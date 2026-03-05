Bayern vs Gladbach Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 06.03.2026

SPORT1 Betting 05.03.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Bayern vs Gladbach Prognosen von unserem Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 06.03.2026.

Die jüngsten fünf Partien gegen die Borussia aus Mönchengladbach gewannen die Münchner, die letzten drei davon ohne Gegentor. Und auch dieses Mal spricht alles für die Roten. Ein Sieg für die Gastgeber scheint im Bundesliga-Duell zwischen Bayern und Gladbach am Freitag, den 06. März 2026, das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein.

Der Rekordmeister befindet sich in überragender Form und dominiert die Liga, während die Gäste aus Mönchengladbach um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Die aktuellen Bayern vs Gladbach Quoten spiegeln diese Ausgangslage deutlich wider. Unsere Experten erwarten einen klaren Heimsieg mit vielen Toren.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Bayern befinden sich in einer souveränen Position an der Tabellenspitze der Bundesliga und sind auf dem besten Weg, den Titel mit Leichtigkeit zu gewinnen. Mit einem Vorsprung von elf Punkten auf Dortmund werden die Münchner sicher trotzdem versuchen, ihre Leistung auf dem Platz zu bestätigen, um Schwung für die entscheidenden Phasen der Champions League aufzubauen.

Unter Vincent Kompany praktizieren die Bayern ein hohes Pressing, das dem Gegner den Ballbesitz raubt und Dauerdruck erzeugt. Mit durchschnittlich 18,92 Schüssen pro Spiel hat der FCB den höchsten Wert in der Bundesliga.

Die Gladbacher hingegen lassen 14,38 Schüsse pro Ligaspiel zu. Die Offensive der Münchner ist beeindruckend: Mit 88 Toren hat der Rekordmeister einen neuen Rekord zu diesem Zeitpunkt der Saison aufgestellt, was einem Durchschnitt von 3,67 Treffern pro Spiel entspricht.

Die Bayern vs Gladbach Quoten deuten auf eine Siegwahrscheinlichkeit von über 87 Prozent für die Hausherren hin. Auch die jüngste Bilanz spricht Bände, denn die Bayern haben die letzten fünf direkten Duelle in Folge gewonnen.

Die neuesten Bayern vs Gladbach Team-News deuten darauf hin, dass die Bayern weitgehend auf ihre Stammkräfte zurückgreifen können, während Gladbach auf einige wichtige Spieler verzichten muss, was die Favoritenrolle der Münchner weiter untermauert. Unsere Bayern vs Gladbach Prognosen basieren auf dieser klaren Überlegenheit.

Bayern vs Gladbach: Wett Tipps für Tipper

Für alle, die auf dieses Spiel tippen möchten, haben wir basierend auf unserer Analyse einige interessante Optionen und Bayern vs Gladbach Prognosen zusammengestellt:

Sieg Bayern ( Quote 1,11 bei NEO.bet ) : Angesichts der beeindruckenden Siegesserie von fünf Spielen in Folge und der Tatsache, dass Gladbach keines seiner letzten fünf Auswärtsspiele gewinnen konnte, ist ein Heimsieg die logische Wahl. Obwohl die Quote mit 1,14 gering ist, spiegelt sie die klare Favoritenstellung wider.

: Angesichts der beeindruckenden Siegesserie von fünf Spielen in Folge und der Tatsache, dass Gladbach keines seiner letzten fünf Auswärtsspiele gewinnen konnte, ist ein Heimsieg die logische Wahl. Obwohl die Quote mit 1,14 gering ist, spiegelt sie die klare Favoritenstellung wider. Über 1,5 Tore in der ersten Halbzeit (Quote 1,64 bei NEO.bet): Die Bayern sind die dominanteste Mannschaft in Europa und erzielen im Schnitt zu Hause 2,08 Tore in der ersten Halbzeit. Da die Defensive von Gladbach im ersten Durchgang tendenziell anfälliger ist, erscheint diese Wette mit einer Quote von 1,90 vielversprechend.

Sieg Bayern & Über 3,5 Tore (Quote 1,68 bei NEO.bet): Dies ist eine Kombination, die den tödlichen Angriff der Bayern berücksichtigt. In ihren Heimspielen fallen im Schnitt fünf Tore pro Partie. Bei sechs der letzten sieben Siege in 2026 wäre diese Wette erfolgreich gewesen. Die Quote hierfür liegt bei 1,72.

Egal, für welche unserer Bayern vs Gladbach Prognosen du dich entscheidest, wirf einen Blick auf die besten Sportwetten Anbieter auf unserer dedizierten Seite. Jetzt heißt es zurücklehnen und ein hoffentlich torreiches und spannendes Bundesligaspiel genießen!