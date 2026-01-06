Bayern - Kosner Baskonia Tipp, Prognose & Quoten | 07.01.2026

SPORT1 Betting 06.01.2026 • 18:00 Uhr Bayern - Kosner Baskonia Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EuroLeague Basketball Wette | Schaffen die Münchner den zweiten Europapokal-Sieg in Folge?

Unser Bayern - Kosner Baskonia Sportwetten Tipp zum EuroLeague Basketball Spiel am 07.01.2026 lautet: Beim deutschen Rekordmeister trägt die Arbeit des neuen Trainers Svetislav Pesic langsam erste Früchte. So spricht im Wett Tipp heute auch alles für einen Erfolg der Münchner.

Die Basketballer des FC Bayern München sind optimal in das neue Jahr gestartet. Mit dem 95:71 am Freitag daheim gegen Maccabi Tel Aviv beendete der deutsche Meister in der EuroLeague eine Serie von neun Niederlagen. Nun darf der FCB in den nächsten fünf internationalen Partien gleich viermal im heimischen SAP Garden ran.

Den Auftakt macht das Spiel am Mittwoch gegen Kosner Baskonia aus der baskischen Stadt Vitoria-Gasteiz. Die Quoten der Bayern Kosner Baskonia Prognose sehen die Hausherren vorne. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Winamax den Bayern Kosner Baskonia Wett Tipp heute “Sieg Bayern”.

Darum tippen wir bei Bayern vs Kosner Baskonia auf “Sieg Bayern”:

Baskonia hat alle 9 Auswärtsspiele in dieser EuroLeague-Saison verloren

Bei dieser Paarung sicherte sich das Heimteam in 6 der letzten 7 Fälle den Sieg

Die Spanier konnten nur 2 der jüngsten 7 Gastspiele in München für sich entscheiden

Bayern vs Kosner Baskonia Quoten Analyse:

Die Basken tun sich in der Fremde schwer und haben in der Basketball-Königsklasse die letzten drei Partien alle verloren. Zudem weisen beide Kontrahenten im Wettbewerb die gleiche Bilanz vor (6-13). So spielt der Heimvorteil für die Bayern vs Kosner Baskonia Quoten eine recht große Rolle.

Bei Winamax werden die Münchner mit einer Siegquote von 1,62 als Favoriten auf den Court geschickt. Für einen Erfolg der Gäste warten Bayern gegen Kosner Baskonia Wettquoten von 2,15 auf euch. In unseren Winamax Erfahrungen verraten wir euch, was Winamax zu bieten hat und wie der Winamax Bonus aussieht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Kosner Baskonia Prognose: Darf München noch auf die Play-offs hoffen?

Kurz vor Weihnachten kehrte die serbische Trainer-Legende Svetislav Pesic zum FC Bayern als Nachfolger von Gordon Herbert zurück. Nach einer Heimniederlage zum Auftakt gegen Hapoel Tel Aviv haben die Münchner nun fünf Pflichtspiele unter dem neuen Coach gewonnen. In der BBL läuft es für den Titelverteidiger sowieso rund. Das 91:62 bei den Löwen Braunschweig am Wochenende war der zehnte Ligasieg in Folge. In der Bundesliga-Tabelle hat der FCB sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Besonders wichtig war aber das EuroLeague-Spiel in der Vorwoche gegen Maccabi Tel Aviv.

Nach neun internationalen Niederlagen in Folge feierten die Bayern mit einem 95:71 mit einer ihrer überzeugendsten Leistungen den lang ersehnten Befreiungsschlag. Der neue Trainer, der die Mannschaft schon von 2012 bis 2016 betreut hatte, hat schon einiges beim deutschen Meister umgekrempelt. Vor allem legt Pesic großen Wert auf die Defensive. Spieler wie Justinian Jessup oder David McCormack blühen zudem auf einmal auf. Das ist auch bitter nötig. Denn der Vertrag mit dem Ex-NBA-Profi Spencer Dinwiddie, der erst Ende Oktober zum Verein gestoßen war, wurde einvernehmlich wieder aufgelöst.

