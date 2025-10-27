Bayern - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 28.10.2025

SPORT1 Betting 27.10.2025 • 18:00 Uhr Bayern - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EuroLeague Wette | Holen die Münchner den so wichtigen Sieg?

Unser Bayern - Real Madrid Sportwetten Tipp zum EuroLeague Spiel am 28.10.2025 lautet: In der Basketball-EuroLeague läuft es für den deutschen Meister in dieser Saison überhaupt noch nicht rund. Im Wett Tipp heute droht gegen den Champion aus Spanien die nächste Pleite.

Die Basketballabteilung des FC Bayern München träumt davon, in der EuroLeague irgendwann in die Final Four zu kommen. In dieser Saison dürfte es mit diesem Vorhaben aber nichts werden. Denn die Männer von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert haben keinen guten Start in den Europapokal hingelegt.

Nach sechs Spielen kommt der amtierende deutsche Meister lediglich auf eine Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlagen. Damit stehen die Bayern auf dem 19. und vorletzten Platz. Und auch die Bayern Real Madrid Prognose verspricht keine Besserung. Denn am Dienstag geht der FCB als Außenseiter ins Heimspiel gegen “Los Blancos”.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Bet365 den Bayern Real Madrid Wett Tipp heute “Sieg Real Madrid HC -2,5”.

Darum tippen wir bei Bayern vs Real Madrid auf “Sieg Real Madrid HC -2,5”:

Die Bayern haben in dieser EuroLeague-Saison vier von sechs Spielen verloren

Real Madrid hat 6 der letzten 7 Duelle gegen die Münchner gewonnen

Die Hausherren gehen ersatzgeschwächt ins Heimspiel

Bayern vs Real Madrid Quoten Analyse:

Der Verein aus der spanischen Hauptstadt ist mit elf Titeln der Rekordgewinner in der EuroLeague. Auch im europäischen Basketball-Club-Ranking haben “Los Blancos” (Platz 2) gegenüber dem FCB (Rang 11) die Nase deutlich vorne.

So schlagen sich die Bayern vs Real Madrid Quoten der Sportwetten Anbieter auf die Seite der Gäste. Bei Buchmacher Bet365 sind die Madrilenen mit einer Quote von 1,44 die Favoriten. Die höchsten Bayern gegen Real Madrid Wettquoten bekommt ihr für einen Heimsieg mit einer 2,75.

Bayern vs Real Madrid Prognose: Die Münchner stehen unter Druck

Im Herbst 2024 trat Gordon Herbert das Amt als Headcoach des FC Bayern Basketball an. Gleich in seiner ersten Saison führte der ehemalige deutsche Bundestrainer die Münchner zum Meistertitel. Für diese Spielzeit peilt der FCB nun die dritte BBL-Meisterschaft in Serie an. Gleich fünf Nationalspieler, die mit Deutschland im September den Europameistertitel gewinnen konnten, stehen im Kader der Bayern. Doch vor der neuen Saison musste der amtierende Meister vier seiner besten Spieler ziehen lassen. Und bisher konnten die Abgänge noch nicht wirklich kompensiert werden.

So wurde vor wenigen Tagen der langjährige NBA-Profi Spencer Dinwiddie, der in der Vorsaison noch 79 Spiele für die Dallas Mavericks absolvierte, verpflichtet. Die neue Qualität scheint auch dringend nötig. Denn am Wochenende kassierten die Bayern am vierten Spieltag der neuen BBL-Saison mit dem 61:67 bei Alba Berlin die erste Pleite. Dabei kamen die Gäste in den letzten acht Minuten nur noch auf sechs Punkte und leisteten sich insgesamt 18 Ballverluste. In der EuroLeague gewannen die Münchner daheim gegen Roter Stern (97:88) und Milan (64:53). Demgegenüber stehen Pleiten gegen Piräus (71:96), Zalgiris (70:98), Fenerbahce (73:88) und Panathinaikos (79:87).

