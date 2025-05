Betis Sevilla - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten 28.05.2025

SPORT1 Betting 27.05.2025 • 07:00 Uhr Betis Sevilla - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Finale Wette | Erster europäischer Titel für die Beticos?

Unser Betis Sevilla - Chelsea Sportwetten Tipp zum Conference League Finale am 28.05.2025 lautet: Dem Namen nach sind die Blues der Favorit. Zu einer Siegwette können wir uns aber nicht durchringen und setzen in unserem Wett Tipp heute stattdessen auf Tore.

Das Stadion Miejski im polnischen Breslau ist Austragungsort des UEFA Conference League-Finals 2025. In unserer Betis Sevilla Chelsea Prognose nehmen wir die beiden Finalisten genauer unter die Lupe, sehen uns an, welches Team die Nase vorn haben könnte und welche Wettmöglichkeiten in diesem Endspiel sinnvoll erscheinen.

Für die Spanier wäre es der erste internationale Titel überhaupt. Die erfahreneren Londoner sind dagegen dem Namen nach der Favorit. Wir erwarten ein spannendes Match mit Chancen auf beiden Seiten und entscheiden uns für den Betis Sevilla Chelsea Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,78 bei Betano.

Darum tippen wir bei Betis Sevilla vs Chelsea auf “Beide Teams treffen”:

Betis Sevilla hat in jedem der letzten 20 Pflichtspiele getroffen.

Chelsea hat 7 der letzten 8 Pflichtspiele gewonnen.

In jedem der letzten 11 Pflichtspiele der Beticos gab es Tore auf beiden Seiten.

Betis Sevilla vs Chelsea Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter haben eine relativ klare Vorstellung davon, wer dieses Finale gewinnt. Bei Betis Sevilla Chelsea Quoten von höchstens 1,86 für Wetten auf einen Sieg der Engländer in der regulären Spielzeit sind die Rollen zumindest für die Bookies doch recht klar verteilt. Wer auf die Spanier setzt, kann aktuell mit Quoten bis 4,80 rechnen.

Bei solch hohen Werten lässt sich ganz besonders über den Tipp “Doppelte Chance 1X” nachdenken. Die diesbezüglichen Betis Sevilla Chelsea Wettquoten liegen nämlich in der Spitze bei 1,98 und sind damit immer noch lukrativ. Viele Treffer erwarten die Buchmacher nicht. Für “Über 2,5 Tore” gibt es Quoten bis 1,95. Die Gegenwette ist mit Werten bis 1,85 quotiert.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Betis Sevilla vs Chelsea Prognose: Duell auf Augenhöhe

Betis Sevilla hat die Generalprobe für das Endspiel in der Conference League verpatzt. Am vergangenen Wochenende kamen die Beticos im Rahmen des letzten Spieltags der La Liga-Saison 2024/25 nicht über ein 1:1 zu Hause gegen Valencia hinaus. Da der 6. Platz aber unabhängig vom Ergebnis schon vorher Bestand hatte, war das Resultat auch eher zweitrangig.

Überhaupt stand schon seit mehreren Wochen fest, dass die Verdiblancos die Spielzeit aller Voraussicht nach auf dem 6. Rang beenden werden. Vielleicht haben sie auch deshalb keines der insgesamt letzten vier Saisonspiele in Spanien gewonnen (3U, 1N) und stattdessen den Fokus voll auf das Conference League-Endspiel gelegt.

Für die Spanier ist es die erste Final-Teilnahme in einem europäischen Wettbewerb überhaupt. Dabei sah es in der Liga-Phase nicht unbedingt danach aus. Mit einer 3-1-2-Bilanz wurden sie nur 15. und mussten den Umweg über das Sechzehntelfinale gehen. Ab da haben sie sich aber weitestgehend schadlos gehalten.

Lediglich im Halbfinale gegen Florenz mussten sie zittern, als sie nach dem 2:1-Hinspielsieg zu Hause, im Rückspiel nach 90 Minuten mit demselben Ergebnis zurücklagen und in die Verlängerung mussten. Dort schoss dann Abde Ezzalzouli seine Farben mit dem 2:2 ins Finale. In unserer Betis Sevilla Chelsea Prognose sehen wir die Grün-Weißen keinesfalls chancenlos.

Betis Sevilla - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 1:1 Valencia (H), 1:4 Atletico Madrid (A), 2:2 Rayo Vallecano (A), 1:1 Osasuna (H), 1:2, 2:2 n.V. Fiorentina (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:0 Nottingham Forest (A), 1:0 Manchester United (H), 0:2 Newcastle (A), 1:0 Djurgardens (H), 3:1 Liverpool (H)

Letzte Spiele Betis Sevilla vs. Chelsea: 1:0 (H), 0:4 (A)

Gemessen an den Ergebnissen im bisherigen Turnierverlauf gehen die Londoner aber zurecht als Favoriten in dieses Endspiel. Die Liga-Phase hatten die Blues mit sechs Siegen aus sechs Spielen und 26:5 Toren als Erster abgeschlossen. In der KO-Phase kassierten die Londoner in sechs Partien nur eine Niederlage - und die war unbedeutend.

Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Legia Warschau gab es an heimischer Wirkungsstätte eine 1:2-Pleite, nachdem man das Hinspiel in der polnischen Hauptstadt klar mit 3:0 gewonnen hatte. Alle anderen fünf KO-Spiele haben die Engländer für sich entscheiden können. Die Generalprobe für das bevorstehende Endspiel haben die Blauen ebenfalls gemeistert.

Am vergangenen Wochenende gewannen sie zum Abschluss der Premier League-Saison 2024/25 auswärts in Nottingham mit 1:0. Der Sieg war insofern wichtig, als dass bei einer Niederlage die Tricky Trees anstelle der Londoner das Ticket für die Champions League gelöst hätten. Für den CFC selbst war es der siebte Sieg in den letzten acht Pflichtspielen.

Das verbliebene Match in diesem Zeitraum wurde mit 0:2 bei Newcastle verloren. Es war auch das einzige Mal in den letzten elf Pflichtspielen, dass die Blues kein eigenes Tor erzielen konnten. Wir gehen daher in unserem Betis Sevilla Chelsea Tipp davon aus, dass sich die Engländer auch im Endspiel am Mittwoch treffsicher zeigen.

So seht ihr Betis Sevilla - Chelsea im TV oder Stream:

28. Mai 2025, 21 Uhr, Stadion Miejski, Breslau

Übertragung TV: RTL Nitro

Übertragung Stream: RTL+

Zur Freude der Fußballfans wird das Finale der Conference League im Free-TV bei RTL Nitro übertragen. Alternativ lässt sich das Match auch bei RTL+ streamen. Der direkte Vergleich gibt in unserer Betis Sevilla Chelsea Prognose nur wenig Aufschluss darüber, wer diese Partie gewinnen könnte.

Bisher kreuzten die beiden Kontrahenten erst zweimal die Klingen. In der Champions League-Gruppenphase der Saison 2005/06 gewann jeweils das Heimteam. Die Londoner behielten zu Hause mit 4:0 die Oberhand, die Spanier revanchierten sich im Rückspiel mit einem 1:0-Erfolg.

Betis Sevilla vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Betis Sevilla: Adrian - Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Rodríguez; Fornals, Altimira, Antony, Isco, Jesus Rodríguez; Hernandez

Ersatzbank Betis Sevilla: Gonzalez, Guilherme Fernandes, Carvalho, Bakambu, Garcia, Flores, Ortiz, Mendy, Perraud, Ezzalzouli

Startelf Chelsea: Sanchez - James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Madueke, Fernandez, Palmer, Caicedo, Sancho; Neto

Ersatzbank Chelsea: Jorgensen, Acheampong, Badiashile, Dewsbury-Hall, Guiu, Chalobah, Lavia, George, Gusto, Walsh

Auch wenn die Zahlen vielleicht für die Blues sprechen, so ist es immer noch ein Finale und für die Beticos das erste europäische. Insofern würden wir den bereits angesprochenen Betis Sevilla Chelsea Tipp “Doppelte Chance 1X” durchaus wagen, allen voran dann, wenn ihr euch dafür bei uns eine Gratiswette sichert.

Für die von uns vorgeschlagene Torwette gibt es hingegen noch triftigere Gründe. So haben die Spanier in jedem ihrer letzten 20 Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielen können. In jedem der letzten elf Pflichtspiele mit Beteiligung der Verdiblancos gab es Treffer auf beiden Seiten. Es spricht Vieles dafür, dass das auch am Mittwoch der Fall sein wird.

Unser Betis Sevilla - Chelsea Tipp: “Beide Teams treffen”

Betis will direkt bei der ersten Finalteilnahme in einem europäischen Wettbewerb den Titel holen. Chelsea hingegen will den ersten internationalen Pokal seit 2021, als man die Champions League, den europäischen Supercup und die Klub-WM gewann. Beide Mannschaften haben durchaus einige Argumente auf ihrer Seite und ein Sieger ist nur schwer vorauszusehen.

Eine Torwette macht in diesem Finale für uns den meisten Sinn, was allen voran daran liegt, dass die Spanier zuletzt Mitte Februar nicht getroffen haben, aber eben auch Anfang April zuletzt zu Null spielen konnten. In nur drei der letzten elf Pflichtspiele der Grün-Weißen, in denen es immer beide Teams auf die Anzeigetafel schafften, gab es zudem insgesamt nur zwei Tore. In den übrigen acht Partien waren es immer mindestens drei Treffer.