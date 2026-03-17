Bayern vs Atalanta Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 18.03.2026

SPORT1 Betting 17.03.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Bayern vs Atalanta Prognosen von unseren Wett-Experten für dieses Champions-League-Duell am 18.03.2026.

Nach einem dominanten 6:1-Auswärtssieg in Bergamo steht der FC Bayern München so gut wie sicher im Viertelfinale der Champions League. Für das Rückspiel am Mittwoch, den 18. März 2026, erwarten unsere Bayern vs Atalanta Prognosen erneut einen Sieg der Münchner, auch wenn die Entscheidung über das Weiterkommen bereits gefallen ist.

Wir sehen die Gastgeber trotz möglicher Rotation klar im Vorteil. Bei Winamax spielen wir daher den Wett Tipp „Sieg Bayern“ zu einer Quote von 1,30.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Das Hinspiel in Bergamo hat die Kräfteverhältnisse eindrucksvoll verdeutlicht. Mit einem 6:1-Erfolg ließen die Münchner Atalanta keine Chance und sorgten für eine Vorentscheidung. Historisch gesehen ist noch nie eine Mannschaft in der Champions League nach einem Fünf-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel weitergekommen, was Atalantas Ausscheiden praktisch besiegelt. Die Bayern vs Atalanta Quoten spiegeln dies wider, denn die Buchmacher geben dem deutschen Rekordmeister eine Siegwahrscheinlichkeit von rund 77 Prozent.

Die beeindruckende Offensivleistung der Bayern im Hinspiel, die sich in einem xG-Wert (erwartete Tore) von 4,84 bei acht Großchancen zeigte, hat wohl auch die verbliebene Konkurrenz aufhorchen lassen. Zudem unterstreicht die Statistik die Vormachtstellung des FCB gegen italienische Teams: Lediglich zwei der letzten 17 UEFA-Begegnungen mit Mannschaften aus der Serie A gingen verloren.

Interessant werden die Bayern vs Atalanta Team-News, da die Bayern auf mehrere Schlüsselspieler verzichten müssen. Aufgrund von Sperren und Verletzungen werden unter anderem Kimmich, Olise, Davies und Musiala fehlen, was Trainer Vincent Kompany zu Umstellungen zwingt. Dennoch verfügt der Kader über genügend Qualität, um auch im Rückspiel zu überzeugen.

Bayern vs Atalanta: Wett Tipps für Sportwetten-Fans

Auch wenn das Weiterkommen bereits gesichert ist, bieten sich für dieses Duell einige interessante Wettmöglichkeiten. Basierend auf der Analyse des Hinspiels und der aktuellen Form beider Teams haben wir die folgenden Wett Tipps für Sie zusammengestellt:

Sieg Bayern München ( Quote 1,30 bei Winamax ) : Der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften war im Hinspiel eklatant. Auch wenn die Bayern rotieren können, gilt dies ebenso für Atalanta, deren Fokus sich nun voll auf die Serie A richten wird. Die Münchner werden vor heimischem Publikum den Schwung beibehalten wollen.

: Der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften war im Hinspiel eklatant. Auch wenn die Bayern rotieren können, gilt dies ebenso für Atalanta, deren Fokus sich nun voll auf die Serie A richten wird. Die Münchner werden vor heimischem Publikum den Schwung beibehalten wollen. Bayern erzielt über 2,5 Tore ( Quote 1,78 bei Winamax ) : Der deutsche Meister ist eine Tormaschine. In den bisherigen vier Heimspielen in der Champions League gelangen zwölf Treffer. In 13 von 18 Heimspielen in dieser Saison erzielte der FCB mehr als 2,5 Tore. Angesichts der Offensivkraft ist dies auch im Rückspiel ein realistisches Szenario.

: Der deutsche Meister ist eine Tormaschine. In den bisherigen vier Heimspielen in der Champions League gelangen zwölf Treffer. In 13 von 18 Heimspielen in dieser Saison erzielte der FCB mehr als 2,5 Tore. Angesichts der Offensivkraft ist dies auch im Rückspiel ein realistisches Szenario. Bayern Asiatisches Handicap -1,5 (Quote 1,69 bei bet365): Die Bayern sind dafür bekannt, auch bei einer klaren Führung nicht nachzulassen. Die Allianz Arena hat in dieser Saison bereits einige Kantersiege gesehen. Ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung erscheint daher sehr wahrscheinlich, was diese Wette zu einer attraktiven Option macht.

Jetzt heißt es nur noch, das Spiel zu genießen und mitzufiebern! Wir hoffen, unsere Bayern vs Atalanta Prognosen haben Ihnen gefallen. Die besten Wettanbieter für Ihre Tipps finden Sie auf unserer Vergleichsseite. Dort findet ihr auch heraus, welche Buchmacher für Sportwetten Paysafecards akzeptieren.