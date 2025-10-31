Bayern - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 01.11.2025

SPORT1 Betting 31.10.2025 • 18:00 Uhr Bayern - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Endet Bayers Rekord-Serie in der Allianz Arena?

Unser Bayern - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.11.2025 lautet: Die Münchner lassen der Werkself keine Chance. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einen klaren Sieg des Rekordmeisters.

Das Topspiel des 9. Spieltags der laufenden Bundesliga-Saison steigt am Samstag in der Allianz Arena, wenn der deutsche Rekordmeister die Werkself herausfordert. In unserer Bayern Leverkusen Prognose sehen wir die Münchner klar vorne und damit einen laufenden Rekord der Gäste in großer Gefahr.

Nach den letzten Auftritten beider Teams erwarten wir sogar einen ziemlich deutlichen Erfolg des FCB mit mindestens drei Toren Unterschied. Wir entscheiden uns daher für den Bayern Leverkusen Wett Tipp heute “Sieg Bayern (HC 0:2)” mit einer Quote von 2,30 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Bayern vs Leverkusen auf “Sieg Bayern (HC 0:2)”:

Die Bayern haben 7 ihrer letzte 8 Pflichtspiele mit mindestens 3 Toren Vorsprung gewonnen.

Die Münchner stellen mit 30 Treffern den mit Abstand besten Angriff der Bundesliga.

Der FCB hat die letzten beiden direkten Duelle jeweils zu Null gewonnen.

Bayern vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher spricht Bände. Die Bayern Leverkusen Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,22. Das sah in den letzten beiden Jahren noch ganz anders aus, wenn diese beiden Mannschaften aufeinander trafen.

Von Bayern Leverkusen Wettquoten im zweistelligen Bereich für einen Tipp auf die Werkself konnte man seinerzeit nur träumen. Für das kommende Duell sind sie Realität. Wer auf die Gäste setzt, kann Quoten bis 12,50 erzielen. Selbst die “Doppelte Chance X2” erreicht noch Spitzenwerte bis 4,60. Auch wenn dieser Wert lukrativ erscheint, würden wir nicht darauf setzen.

Bayern vs Leverkusen Prognose: FCB demonstriert seine Macht

Denn die Bayern marschieren und marschieren weiterhin durch Deutschland und bisweilen auch Europa. Am Mittwoch waren sie in ihrem Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals nur kurz geschockt, als sie in Köln zum ersten Mal in dieser Saison zurücklagen. Am Ende gab es aber auch dort einen klaren 4:1-Erfolg, auch wenn ihr Ausgleich wegen Abseits nicht hätte zählen dürfen.

Für den FCB war das der 14. Sieg im 14. Pflichtspiel der Saison. Außerdem trafen die Bayern zum 12. Mal in ihren letzten 13 Partien mindestens dreifach. Sieben ihrer letzten acht Begegnungen in allen Wettbewerben gewannen sie mit mindestens drei Toren Unterschied. In der Bundesliga stellen sie mit 30 Treffern den mit Abstand besten Angriff.

Die 30 Tore nach acht Spieltagen sind Rekord und wurden zuvor von keinem anderen Team erreicht. Zu Hause erzielte der FCB in jedem der letzten 19 BL-Spiele mindestens zwei Treffer. Nur noch zwei Heimspiele mit mindestens zwei Toren fehlen, um die eigene Bestmarke aus den Jahren 1972 bis 1973 zu egalisieren.

Außerdem wollen die Münchner ihren eigenen Startrekord von zehn Bundesliga-Siegen aus der Saison 2015/16 knacken. In unserer Bayern Leverkusen Prognose sind wir überzeugt, dass am Samstag ein weiterer Dreier hinzukommt.

Bayern - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:1 Köln (A), 3:0 Gladbach (A), 4:0 Brügge (H), 2:1 Dortmund (H), 3:0 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:1, 4:2 n.V. Paderborn (A), 2:0 Freiburg (H), 2:7 PSG (H), 4:3 Mainz (A), 2:0 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Leverkusen: 2:0 (A), 3:0 (H), 0:0 (A), 0:1 (H), 1:1 (H)

Die Gäste aus Leverkusen haben ihre Generalprobe für den bevorstehenden Schlagabtausch zwar bestanden. Von einer Glanzleistung im Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals bei Zweitligist Paderborn kann aber keine Rede sein. Im Gegenteil: Gegen einen dezimierten Gegner kassierte die Werkself zunächst ein Gegentor, der die Verlängerung bedeutete.

