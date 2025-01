Benfica Lissabon - Braga Tipp, Prognose & Quoten 8.1.2025

SPORT1 Betting 07.01.2025 • 10:59 Uhr Benfica Lissabon - Braga Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine League Cup Portugal Wette | Fliegt der Titelverteidiger raus?

Unser Benfica Lissabon - Braga Sportwetten Tipp zum League Cup Portugal Spiel am 08.01.2025 lautet: Im Wett Tipp heute revanchieren sich die Gastgeber für die Niederlage im vergangenen Liga-Duell.

Das Estadio da Luz ist in der Regel ein Ort, an dem Benfica seine Paarungen dominiert und Niederlagen verhindert. Am vergangenen Wochenende gab es eine seltene Ausnahme. Die Adler verloren mit 1:2, ausgerechnet gegen Braga. In unserer Benfica Lissabon Braga Prognose erhalten die Gastgeber jedoch sofort die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

Braga gastiert binnen weniger Tage ein zweites Mal im Estadio da Luz. Für die Gäste endet der Traum von einer möglichen Titelverteidigung in unserem Benfica Lissabon Braga Wett Tipp heute. Bei Bwin spielen wir eine Quote von 1,75 für „Sieg Benfica Lissabon & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Benfica Lissabon vs Braga auf „Sieg Benfica Lissabon & Über 1,5 Tore“:

Nach erwartbaren Toren (1,65:0,57 xG) hätte Benfica bereits den letzten Vergleich gewinnen müssen.

Auf nationaler Ebene hat Benfica Lissabon 10 von 11 Pflichtspielen in dieser Saison gewonnen.

Braga hat 4 der letzten 5 direkten Duelle verloren.

Benfica Lissabon vs Braga Quoten Analyse:

Benfica hat das Kalenderjahr 2025 genauso begonnen (1:2 vs. Braga) wie das vorangegangene Jahr beendet (0:1 vs. Sporting Lissabon) - mit einer Niederlage. Diese beiden Rückschläge wirken sich aber nicht wirklich negativ auf die Benfica Lissabon Braga Quoten aus.

Ein Sieg der Adler ist im Estadio da Luz eigentlich gang und gäbe, weshalb die Benfica Lissabon Braga Wettquoten keine große Überraschung sind. Gewinnen die Gastgeber, reichen die Siegquoten nur bis 1,60. Etwas weniger als den sechsfachen Gewinn könnt ihr für einen Auswärtssieg erhalten. Dafür solltet ihr im besten Falle aber auf eine Wette ohne Einzahlung zurückgreifen.

Benfica Lissabon vs Braga Prognose: Eine Ausnahme

In der Regel zählt Braga am Ende einer Saison zu den vier besten Teams im portugiesischen Fußball. Die nationale Meisterschaft konnte der Klub aus dem Norden des Landes bisher noch nie feiern.

Wesentlich besser fiel bisher dagegen die Ausbeute im Liga-Pokal aus. Die „Arsenalistas“ sind in dieser Spielzeit als Titelverteidiger ins Turnier gestartet, nachdem sie das letztjährige Endspiel im Elfmeterschießen gegen Estoril (6:5 n.E.) gewonnen haben.

Damit haben die Gäste bereits drei Ausgaben des Liga-Pokals für sich entschieden. Benfica Lissabon hingegen wartet seit neun Jahren auf diese spezielle Trophäe und hat das Endspiel in diesem Zeitraum nur ein einziges Mal erreicht (2022).

Trotz dieser Vergangenheit sowie der kürzlich kassierten Niederlage im Liga-Duell (1:2) fällt unser Benfica Lissabon vs. Braga Tipp auf einen Sieg der Hausherren. Dafür gibt es mehr als nur einen Grund.

Benfica Lissabon - Braga Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 1:2 Braga (H), 0:1 Sporting Lissabon (A), 3:0 Estoril (H), 1:1 AVS Futebol SAD (A), 0:0 Bologna (H).

Letzte 5 Spiele Braga: 2:1 Benfica Lissabon (A), 1:2 Casa Pia (H), 2:0 Santa Clara (A), 3:3 Famalicao (H), 0:3 AS Rom (A).