Der Club Deportivo Saski-Baskonia ist mit vier Titeln die Nummer drei in Spanien hinter Barcelona (17) und Real Madrid (16). Die letzte Meisterschaft des Vereins mit Sitz in Vitoria-Gasteiz stammt aus dem Jahr 2020. In der laufenden Saison der spanischen Liga tut sich Kosner aber schwer. Nach den ersten 12 Partien 2025/26 stehen die Männer von Head Coach Paolo Galbiati nur bei einer Bilanz von 7-5. Das reicht in der Tabelle der Liga ACB aktuell lediglich für Rang 8.

In der EuroLeague erreichte der Verein seit 2001 sechsmal das Final-Four-Turnier. Dabei stehen zwei zweite Plätze (2001 und 2005) als bestes Ergebnis in der Bilanz. Nach den ersten 19 Spieltagen in der aktuellen Basketball-Königsklasse steht Baskonia, genauso wie die Bayern, bei 6-13. Alle sechs Siege holten die Basken daheim. Damit hat der Club Deportivo bisher alle neun Auswärtsspiele in der laufenden EuroLeague verloren. Das müssen wir für unseren Bayern Kosner Baskonia Tipp auf jeden Fall berücksichtigen.

Bayern - Kosner Baskonia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 91:62 Braunschweig (A), 95:71 Maccabi Tel Aviv (H), 85:67 Rostock (A), 94:83 Trier (H), 97:69 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Kosner Baskonia: 99:92 MoraBanc Andorra (H), 93:108 Fenerbahce (H), 103:100 Breogan Lugo (A), 89:77 San Pablo Burgos (H), 81:91 Valencia (A)

Letzte 5 Spiele Bayern - Kosner Baskonia:

Bei der Bayern Kosner Baskonia Prognose dürfen wir auch den Blick auf den direkten Vergleich nicht vergessen. Beide Vereine sind seit 2000 15-mal aufeinander getroffen. Baskonia hat in der Bilanz mit acht Siegen und sieben Niederlagen knapp die Nase vorne.

Die letzten beiden Duelle in Vitoria-Gasteiz, das Rückspiel in der Vorsaison und das Hinspiel in der laufenden Spielzeit, gingen an die Spanier. Davor hatten die Münchner aber vier Spiele in Folge gegen den Club Deportivo Saski-Baskonia gewonnen.

Zudem konnte bei dieser Paarung in sechs der letzten sieben Fälle immer das Heimteam gewinnen. Zu Gast beim FCB konnte Kosner in sieben Partien lediglich zwei Mal als Sieger vom Platz gehen.

Unter Pesic ist wie erwähnt die Defensive das neue Prunkstück des deutschen Meisters. So könnte der Bayern Kosner Baskonia Tipp “Baskonia unter 87,5 Punkte”, für den es bei Bwin eine Quote von 1,50 gibt, eine gute Option sein. Bwin gehört zu den Anbietern, die euch Sportwetten mit Paysafecard ermöglichen.

Unser Bayern - Kosner Baskonia Tipp: Sieg Bayern

Bei den Bayern scheint auch international dank Coach Pesic der Knoten geplatzt. Die Formkurve zeigt aufwärts. Die Defensive steht immer besser. Nun bekommen es die Münchner auch noch mit dem auswärtsschwächsten Team der EuroLeague zu tun.

Da die Basken zudem mit ihrer allgemeinen Form Probleme haben und zu Gast in München nur selten wirklich etwas reißen konnten, trauen wir dem deutschen Meister den zweiten internationalen Sieg in Folge zu.

Unser Bayern Kosner Baskonia Sportwetten Tipp lautet: “Sieg Bayern” mit einer Wettquote bei Winamax von 1,62.