Dort geriet der Ex-Double-Sieger in Rückstand und drehte die Partie letztlich erst durch zwei Tore in der Nachspielzeit der Verlängerung. Bis zum Platzverweis für den SCP in der 58. Minute war der Underdog das bessere Team gewesen. Bereits den Treffer zum 2:2 erzielte B04 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Verlängerung.

In der Bundesliga lief es für Bayer derweil zuletzt um einiges besser. Die letzten vier BL-Partien hat die Werkself alle gewonnen. In sechs Liga-Spielen unter Kasper Hjulmand blieb B04 unbesiegt und holte mit 16 Punkten die zweitmeisten hinter dem kommenden Gegner. In der Allianz Arena erwartet sie aber ein ganz schweres Spiel.

Dieses könnte auch mit dem Ende einer Wahnsinns-Serie einhergehen. Denn Bayer hat saisonübergreifend keines der letzten 37 Auswärtsspiele in der Bundesliga verloren. Das ist Rekord im deutschen Oberhaus und der drittbeste Wert in der Geschichte der fünf großen Ligen Europas. In unserem Bayern Leverkusen Tipp würden wir aber nicht auf eine Fortsetzung dieser Serie setzen.

So seht ihr Bayern - Leverkusen im TV oder Stream:

01. November 2025, 18:30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Das Samstagabendspiel der Bundesliga läuft bei Sky entweder im TV oder Stream. Auch bei WOW lässt sich diese Begegnung streamen. In jedem Fall ist ein kostenpflichtiges Abo Voraussetzung.

Der direkte Vergleich darf in der Bayern Leverkusen Prognose natürlich nicht fehlen. In der vergangenen Spielzeit trafen die beiden Klubs, inklusive DFB-Pokal und Champions League, gleich fünfmal aufeinander. Nachdem die beiden BL-Partien remis endeten und sich Bayer im DFB-Pokal in München durchsetzte, triumphierte der FCB in beiden Duellen in der Königsklasse.

Bayern vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Goretzka, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

Ersatzbank Bayern: Urbig, Boey, Guerreiro, Kim, Bischof, Karl, Pavlovic, Jackson, Mike

Startelf Leverkusen: Flekken - Quansah, Bade, Tapsoba; Andrich, Aleix Garcia, Arthur, Hofmann, Grimaldo, Poku; Kofane

Ersatzbank Leverkusen: Blaswich, Belocian, Vazquez, Ben Seghir, Echeverri, Maza, Tillman, Schick, Terrier

Mit den Erfolgen in den letzten beiden Champions League-Duellen holten die Münchner doppelt so viele Siege gegen die Werkself wie in den acht Aufeinandertreffen zuvor, von denen sie nur eines gewannen. Bei den Erfolgen in der Königsklasse kassierte der Rekordmeister noch nicht einmal ein Gegentor (3:0, H; 2:0, A).

Insofern würden wir auch noch den alternativen Bayern Leverkusen Tipp "Bayern gewinnt zu Null" in den Ring werfen. In den ersten vier Heimspielen der laufenden BL-Saison hat der FCB erst ein Gegentor kassiert.

Unser Bayern - Leverkusen Tipp: “Sieg Bayern (HC 0:2)”

Mitte vergangener Woche erlebte Leverkusen bei der 2:7-Heimklatsche in der Champions League gegen PSG ein Debakel. Darauf zeigte Bayer mit einem 2:0-Heimsieg in der Bundesliga über Freiburg zwar eine Reaktion, doch der Auftritt in Paderborn war wieder ziemlich dürftig. Die Bayern dagegen zeigen seit Monaten starke Leistungen und lassen ihren Gegnern keine Chance. Sieben Siege mit mindestens drei Toren Vorsprung in den letzten acht Pflichtspielen sind ein klares Statement.

Wir gehen davon aus, dass sie auch im Spitzenspiel ihre Muskeln spielen lassen und zu Hause einen deutlichen Sieg einfahren werden. Die wahnsinnige Serie der Werkself von 37 aufeinanderfolgenden Bundesliga-Auswärtspartien ohne Niederlage wird am Samstag in der Allianz Arena ihr Ende finden.