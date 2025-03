Bayern - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2025

SPORT1 Betting 04.03.2025 • 11:00 Uhr Bayern - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Geht die Serie der Münchner gegen Bayer weiter?

Unser Bayern - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Champions League Achtelfinale Hinspiel am 05.03.2025 lautet: Bisher hat der Rekordmeister kein Rezept gegen die Werkself unter Coach Xabi Alonso gefunden. Diese Bilanz setzt sich in unserem Wett Tipp heute fort.

Die Losfee hat es mit den deutschen Fußball-Fans besonders gut gemeint, denn die zwei besten deutschen Teams treffen in dieser Saison auch im Champions League Achtelfinale 2025 aufeinander. In der Bundesliga sind die Bayern auf dem besten Wege, sich die Meisterschaft von der Werkself zurückzuholen.

Trotzdem würde ein frühes Aus in der Königsklasse die Stimmung in München enorm trüben. Vor allem, da das UCL-Finale der Königsklasse 2025 in der Allianz Arena stattfindet. In unserer Bayern Leverkusen Prognose haben wir Zweifel am FCB. So spielen wir mit einer Quote von 2,00 bei Bet365 , dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, den Bayern Leverkusen Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”. Geheim-Tipp: Bet365 bietet seinen Kunden in der Champions-League-Ticketverlosung pro Spieltag die Chance auf 10x2 CL-Tickets.

Darum tippen wir bei Bayern vs Leverkusen auf “Doppelte Chance X2”:

Die Bayern warten in 6 Duellen gegen Leverkusen unter Coach Alonso auf den ersten Sieg

Bayer ist seit 29 Auswärtsspielen in der BL ungeschlagen

Nur Real Madrid (16) hat seit dem Beginn der Vorsaison mehr Europapokal-Siege gefeiert als Leverkusen (14)

Bayern vs Leverkusen Quoten Analyse:

Beide Vereine treffen erstmals im Europapokal aufeinander. Für den Buchmacher, der euch steuerfreie Bet365-Wetten ermöglicht, spielt der Heimvorteil eine große Rolle. So müsst ihr euch für einen Heimsieg mit Bayern vs Leverkusen Quoten von 1,72 begnügen.

Viel mehr zu verdienen gibt es mit einem Erfolg der Gäste. Dabei klettern die Bayern gegen Leverkusen Wettquoten auf Werte um 4,50. Ihr wollt euren Bayern Leverkusen Tipp mit PayPal-Wettguthaben spielen? Kein Problem!

In unserer Anleitung bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die Ein- und Auszahlung mit PayPal bei Bet365 . Weitere Antworten auf viele Fragen findet ihr in unserem ausführlichen Bet365 Test . Hervorzuheben ist aber die Vielfalt an Wettmärkten, besonders spannend sind dabei die Wett-Boosts, der Wetten-Konfigurator oder auch der Kombiwetten-Boost.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Leverkusen Prognose: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Die Ergebnisse haben bei den Bayern in den vergangenen Wochen fast immer gestimmt, doch im Februar gab es einige magere Leistungen wie das 4:3 daheim gegen Kiel, das 0:0 in Leverkusen oder das 1:1 im CL-Rückspiel gegen Celtic Glasgow. Mit dem 4:0 gegen Eintracht Frankfurt und dem 3:1-Sieg beim VfB Stuttgart feierte der Rekordmeister nun wieder zwei überzeugende Siege. Zehn Spieltage vor Schluss liegen die Münchner bei acht Punkten Vorsprung und der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber Leverkusen klar auf Meisterkurs.

Im DFB-Pokal ist die Truppe von Coach Vincent Kompany aber schon ausgeschieden. Zudem gab es in der Königsklasse drei Niederlagen in acht Liga-Spielen (auswärts bei Aston Villa, Barcelona und Feyenoord). Daheim sind die Bayern seit 21 CL-Partien ungeschlagen (16S, 5U). Nur Barca und Arsenal haben in dieser Königsklassen-Saison weniger Schüsse zugelassen als die Bayern. Bei den Expected Goals liegen die Münchner sogar auf Platz 1 (25,5). 2,3 Treffer pro Partie reichen bei den erzielten Toren aber „nur“ für Rang 6. Auch Harry Kane kommt in 13 Pflichtspielen 2025 lediglich auf fünf Tore. In den jüngsten vier Pflichtspielen blieb der Engländer torlos. Für unsere Recherche greifen wir gerne auf das umfassende Stats-Angebot von Bet365 zurück - einfach die Statistik-Tabelle neben der jeweiligen Paarung aufrufen und anhand der Zahlen und Fakten den passenden Tipp auswählen.

