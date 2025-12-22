Bayern - Hapoel Tel Aviv Tipp, Prognose & Quoten | 23.12.2025

SPORT1 Betting 22.12.2025 • 18:00 Uhr Bayern - Hapoel Tel Aviv Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Basketball EuroLeague Wette | Kassiert der FCB die 9. Pleite in Serie?

Unser Bayern - Hapoel Tel Aviv Sportwetten Tipp zum Basketball EuroLeague Spiel am 23.12.2025 lautet: Nach der Entlassung von Coach Gordon Herbert hofft der deutsche Meister auf ein Ende der internationalen Niederlagen-Serie. Doch im Wett Tipp heute gegen den Tabellenführer der Königsklasse droht das nächste Unheil.

Am vergangenen Freitag kassierten die Basketballer des FC Bayern München bei der AS Monaco eine bittere 77:103-Pleite. Keine 24 Stunden später wurde Trainer Gordon Herbert vor die Tür gesetzt. In der BBL haben die Münchner zwar erst ein Spiel verloren und führen die Tabelle an. Doch 12 Niederlagen in 17 EuroLeague-Partien und Platz 19 wurden dem einstigen Weltmeister-Coach der deutschen Nationalmannschaft zum Verhängnis.

Nun läuft beim FCB die Suche nach einem neuen Cheftrainer. Am Dienstag steht für den amtierenden deutschen Meister im Europapokal endlich wieder ein Heimspiel an. Allerdings empfängt man Tabellenführer Hapoel Tel Aviv. Laut den Quoten der Bayern Hapoel Tel Aviv Prognose droht die nächste Pleite. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,52 bei Bet365 für den Bayern Hapoel Tel Aviv Wett Tipp heute “Sieg Tel Aviv HC -3,5”.

Darum tippen wir bei Bayern vs Hapoel Tel Aviv auf “Sieg Tel Aviv HC -3,5”:

Die Bayern haben in der EuroLeague acht Spiele in Serie verloren

Hapoel Tel Aviv führt die Tabelle in der Basketball-Königsklasse an

Die “Roten Teufel” liegen bei den Zwei Punkten (59,4%) und den Defensive Rebounds (-2) auf Platz 2 des Europapokals

Bayern vs Hapoel Tel Aviv Quoten Analyse:

Die Bayern vs Hapoel Tel Aviv Wettquoten der Sportwetten Anbieter sprechen eine recht deutliche Sprache. Für einen Sieg der Gäste klettern die Quoten bei Bet365 gerade mal auf einen Höchstwert von 1,32.

Das hat natürlich mit der Niederlagenserie und dem schlechten Tabellenplatz der Münchner zu tun. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass der EuroLeague-Spitzenreiter zu Gast im SAP Garden ist.

Diese Quoten und alle anderen Angebote des Bookies könnt ihr euch nach der Bet365 Anmeldung sichern. Dazu gehört auch der aktuelle Bet365 Angebotscode.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Hapoel Tel Aviv Prognose: Zeigen die Münchner eine Reaktion?

Der Spielplan der EuroLeague meinte es auch nicht gut mit den Bayern. Der deutsche Meister musste in dem Wettbewerb sieben Auswärtsspiele in Folge bestreiten. Doch der Auftritt in Monaco war am Ende einfach auch ein Armutszeugnis. Die Münchner wirkten nicht zum ersten Mal hilf- und chancenlos. Mit einer Differenz von 28 Punkten war man schließlich noch gut bedient. So sind selbst die Play-in-Plätze, das erklärte Ziel des Vereins, in weiter Ferne. Die Verantwortlichen haben es nicht geschafft, die prominenten Abgänge nach dem Ende der Vorsaison zu ersetzen. Rokas Jokubaitis verletzte sich bei der EuroBasket schwer. Und der ehemalige NBA-Profi Spencer Dinwiddie ist noch nicht integriert.

In dieser Saison fehlen dem FCB die internationalen Unterschiedsspieler, die enge Partien entscheiden können. So gab man im vierten Viertel mehrfach Spiele aus der Hand und konnte trotz zweistelliger Führungen die Partien nicht über die Zeit bringen. Zudem konnte Gordon Herbert keine neuen Hierarchien etablieren. Die zahlreichen Auswärtspleiten in Serie sorgten für einen Negativstrudel. Am Sonntag stand für die Basketballer des FC Bayern in der BBL das erste Spiel nach Herbert an. Unter Interimscoach Mihajlo Micic gewannen die Münchner mit 83:55 gegen Bonn. Mit diesem Erfolg festigte der FCB die Tabellenführung, zwei Punkte vor Trier.

