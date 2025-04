Bayern - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten 08.04.2025

SPORT1 Betting 07.04.2025 • 14:54 Uhr Bayern - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Darf der FCB weiter vom “Finale dahoam” träumen?

Unser Bayern - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Champions League Viertelfinale Hinspiel am 08.04.2025 lautet: Die Bayern gehen stark ersatzgeschwächt ins Viertelfinal-Hinspiel. Trotzdem sehen wir die Gastgeber im Wett Tipp heute leicht vorne und trauen ihnen mindestens ein Remis zu.

Am 31. Mai 2025 steigt das diesjährige Champions-League-Finale in der Allianz Arena von München. Diese Partie will sich der deutsche Rekordmeister natürlich nicht entgehen lassen. Schon das Endspiel in der Königsklassen-Saison 2011/12 wurde im Stadion der Münchner ausgetragen. Damals setzte es aber eine Pleite im Elfmeterschießen gegen Chelsea.

Bevor der FCB einen zweiten Versuch starten kann, warten noch viele schwierige Hürden auf die Männer von Coach Vincent Kompany. Die erste Aufgabe stellt sich in unserer Bayern Inter Mailand Prognose. Wir sehen die Hausherren im Viertelfinal-Hinspiel leicht vorne und spielen mit einer Quote von 1,58 bei Bet365, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, den Bayern Inter Mailand Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bayern vs Inter Mailand auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

In der Königsklasse haben die Bayern nur eines ihrer letzten 31 Heimspiele verloren

Die Münchner haben in ihren 14 vergangenen Duellen mit Teams aus Italien gerade mal eine Niederlage kassiert

Der FCB hat 3 der jüngsten 4 Duelle gegen Inter für sich entschieden (1N)

Bayern vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Beide Teams führen ihre nationalen Ligen an. Die Münchner haben sechs Punkte Polster auf den ersten Verfolger. Bei den Schwarz-Blauen beträgt der Vorsprung vier Zähler. Allerdings hat der Zweite Napoli noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Beim Marktwert hat der deutsche Rekordmeister mit 859 zu 663 Millionen Euro etwas die Nase vorne.

So überraschen auch die Bayern vs Inter Mailand Quoten nicht wirklich. Für einen Heimsieg des FCB bekommt ihr bei Bet365 eine Quote von 1,92. Auf der Gegenseite gibt es bei diesem beliebten Bookie, der euch steuerfreie Bet365-Wetten ermöglicht, für einen Sieg der Gäste Bayern gegen Inter Mailand Wettquoten zwischen 3,65 und 3,85.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Inter Mailand Prognose: Zeigen die Münchner wieder ihr CL-Gesicht?

In der Bundesliga sind die Münchner auf Kurs. Obwohl die Bayern in den vergangenen Wochen beispielsweise in Unterzahl eine 2:3-Heimpleite gegen Bochum kassierten und bei Union Berlin nur 1:1 spielten, kann man den Titelverteidiger aus Leverkusen auf Distanz halten. Am Freitag zu Gast in Augsburg tat sich der FCB zunächst schwer und lag auch bis kurz vor der Halbzeit mit 0:1 zurück. Nach gut einer Stunde hatte der Rekordmeister einen Mann mehr auf dem Platz und feierte mit einem 3:1 den 21. Sieg in dieser Saison (5U, 2N). Mit 16 Toren aus den letzten sechs Partien haben die Münchner nun 81 Treffer auf dem Konto.

In der Königsklasse hat der FC Bayern nur eines seiner letzten 31 Heimspiele verloren (25S, 5U). Schon seit 22 CL-Partien in der Allianz Arena ist man wieder ungeschlagen (17S, 5U). Vor allem im Achtelfinale zeigten sich die Männer von Coach Vincent Kompany gegen den eigentlichen “Angstgegner” Leverkusen in Bestform und setzten sich am Ende mit zwei Siegen (3:0, 2:0) auch souverän durch. Überzeugen kann die Mannschaft im laufenden Wettbewerb vor allem mit ihrer Offensive. Bei den Expected Goals stehen die Münchner auf Platz 1 (30,3) und bei den erzielten Toren auf Rang 2 (28) hinter Barcelona (32).

Die Männer von Coach Simone Inzaghi träumen in dieser Saison vom Triple, doch aktuell macht der Mannschaft der Dreitages-Spielrhythmus etwas zu schaffen. In der Vorwoche mühte sich Inter zu einem glücklichen 2:1 daheim gegen Udinese. Dann folgte ein 1:1 beim Nachbarn AC Milan im Hinspiel des Pokal-Halbfinales. Am Samstag führten die Nerazzurri schon mit 2:0 gegen Parma und schalteten danach in den Leerlauf. Diese Strategie wurde mit einem 2:2 bestraft. Sogar eine Niederlage wäre am Ende noch möglich gewesen. In der Vorsaison kamen die Mailänder in der Serie A auf zwei Pleiten und 22 Gegentore.

In dieser Spielzeit steht die Mannschaft von Coach Inzaghi schon bei drei Niederlagen und 30 Gegentreffern. Nur in der Königsklasse zeigt sich die Defensive von ihrer besten Seite. In zehn CL-Partien kassierten die Schwarz-Blauen gerade mal zwei Gegentore. Zudem hat der amtierende Meister aus Italien acht der vergangenen neun Partien in der Königsklasse gewonnen (1N). Im Achtelfinale setzte sich der Football Club Internazionale gegen Feyenoord durch (2:0 (A), 2:1 (H)). Bester Angreifer ist Marcus Thuram, der schon bei 14 Liga-Toren steht und damit eine neue persönliche Bestmarke aufgestellt hat.