In der Bundesliga hat Bayer etwas zu spät seine gute Form aus dem historischen Vorjahr gefunden. So können die Männer von Coach Xabi Alonso den Rückstand auf Rang 1 wohl nicht mehr aufholen. Dafür steht die Werkself im DFB-Pokal-Halbfinale (gegen Arminia Bielefeld) und darf auch in der Königsklasse auf einen langen Lauf hoffen. In der Bundesliga hat B04 nur eine der letzten 58 Partien verloren und ist schon seit 28 Gastspielen ungeschlagen. Der amtierende Meister strotzt vor Selbstvertrauen und gewann das Gastspiel am Wochenende in Frankfurt im Stile eines Top-Teams klar mit 4:1.

Auch international gehört die Werkself zu den besten Teams. Nur Real Madrid (16) hat seit dem Beginn der Vorsaison mehr Europapokal-Siege gefeiert als Bayer (14S, 4U, 3N). In der CL-Gruppenphase löste Leverkusen mit Rang 6 das direkte Ticket fürs Achtelfinale. Niederlagen gab es lediglich in Liverpool und bei Atletico Madrid. Dabei kommt nur Inter (7) in der Königsklasse auf mehr Weiße Westen als Leverkusen (5). Auf der anderen Seite des Spielfeldes war Florian Wirtz 2024/25 an sieben CL-Treffern (6 Tore, 1 Vorlage) beteiligt. Angreifer Patrik Schick traf in den letzten 14 BL-Partien 16 Mal ins Schwarze.

Bayern - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:1 VfB Stuttgart (A), 4:0 Eintracht Frankfurt (H), 1:1 Celtic Glasgow (H), 0:0 Leverkusen (A), 2:1 Celtic Glasgow (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 4:1 Eintracht Frankfurt (A), 2:0 Holstein Kiel (A), 0:0 Bayern München (H), 0:0 Wolfsburg (A), 3:2 1. FC Köln (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Leverkusen: 0:0 (A), 0:1 (H), 1:1 (H), 0:3 (A). 2:2 (H)

Für unsere Bayern vs. Leverkusen Prognose sind die jüngsten Duelle besonders wichtig. In dieser Saison gab es diese Paarung schon dreimal. Am 5. BL-Spieltag trennte man sich mit einem 1:1 in München, dabei hatten die Bayern mit 18:3 Gesamtschüssen und mit einem xG-Wert von 1,38 zu 0,06 die Nase vorne gehabt.

Im Rückspiel in der BayArena am 15. Februar sprachen die Statistiken wie Gesamtschüsse (15:2) und Expected Goals (2,16 zu 0,05) dann überdeutlich für die Werkself. Trotzdem stand am Ende ein 0:0 zu Buche. Zwischendurch hatten sich die beiden Kontrahenten noch am 3. Dezember zum DFB-Pokal-Achtelfinale in der Allianz Arena getroffen.

In diesem Duell profitierten die Gäste von einer frühen Roten Karten gegen Manuel Neuer (17. Minute) und setzten sich in Überzahl am Ende mit 1:0 durch. Grundsätzlich ist Bayer in sechs Duellen unter Xabi Alonso noch ohne Niederlage gegen den Rekordmeister (3S, 3U). Drei der letzten fünf Partien auf Münchner Boden brachten keinen Sieger hervor.

So könnte auch dieses Mal eine Wette auf ein Remis durchaus Sinn machen. Für ein 1:1 gibt es bei Bet365 beispielsweise eine hohe Quote von 7,00. Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Bookie habt, könntet ihr euch mit unserem exklusiven Bonus Code zuerst den Bet365 Wettbonus sichern und dann auch etwas in Risiko gehen.

Natürlich haben wir auch einen weiteren Bayern vs Leverkusen Tipp für euch im Angebot. Wie wäre es mit der Wette “Mehr Tore HZ2”? Fakt ist nämlich, dass die Münchner in dieser CL-Saison in fünf Heimspielen alle vier Gegentore im zweiten Durchgang kassierten. In der tollen Bet365 App gibt es dafür eine Quote von 2,00.