Mit 5 Titeln ist Hapoel Tel Aviv die Nummer 2 in Israel, liegt aber meilenweit hinter Rekordmeister Maccabi (57 Titel) zurück. Der letzte heimische Titel stammt sogar aus der Saison 1968/69. Doch unter Klubbesitzer Ofer Yannay, einem israelischen Unternehmer, strebt der Verein seit geraumer Zeit nach Höherem. So wurden Stars wie Vasilije Micic (Phoenix Suns), Elijah Bryant, Dan Oturo (beide Anadolu), Collin Malcolm (Paris) oder Tyler Ennis (Venedig) verpflichtet. Zudem konnte man große Teile des Erfolgsteams des Vorjahres halten. Denn 2024/25 gewannen die Roten Teufel den EuroCup, die Europa League im europäischen Basketball.

Damit sicherte man sich das Ticket für die Königsklasse, die EuroLeague. Und der Plan geht bisher voll auf. In der israelischen „Ligat ha’AI“ liegt Hapoel aktuell mit neun Siegen aus neun Spielen zwar einen Punkt hinter dem Erzrivalen Maccabi Tel Aviv zurück (9S, 1N), hat aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Zudem führt die Truppe von Coach Dimitrios Itoudis mit einer Bilanz von 12-5 die EuroLeague-Tabelle an. Am vergangenen Spieltag setzte es eine 82:93-Pleite bei Panathinaikos. So müssen wir beim Bayern Hapoel Tel Aviv Tipp berücksichtigen, dass der Tabellenführer auf Wiedergutmachung aus ist.

Bayern - Hapoel Tel Aviv Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 77:103 AS Monaco (A), 74:76 ASVEL (A), 87:79 Oldenburg (A), 88:89 Dubai Basketball (A), 83:62 Syntainics MBC (H)

Letzte 5 Spiele Hapoel Tel Aviv: 82:93 Panathinaikos (A), 84:78 Roter Stern Belgrad (H), 79:74 Bologna (A), 87:80 ASVEL (H), 74:75 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Hapoel Tel Aviv:

Der direkte Vergleich liefert uns für die Bayern Hapoel Tel Aviv Prognose keine zusätzlichen Informationen. Denn beide Vereine treffen am Dienstag erstmals aufeinander. Die Unterschiede aus Quotensicht fallen dabei schon ziemlich deutlich aus.

Können die Hausherren die Partie enger gestalten, als die Buchmacher das erwarten? Dann könnte der Bayern Hapoel Tel Aviv Tipp “Sieg Bayern HC +10,5” eine gute Alternative sein. Dafür bekommen wir bei Bwin eine Quote von 1,50.

Unser Bayern - Hapoel Tel Aviv Tipp: Sieg Tel Aviv HC -3,5

Spitzenreiter Hapoel bringt einen Kader voller Stars nach München. Nur drei ihrer neun Gastspiele haben die Roten in dieser EuroLeague-Saison verloren. Diese Pleiten setzte es bei Fenerbahce (Platz 5), Olympiakos (Platz 10) und wie schon erwähnt bei Panathinaikos (Platz 4).

Die beiden Heimniederlagen kassierte man gegen Maccabi (Rang 14) und Real Madrid (Rang 9). Mit ihrer Qualität sind die Israelis zu Recht die klaren Favoriten am Dienstag im SAP Garden. Die “Roten Teufel” liegen auch bei Statistiken wie den Zwei Punkten (59,4%) und den Defensive Rebounds (-2) auf Platz 2 der Euro League.

Auch hat kein Team in der Königsklasse weniger Dreier kassiert als Tel Aviv (32,6%). Sicher hat der Trainerwechsel bei den Bayern für etwas Rückenwind gesorgt. Aber gegen den Tabellenführer reicht das nicht aus. So gehen wir von einem Sieg der Gäste mit mindestens vier Punkten aus.

Unser Bayern Hapoel Tel Aviv Sportwetten Tipp lautet: “Sieg Tel Aviv HC -3,5” mit einer Wettquote bei Bet365 von 1,52.