Bayern - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:1 Augsburg (A), 3:2 St. Pauli (H), 1:1 Union Berlin (A), 2:0 Leverkusen (A), 2:3 Bochum (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:2 Parma (A), 1:1 AC Milan (A), 2:1 Udinese (H), 2:0 Atalanta Bergamo (A), 2:1 Feyenoord (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Inter Mailand: 2:0 (H), 2:0 (A), 0:2 (H), 4:1 (A), 2:3 (H)

Der direkte Vergleich liefert uns für die Bayern Inter Mailand Prognose einige Informationen, denn beide Vereine standen sich im Europapokal schon neun Mal gegenüber. Die Münchner führen die Bilanz mit fünf Siegen zu drei Niederlagen an (1U). Das letzte Aufeinandertreffen stammt aus der CL-Gruppenphase 2022/23.

Damals setzte sich der deutsche Rekordmeister zweimal mit 2:0 durch. Außerdem gingen Teams aus Italien in ihren letzten 14 Duellen mit dem FC Bayern nur einmal als Sieger vom Feld (2U, 11N). Die Nerazzurri haben in dieser Saison schon gegen zwei Mannschaften aus der Bundesliga gespielt: Auf ein 1:0 daheim gegen Leipzig folgte ein 0:1 in Leverkusen.

Auf der Suche nach einem weiteren Bayern Inter Mailand Tipp können wir auch auf das umfassende Stats-Angebot von Bet365 zurückgreifen. Dort findet ihr neben der jeweiligen Paarung zahlreiche Zahlen und Fakten. Natürlich muss man in einem Königsklassen-Spiel der Münchner Harry Kane auf dem Zettel haben.

Der Engländer kommt im Wettbewerb in 55 Spielen auf 39 Tore und 11 Assists.

So seht ihr Bayern - Inter Mailand im TV oder Stream:

08. April 2025, 21 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung Stream: Amazon Prime

Amazon Prime darf in dieser Champions-League-Saison immer ein Spiel am Dienstag live und exklusiv übertragen. Der Streamingdienst des US-Konzerns hat sich dieses Mal für die Partie zwischen den Bayern und Inter entschieden.

Der Anstoß in der Allianz Arena von München erfolgt um 21 Uhr.

Bayern vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Urbig - Laimer, Dier, Kim, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Olise, Müller, Sané - Kane

Ersatzbank Bayern: Peretz (Tor), Boey, Karl, Kusi-Asare, Joao Palhinha, Gnabry, Guerreiro, Vidovic

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Calhanoglu - Darmian, Barella, Mkhitaryan, Dimarco - L. Martinez, Thuram

Ersatzbank Inter Mailand: di Gennaro, J. Martinez (Tor), de Vrij, Cecconi, Berenbruch, Topalovic, Carlos Augusto, Zalewski, Correa, Frattesi, Arnautovic, Bisseck, Asllani,

Die Personalsituation spielt bei der Bayern Inter Mailand Prognose durchaus eine große Rolle. Die Hausherren müssen vor allem in der Defensive auf wichtige Spieler verzichten. Dabei fehlen Upamecano, Davies, Ito und Neuer. Zudem muss man den Ausfall von Musiala verkraften. Coman und Pavlovic stehen ebenfalls nicht zur Verfügung

Bei Inter fehlen dagegen nur Nationalspieler wie Dumfries, Zielinski und Taremi. Dafür stehen Dimarco und Martinez wieder im Aufgebot. Dabei empfiehlt es sich, kurz vorher noch mal die aktuellen Aufstellungen zu stecken.

In dieser Hinsicht hat der Bookie aktuell Wetten wie "Erster Torschütze Harry Kane" (Quote von 5,50 statt 4,75) oder "Sieg Bayern & Beide Teams treffen" (Quote von 4,25 statt 4,00) im Angebot. Zudem spielen bei den Vorschlägen im Wetten-Konfigurator Offensivspieler wie Michael Olise, Leroy Sane oder Lautaro Martinez eine große Rolle.

Eine weitere interessante Wett-Option bietet Bet365 mit der “Vorzeitigen Auszahlung bei einer 2-Tore-Führung”. Hier werden Auswahlen vorzeitig abgerechnet, wenn das Team, auf das ihr gewettet habt, mit zwei Toren in Führung geht.

Wenn ihr auch einmal ein Champions-League-Spiel live erleben wollt, können wir euch das Gewinnspiel von Bet365 ans Herz legen. Der Buchmacher ist offizieller Sponsor der Königsklasse und bietet seinen Kunden in der Champions-League-Ticketverlosung pro Spieltag die Chance auf 10x2 CL-Tickets.

Unser Bayern - Inter Mailand Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Eines vorweg: Unserer Meinung nach wird im Hinspiel noch keine Entscheidung fallen, denn die Münchner stehen, vor allem wegen ihrer zahlreichen Ausfälle, vor einer schwierigen Aufgabe gegen die starke CL-Defensive von Inter.

Trotzdem haben die Hausherren mit Spielern wie Kane, Sane, Olise oder Kimmich immer noch extrem viel Qualität auf dem Platz. Die Gäste kommen dagegen nicht so sehr mit den Ausnahmekönnern daher, sondern eher über das Kollektiv.

Gegen Leverkusen im Achtelfinale haben die Bayern gezeigt, dass sie, wenn benötigt, ihre beste Leistung abrufen können. So sehen wir, wie Bet365, die Hausherren etwas vorne und trauen dem FCB mindestens ein Unentschieden zu.