Nach der Anmeldung bei Bet365 könnt ihr auch auf die Wett-Boosts des Anbieters zugreifen. Aktuell bekommt ihr für die Bayern Leverkusen Wette “Sieg Leverkusen & Beide Teams treffen” statt einer Quote von 7,50 eine 8,50. Wenn Harry Kane das erste Tor des Spiels erzielt, steigt die Quote dafür von einer 4,33 auf eine 4,50.

Ebenfalls eine spannende Wett-Option bietet Bet365 mit der “Vorzeitigen Auszahlung bei einer 2-Tore-Führung”. Dabei werden Auswahlen vorzeitig abgerechnet, wenn das Team, auf das ihr gewettet habt, mit zwei Toren in Führung geht.

So seht ihr Bayern - Leverkusen im TV oder Stream:

05. März 2025, 21 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Das deutsche Spitzenspiel im CL-Achtelfinale findet diesen Mittwoch um 21 Uhr in der Allianz Arena statt. So können nur die Kunden von Streaming-Anbieter DAZN den Kracher live an ihren Empfangsgeräten verfolgen.

Das Rückspiel in Leverkusen steigt dann in der kommenden Woche am Dienstag und wird exklusiv von Amazon Prime gezeigt.

Bayern vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Olise, Musiala, Coman - Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Urbig, Boey, Buchmann, Dier, Guerreiro, H. Ito, Stanisic, Gnabry, Joao Palhinha, T. Müller, Pavlovic, L. Sané, Vidovic

Startelf Leverkusen: Kovar - Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie - G. Xhaka, Palacios - Wirtz, Grimaldo - Frimpong, Tella

Ersatzbank Leverkusen: Hradecky, Lomb, Arthur, Hermoso, Aleix Garcia, Andrich, Buendia, Hofmann, Adli, Boniface, Sarco, Schick, Stepanov

Wir werfen bei der Bayern gegen Leverkusen Prognose einen Blick auf die Personalsituation. Die Münchner hoffen auf die Rückkehr von Joshua Kimmich. Der Nationalspieler wurde im letzten Heimspiel gegen Frankfurt verletzt ausgewechselt und verpasste die Partie am Wochenende gegen den VfB. Auch die Einsätze von Aleksandar Pavlovic und Sacha Boey sind noch fraglich. Bis auf den verletzten Daniel Peretz kann Coach Kompany aber sonst aus dem Vollen schöpfen.

Bei den Gästen fallen Jeanuel Belocian und Martin Terrier sicher aus. Ob Edmond Tapsoba, der gegen Frankfurt mit Beschwerden am Oberschenkel fehlte, spielen kann, entscheidet sich kurzfristig. Der Abwehrspieler wäre mit seinen Fähigkeiten in der Spieleröffnung, seiner Wucht im Boden- sowie im Luft-Zweikampf und seinem Tempo ein wichtiger Faktor.

Wenn ihr auch einmal ein Champions-League-Spiel live erleben wollt, können wir euch das Gewinnspiel von Bet365 ans Herz legen. Der Buchmacher ist offizieller Sponsor der Königsklasse und bietet seinen Kunden in der Champions-League-Ticketverlosung pro Spieltag die Chance auf 10x2 CL-Tickets.

Unser Bayern - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance X2

Die gute Nachricht für alle deutschen Fußball-Fans lautet: Ein Bundesligist wird definitiv ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Sicher sprechen dabei auch einige Argumente wie der Heimvorteil und die internationale Erfahrung für die Bayern, doch die Werkself hat sich in der jüngsten Vergangenheit zu einem Angstgegner der Münchner entwickelt.

Seit B04 von Xabi Alonso betreut wird, konnte der FCB keinen Sieg mehr feiern. Außerdem war das 4:1 des Meisters am Wochenende in Frankfurt etwas überzeugender als der Sieg des FCB beim VfB, wo die Gäste erst nach der Pause stärker wurden. In dieser CL-Saison waren die Leistungen von Leverkusen ebenfalls konstanter.

Natürlich stellt sich auch die Frage, wie offensiv Xabi Alonso seine Mannschaft auf den Rasen schicken wird. Am Ende glauben wir, dass die Serie von Bayer gegen Bayern weitergeht und trauen Leverkusen mindestens ein Remis zu.