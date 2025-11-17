Bayern München ungeschlagen: Rekorde, Serien & Value Bets zur Bundesliga

SPORT1 Betting 17.11.2025 • 18:00 Uhr Bayern Serie hält! Wir analysieren Rekorde, Form & Value Bets und zeigen, welche Wetten jetzt besonders spannend sind

Den Startrekord aus Zeiten von Pep Guardiola (2015/16 gewann der FCB die ersten 10 Bundesliga-Spiele) hat der deutsche Rekordmeister knapp verpasst. Ungeschlagen sind die Münchner aber weiterhin. Wir blicken auf die Wettmärkte und halten Ausschau nach Value-Quoten.

Die Ära Vincent Kompany beim FC Bayern München ist fulminant gestartet. Nachdem der deutsche Rekordmeister in der Liga und auf europäischer Ebene eine historische Siegesserie hingelegt hat, sind nun die nächsten Bestmarken in Reichweite. Ein Blick auf die Dominanz der Bayern und die spannenden Wettmöglichkeiten, die sich daraus ergeben.

🏆 Die anhaltende Rekordjagd des FC Bayern München

Der Ball wandert in den linken Halbraum. Tom Bischof legt sich das Leder auf den linken Fuß, zirkelt eine maßgeschneiderte Flanke in den Sechzehner und findet Harry Kane. Alles weitere ist Formsache. Durch den Treffer in der Nachspielzeit An der Alten Försterei (2:2 vs. Union Berlin) ist der deutsche Rekordmeister nach zehn Bundesliga-Spieltagen weiterhin ungeschlagen. Knapp wurde der Startrekord von zehn Bundesliga-Siegen in Folge verpasst.

Dafür laufen andere Serien weiter. Der FCB dominiert das deutsche Oberhaus mit einem Torverhältnis von +29 und steht für Winamax mit einer Quote von 1,02 beinahe schon als kommender deutscher Meister fest. Vincent Kompany und seine Auswahl dominieren sogar über die nationalen Grenzen hinaus. Wettbewerbsübergreifend hatte der FCB vor dem vergangenen Spieltag die ersten 16 Pflichtspiele der laufenden Spielzeit gewonnen - der historisch beste Saisonstart in allen europäischen Top-5-Ligen.

Bis zum Jahresende stehen noch acht Pflichtspiele aus. Neben den fünf Auftritten in der Bundesliga muss die Kompany-Elf noch zwei Paarungen in der Königsklasse sowie einen erneuten Vergleich mit Union Berlin im DFB-Pokal ausfechten. Dann stünde der Tabellenführer bei 25 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage und könnte sich ernsthaft mit der Einstellung des Rekordes unter Hansi Flick (32 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen) aus der Saison 2019/20 beschäftigen.

Wettmöglichkeiten und das Potenzial der Kompany-Ära

Wollt ihr in den nächsten Bundesliga-Paarungen eine Bayern-Wette abgeben und dafür einen Winamax Bonus sinnvoll einsetzen, darf der Blick schnell zu den Kombiwetten wandern. Am nächsten Wochenende empfängt der FCB den SC Freiburg in der Allianz Arena. Zu Hause gewannen die Bayern bislang alle fünf Bundesliga-Spiele mit einem Torverhältnis von 20:1. Bei Winamax gibt es die Möglichkeit auf den 2,10-fachen Gewinn für “Bayern gewinnt ohne Gegentor” - eine lohnende Aussicht.

Wettbewerbsübergreifend hat der deutsche Rekordmeister in den ersten 17 Pflichtspielen der laufenden Spielzeit ein gigantisches Torverhältnis von 58:13 aufgebaut. Wenn ihr euch bei den Wettanbietern mit Paysafecard umschaut, habt stets eine Handicapwette im Hinterkopf - gerne auch mit mehreren Toren Differenz.