die meisten Großchancen aller Feldspieler herausgespielt. Kimmich kreiert am liebsten mit seinem patentierten Chip-Pass in den Strafraum, Olise kann im Anschluss an seine Dribblings die Bälle querlegen.

Der deutsche Rekordmeister spielt seine individuelle Überlegenheit in den meisten Begegnungen gnadenlos aus und erzielte mit Abstand die meisten erwartbaren Tore aller Bundesliga-Teams (54,4 xG).

So seht ihr Bayern – Frankfurt im TV oder Stream:

23. Februar 2025, 17.30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Direkt hinter dem deutschen Rekordmeister taucht in dieser Statistik bereits Eintracht Frankfurt auf (44,0 xG). Die Toppmöller-Elf knipst auch gegen den Tabellenführer mit großer Sorgfalt.

Über die letzten drei direkten Duelle erzielte Frankfurt gegen die Münchner insgesamt neun Treffer. Der Bayern gegen Frankfurt Tipp „Frankfurt Über 1,5 Tore” ist eine gewagte Wette, die ihr in der Interwetten App zu einer fantastischen Quote von 3,20 spielen könnt.

Bayern vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Olise, Sané, Coman, Kane

Ersatzbank Bayern: Urbig, Dier, Ito, Stanisic, Boey, Goretzka, Gnabry, Müller, Musiala, Davies, Palhinha, Vidovic

Startelf Frankfurt: Trapp – Tuta, Collins, Theate, Kristensen, Larsson, Hojlund, Brown, Götze, Uzun, Ekitiké

Ersatzbank Frankfurt: Santos, Amenda, Nkounkou, Chaibi, Bahoya, Shkiri, Dahoud, Knauff, Batshuayi, Wahi

Die durchschnittlichen Abschlusspositionen sind in beiden Mannschaften extrem vielversprechend und bieten einen höheren xG-Wert (0,13 xG) als bei allen anderen Teams im deutschen Oberhaus.

Angelehnt an das Hinrunden-Duell (3:3) gehen wir in der Bayern vs. Frankfurt Prognose von mehreren Treffern aus, die auf beiden Seiten verteilt werden. Die letzten fünf Paarungen zwischen dem FCB und der SGE enthielten jeweils Tore auf beiden Seiten.

Unser Bayern – Frankfurt Tipp: Über 3,5 Tore

Bayern darf sich nicht erneut ein derart passives Spiel wie gegen Leverkusen erlauben, ansonsten könnte den Münchnern das Glück nicht mehr so treu ergeben sein. Wir erwarten im Duell mit Frankfurt ein schnelles und torreiches Duell, das für beste Unterhaltung sorgen wird.