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon vs. Braga: 1:2 (H), 3:1 (H), 3:2 (H), 1:0 (A), 1:0 (H).

Am vergangenen Wochenende fügte Braga dem aktuellen Tabellendritten die erste Heimniederlage der Saison zu (Champions League ausgenommen). Zuvor hatten die Adler ihre zehn Paarungen im Estadio da Luz allesamt gewonnen.

Nur auf die Liga Portugal bezogen wird die Bedeutung der Heimspiele für die Scharlachroten deutlich. Benfica hat in der heimischen Arena ein Torverhältnis von 27:5. Auswärts erzielte die Mannschaft von Bruno Lage nicht einmal halb so viele Treffer (11:6).

Während der 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende wirkte Benfica nicht ganz auf der Höhe, entschied das Duell der erwartbaren Tore (1,65:0,57 xG) aber dennoch für sich. Nochmal werden sich die Gastgeber nicht überrumpeln lassen, davon sind wir in der Benfica Lissabon vs. Braga Prognose überzeugt.

In der Liga zählen beide Mannschaften mit mehr als 30,0 erwartbaren Toren zu den vier besten Offensiven. Einen markanten Unterschied entdeckt ihr im Vergleich der erwartbaren Gegentreffer.

Die Hausherren (10,6 xGA) haben nach Sporting (10,3 xGA) die wenigsten erwartbaren Gegentore zugelassen. Bis Braga (19,1 xGA) in dieser Liste auftaucht, ist noch eine Menge Luft dazwischen.

So seht ihr Benfica Lissabon - Braga im TV oder Stream:

08. Januar 2025, 20:45 Uhr, Estadio da Luz, Lissabon

Übertragung TV: Sportdigital

Übertragung Stream: Sportdigital

Zudem gingen die vier Aufeinandertreffen vor dem Vergleich am vergangenen Wochenende allesamt an die Adler, denen während den letzten zwei dieser vier Heimspiele gegen Braga in der Liga und im Pokal jeweils drei Treffer geglückt sind.

Geht ihr von einer kräftigen Reaktion der Gastgeber aus und erwartet „Benfica Lissabon Über 2,5 Tore“, wäre das bei einer Quote von 2,50 zwar riskant, gleichzeitig aber spannend für diesen Bwin Bonus.

Benfica Lissabon vs Braga: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Benfica Lissabon: Trubin - Bah, Otamendi, Araujo, Carreras, Aursnes, Kökcü, Barreiro, Di Maria, Pavlidis, Aktürkoglu

Ersatzbank Benfica Lissabon: Soares, Antonio Silva, Florentino, Renato Sanches, Schjelderup, Beste, Rollheiser, Cabral, Amdouni

Startelf Braga: Matheus - Marin, Niakate, Robson Bambu, Gomez, Gorby, Carvalho, Martinez, Ricardo Horta, Navarro, Bruma

Ersatzbank Braga: Hornicek, Arrey-Mbi, Joao Ferreira, Diego Rodrigues, Andre Horta, Joao Moutinho, Ismael Gharbi, Roger, El Ouazzani

Eine anfängliche Skepsis für unsere Benfica Lissabon vs. Braga Prognose ist verständlich, sollte aber aus dem Weg geräumt werden können. Klar, die Adler haben nur zwei ihrer sechs vorangegangenen Partien gewonnen, doch Braga reist mit einer identischen Bilanz an.

Echte Form-Vorteile können wir bei den „Arsenalistas“ daher nicht ausmachen. Zudem spielt Gäste-Torhüter Matheus nicht seine beste Saison und hielt in der Liga nur 69,8 Prozent der Bälle, die auf seinen Kasten geflogen sind (8.).

Unser Benfica Lissabon - Braga Tipp: Sieg Benfica Lissabon & Über 1,5 Tore

Die Adler revanchieren sich für ihre erste Heimniederlage (auf nationaler Ebene) der Saison und werfen den Titelverteidiger aus dem Pokalwettbewerb. Zudem erwarten wir besonders im Angriff einen starken Auftritt der Gastgeber.