Auch im Basketball gehört Real Madrid zu den großen Titelsammlern. Neben elf EuroLeague-Triumphen kommen “Los Blancos” in der Heimat auf 38 Meisterschaften und 29 Pokalsiege. Hier kann kein anderer spanischer Verein mithalten. Der letzte EuroLeague-Titel stammt aus der Saison 2022/23. Im Vorjahr schieden die Königlichen in der Playoff-Runde mit 1-3 gegen Olympiakos Piräus aus und verpassten somit erstmals nach drei Teilnahmen das Final-Four-Turnier. In dieser Spielzeit wollen die Madrilenen natürlich wieder um den Titel mitkämpfen.

Doch mit aktuell drei Siegen und drei Niederlagen reicht es aktuell lediglich für den letzten Play-in-Platz. Alle drei Pleiten setzte es auswärts. Das macht den Hausherren in unserem Bayern Real Madrid Tipp Hoffnung. Besonders bitter war das knappe 91:92 in der Vorwoche bei Maccabi Tel Aviv, als der Dreier von Tamir Blatt die Partie in den letzten Sekunden zu Gunsten der Israelis entschieden hatte. Zu viele Spieler von Coach Sergio Scariolo erreichen aktuell nicht ihre Normalform. Auch in der heimischen Basketball-Liga hat Real seine beiden Heimpartien gewonnen, aber das Gastspiel bei Baskonia verloren (100:105).

Bayern - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 61:67 Alba Berlin (A), 71:96 Piräus (H), 99:64 Braunschweig (H), 73:88 Fenerbahce (A), 64:53 Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 91:92 Tel Aviv (A), 75:90 Roter Stern (A), 93:86 Partizan (H), 85:72 Lyon (H), 89:77 Piräus (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Real Madrid: 71:93 (A), 76:88 (A), 97:89 (H), 71:92 (H), 73:88 (A)

Für die Bayern Real Madrid Prognose müssen wir natürlich auch auf den direkten Vergleich beider Teams schauen. Und “Los Blancos” gehören sicher nicht zu den Lieblingsgegnern der Münchner.

Seit 2000 konnte der FCB nur vier von 18 Duellen gegen die Königlichen für sich entscheiden. Sieben der jüngsten sechs Vergleiche gingen an Real. In der vergangenen EuroLeague-Saison gab es diese Paarung gleich dreimal.

Daheim gewannen die Bayern im Oktober 2024 mit 97:89. Das Rückspiel in Madrid ging mit 76:88 verloren. Und im April setzten sich die Spanier im entscheidenden Spiel um den Playoff-Einzug in der Euroleague daheim mit 22 Punkten Vorsprung durch (93:71).

Die Hausherren müssen ohne Elias Harris und Rokas Jokubaitis auskommen. Die Einsätze von Spencer Dinwiddie, Niels Giffey und Johannes Voigtmann sind noch fraglich. Bei den Gästen stehen lediglich Andres Feliz und Sergio Llull auf der Kippe.

Die aktuelle EuroLeague-Saison hat gezeigt, dass die Bayern nur mithalten können, wenn sie in der Defense stabil stehen. Und auch Real Madrid tat sich in der Offense zuletzt etwas schwer.

Unser Bayern - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid HC -2,5

Beide Teams sind nicht gut in die neue Saison gekommen. Bei den Bayern läuft bisher in der Offense fast alles über Andy Obst. Doch der Nationalspieler ist ein Shooter und nicht fürs Kreative zuständig.

Ob Neuzugang Dinwiddie gegen Real spielen kann, ist noch unklar. Zudem drohen bei den Hausherren weitere wichtige Spieler auszufallen. “Los Blancos” haben in dieser Saison vor allem auswärts große Probleme.

Qualitativ sind die Königlichen aber deutlich besser aufgestellt. Auch ist die Liste der Ausfälle um einiges kürzer. Zudem spricht der direkte Vergleich klar für die Spanier. So trauen wir Real einen knappen Sieg zu.