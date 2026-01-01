Bayern - Maccabi Tel Aviv Tipp, Prognose & Quoten | 02.01.2026

SPORT1 Betting 01.01.2026 • 18:00 Uhr Bayern - Maccabi Tel Aviv Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Basketball EuroLeague Wette | Kassieren die Münchner die nächste Europapokal-Pleite?

Unser Bayern - Maccabi Tel Aviv Sportwetten Tipp zum Basketball EuroLeague Spiel am 02.01.2026 lautet: Nach neun Niederlagen in Folge will der deutsche Meister in der Königsklasse endlich wieder gewinnen. Doch die Aufgabe gegen den formstarken israelischen Meister wird im Wett Tipp heute gar nicht so einfach.

Die Basketballer des FC Bayern München sind in der EuroLeague-Tabelle mit neun Niederlagen in Folge auf den letzten Platz abgerutscht. Die Bilanz nach 18 Partien steht bei 5-13. Doch bei insgesamt 38 Spieltagen muss der amtierende deutsche Meister noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Bevor sich der FCB aber solche Gedanken macht, gilt es mal wieder einen Sieg zu feiern.

Am Freitag empfängt man den israelischen Rekordmeister Maccabi Tel Aviv. Und die Quoten der Bayern Maccabi Tel Aviv Prognose trauen den Hausherren tatsächlich auch etwas zu. Wir haben aber ein paar Zweifel und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Winamax den Bayern Maccabi Tel Aviv Wett Tipp heute “Sieg Tel Aviv HC +4,5”.

Darum tippen wir bei Bayern vs Maccabi Tel Aviv auf “Sieg Tel Aviv HC +4,5”:

Die Israelis führen die Bilanz gegen den FCB mit 10-6 an und kassierten in den letzten fünf Duellen nur eine Niederlage.

Tel Aviv hat die jüngsten 5 Partien in der EuroLeague verloren - Die Bayern stehen international bei 9 Pleiten in Serie

Die Münchner müssen ohne Superstar Spencer Dinwiddie auskommen

Bayern vs Maccabi Tel Aviv Quoten Analyse:

Die Gelben aus Israel stehen in der Königsklasse des Basketball aktuell bei einer Bilanz von 8-10. Das reicht auch nur für den 14. Rang in der Tabelle. Zusammen mit dem Heimvorteil schlagen sich die Bayern vs Maccabi Tel Aviv Quoten somit minimal auf die Seite der Hausherren.

Ein Heimsieg wird bei Winamax mit einer Quote von 1,84 bezahlt. Doch für einen Erfolg der Gäste gibt es auch lediglich eine Quote von 1,86. Somit gehen die Bookies hier von einem engen Duell auf Augenhöhe aus. Natürlich warten bei Winamax noch zahlreiche weitere Bayern gegen Maccabi Tel Aviv Wettquoten auf euch.

Natürlich warten bei Winamax noch zahlreiche weitere Bayern gegen Maccabi Tel Aviv Wettquoten auf euch.

Bayern vs Maccabi Tel Aviv Prognose: Kriegt Pesic die Offense in Gang?

Nach der 77:103-Niederlage der Bayern gegen die AS Monaco wurde Coach Gordon Herbert bei den Bayern entlassen. Als Nachfolger wurde die Trainerlegende Svetislav Pesic verpflichtet. Der heute 76-jährige Serbe hatte den Verein bereits von 2012 bis 2016 trainiert. Die zweite Amtszeit von Pesic in München begann allerdings mit einer Niederlage. Gegen den EuroLeague-Tabellenführer Hapoel Tel Aviv war der FCB über weite Strecken unterlegen und musste sich trotz guter Schlussphase mit 72:82 geschlagen geben. Der deutsche Meister wirkte verunsichert, insbesondere in der Defense und beim Rebounding.

Die ersten beiden Erfolge unter dem neuen Coach folgten dann in der BBL. Dank einer starken Teamleistung feierten die Bayern zunächst einen klaren 97:69-Sieg in Frankfurt. Dann folgte ein 94:83 daheim gegen Trier. Mit dem achten Bundesliga-Erfolg in Folge führt der Titelverteidiger weiter die Tabelle an und hat vier Punkte Polster auf den ersten Verfolger. Nun soll auch im Europapokal der Bock umgestoßen werden. Doch hier haben die Münchner bisher große Probleme, vor allem in der Offensive. 77,5 Punkte pro Spiel sind der schwächste Wert im laufenden Wettbewerb. Zudem ist auch unklar, wann Superstar Spencer Dinwiddie wieder zur Verfügung steht. Der Ex-NBA-Profi weilt aktuell nach einem schweren Krankheitsfall in seiner Familie in den USA.

