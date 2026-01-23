Bayern vs Augsburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 24.01.2026

SPORT1 Betting 23.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Bayern vs Augsburg Prognosen unseres Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 24.01.2026. Analysen, Quoten und die besten Wett Tipps.

Am Samstag steigt in der Allianz Arena das bayerische Derby. Der FCB empfängt den FCA. In der Bundesliga-Partie am 24.01.2026 deuten alle Zeichen auf einen deutlichen Heimsieg des FC Bayern München gegen den FC Augsburg hin, der um den Klassenerhalt kämpft.

Die Überlegenheit des ungeschlagenen Tabellenführers, insbesondere in der heimischen Allianz Arena, lässt wenig Raum für eine Überraschung. Unsere Analyse legt einen Sieg mit mehreren Toren Vorsprung nahe, weshalb unser Haupt-Tipp für diese Begegnung “Sieg Bayern HC -3” mit einer Quote 1,76 bei Winamax ist.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die enorme Kluft zwischen den beiden Mannschaften: Ganze 34 Punkte trennen den FC Bayern und den FC Augsburg. Die Münchner spielen eine historisch starke Saison und sind auf Kurs, mehrere Bundesliga-Rekorde zu brechen. Mit 50 Punkten und einer Tordifferenz von +57 nach 18 Spielen stellen sie den besten Wert der Ligageschichte dar. Ihre Offensive ist eine Klasse für sich und erzielt im Schnitt 4,33 Tore pro Heimspiel.

Im krassen Gegensatz dazu steckt Augsburg tief im Abstiegskampf, nur drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt und seit sieben Ligaspielen mit nur einem Sieg. Die Bayern vs Augsburg Quoten spiegeln diese Dominanz wider und implizieren eine Siegwahrscheinlichkeit von 92 Prozent für die Gastgeber.

Die eigentliche Frage scheint nicht zu sein, ob die Bayern gewinnen, sondern wie hoch der Sieg ausfällt. Angesichts eines Durchschnitts von 4,72 Toren pro Spiel bei Bayern-Beteiligungen ist die hohe Torlinie von 4,0 bei den Buchmachern nachvollziehbar.

Die vorliegenden Bayern vs Augsburg Team-News deuten zudem auf Ausfälle bei den Gästen hin, was ihre Aufgabe zusätzlich erschwert. Unsere Bayern vs Augsburg Prognosen sehen daher einen klaren Ausgang voraus.

Bayern vs Augsburg: Wett Tipps für Tipper

Für das Duell zwischen dem Rekordmeister und den Fuggerstädtern haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den unterschiedlichen Erwartungen an das Spiel basieren:

Sieg Bayern ( Quote 1,08 bei Winamax ): Dies ist die sicherste Option. Die Mannschaft von Vincent Kompany ist in dieser Saison ungeschlagen und hat acht ihrer neun Heimspiele in der Allianz Arena gewonnen. Augsburg hingegen hat sechs seiner letzten sieben Auswärtsspiele verloren und dabei nur 0,71 Tore pro Spiel erzielt. Die extrem niedrigen Bayern vs Augsburg Quoten für einen Heimsieg machen diesen Tipp jedoch eher für Kombiwetten interessant.

Bayern Asiatisches Handicap -2.5, -3.0 ( Quote 1,98 bei bet365 ): Für alle, die eine höhere Quote anstreben, ist dieser Tipp ideal. Damit die Wette vollständig gewinnt, müssen die Bayern mit mindestens vier Toren Unterschied siegen. Bei einem Sieg mit drei Toren Vorsprung gibt es die Hälfte des Gewinns zurück. Die jüngsten Ergebnisse wie das 5:1 gegen Leipzig oder das 8:1 gegen Wolfsburg zeigen, dass die Münchner zu solchen Kantersiegen fähig sind.

Sieg Bayern HC -3 ( Quote 1,76 bei Winamax ) : Wenn ihr lieber eine klassische Handicapwette spielen wollt, empfehlen wir stattdessen den Tipp "Bayern gewinnt mit mindestens drei Toren Differenz". Dafür gibt es eine Quote von 1,76.

Bayern gewinnt & Beide Teams treffen (Quote 2,35 bei Winamax): Trotz ihrer Dominanz haben die Bayern in vier ihrer letzten fünf Spiele Gegentore kassiert. Augsburg hat es geschafft, in vier der letzten fünf direkten Duelle gegen die Münchner zu treffen. Diese Statistik, kombiniert mit möglichen Konzentrationsschwächen aufgrund des vollen Terminkalenders, macht diese Wette zu einer wertvollen Alternative. Eine der gewagteren Bayern vs Augsburg Prognosen, die sich aber lohnen könnte. Die Bayern vs Augsburg Team-News mit Verletzungssorgen in der Defensive der Münchner könnten diese Möglichkeit weiter untermauern.

Jetzt heißt es zurücklehnen und hoffentlich ein torreiches Spektakel in der Allianz Arena genießen!