In der israelischen Ligat HaAl ist Maccabi mit 57 Meisterschaften der klare Rekordmeister. Die Nummer 2 Hapoel kommt gerade mal auf fünf Titel. Auch in dieser Saison führen die Gelben nach 11 Spieltagen die Tabelle der heimischen Basketball Premier League an. Verfolger Hapoel liegt aber lediglich einen Punkt zurück und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die “Yellows” aus Tel Aviv konnten auch schon sechs Mal die EuroLeague gewinnen. Der letzte Triumph stammt hier aus der Saison 2013/14. Damals hatte der Rekordgewinner aus Israel auch das letzte Mal das EL-Final-Four-Turnier erreicht.

In den laufenden Wettbewerb war die Truppe von Coach Oded Kattash gar nicht gut gestartet. Nach 13 Spieltagen hatte keine Mannschaft eine schlechtere Bilanz als Maccabi (3-10). Doch Tel Aviv hat mit fünf Siegen in Folge die Kurve gekriegt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es einen extrem starken 112:87-Sieg bei Partizan Belgrad. Vor allem in der Offense hat Maccabi in 10 von 12 Statistiken die Nase vorne. Die Bayern stehen nur bei den Freiwürfen besser da. Bei den Points, den Offensive Rebounds und den Assists belegen die Gelben jeweils Rang 3. Das müssen wir beim Bayern Maccabi Tel Aviv Tipp bedenken.

Bayern - Maccabi Tel Aviv Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 94:83 Trier (H), 97:69 Frankfurt (A), 72:82 Hapoel (H), 83:55 Bonn (A), 77:103 Monaco (A)

Letzte 5 Spiele Maccabi Tel Aviv: 112:87 Partizan (A), 85:82 Valencia (H), 97:95 Dubai (A), 92:84 ASVEL (H), 83:65 Kaunas (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Maccabi Tel Aviv: 90:93 (A), 98:93 (H), 74:89 (H), 90:93 (A), 82:90 (A)

Für die Bayern Maccabi Tel Aviv Prognose schauen wir natürlich auf die vorigen Aufeinandertreffen. Diese Paarung gab es seit dem Jahr 2000 schon 16-mal. Die Israelis führen die Statistik mit 10-6 an. Von den letzten fünf Duellen ging nur eines an die Bayern.

In der Vorsaison gewannen die Münchner das Hinspiel mit 98:93, verloren dann aber in Tel Aviv den zweiten Vergleich mit 90:93. Fünf der sechs Erfolge feierte der FCB vor den heimischen Fans. Die Bilanz in der bayerischen Hauptstadt gegen Maccabi lautet 5-3.

Auswärts konnte der FC Bayern lediglich eines von sieben Spielen gegen die Gelben für sich entscheiden. Im Oktober 2020 gab es ein 85:82 in Tel Aviv. Doch eine Statistik macht den Hausherren bei dieser Paarung Hoffnung.

Die Heimmannschaft hat bei diesem Duell acht der letzten neun Spiele gewonnen. So wäre der Bayern Maccabi Tel Aviv Tipp “Sieg Bayern HC +3”, für den es bei Bet365 eine Quote von 1,51 gibt, durchaus auch eine Option.

Unser Bayern - Maccabi Tel Aviv Tipp: Sieg Tel Aviv HC +4,5

Die Bayern hoffen auf weitere Fortschritte unter Coach Pesic. Doch wie soll die serbische Trainerlegende die schwächste Offensive der EuroLeague ohne Superstar Spencer Dinwiddie in Gang bekommen?

Dagegen sind die Gelben mit fünf Siegen in Folge in der EuroLeague in Form. Und die Offense zeigte beim 112:87-Sieg gegen Partizan Belgrad ihr ganzes Können. Wir rechnen genauso wie die Bookies mit einem engen Spiel.

Wir sehen aber die Gäste knapp vorne und trauen ihnen zu, dass sie einen Vorsprung von 4,5 Punkten über die Zeit bringen. Unser Bayern Maccabi Tel Aviv Sportwetten Tipp lautet: “Sieg Tel Aviv HC +4,5” mit einer Wettquote bei Winamax von 1,50.