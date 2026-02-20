“Biathlon: 12,5 km Massenstart Frauen” Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Olympische Winterspiele am 21.02.2026

SPORT1 Betting 20.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen “Biathlon: 12,5 km Massenstart Frauen” Prognosen von unseren Wett-Experten für die Olympischen Winterspiele am 21.02.2026.

Am Samstag geht der Biathlon-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien zu Ende. Zum Abschluss steht in Antholz der 12,5 km Massenstart der Frauen auf dem Programm.

Die Buchmacher sehen hier zwei Starterinnen aus Frankreich vorne. Wir kommen bei unserer Olympia 12,5-km-Massenstart der Frauen Prognose zum gleichen Ergebnis. Für den Wett Tipp „Sieg Lou Jeanmonnot“ bekommen wir bei Winamax eine hohe Quote von 4,00.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Beim Massenstart gehen 30 Athletinnen gleichzeitig an den Start. Auf einer Strecke von 12,5 km halten die Teilnehmerinnen viermal an, um auf fünf separate Ziele zu schießen. Dabei dürfen sie jeweils nur einen Schuss verwenden.

Bei Buchmacher Winamax könnt ihr natürlich auch auf das letzte Biathlon-Rennen bei Olympia 2026 wetten. Die Quoten für die Top 15 im Markt “Wer gewinnt den 12,5 km Massenstart” sehen aktuell wie folgt aus:

Lou Jeanmonnot 4,00

Julia Simon 6,00Elvira Oeberg 8,00Hanna Oeberg 8,00Lisa Vittozzi 8,00Maren Kirkeeide 8,00Oceane Michelon 12,0Franziska Preuß 15,0Suvi Minkkinen 15,0Dorothea Wierer 20,0Anna Magnusson 25,0Camille Bened 40,0Vanessa Voigt 75,0Karoline Knotten 100,0Lisa Theresa Hauser 100,0

Was Winamax für seine Kunden zu bieten hat und wie der Winamax Bonus aussieht, schildern wir in unseren Winamax Erfahrungen. In unserer Übersicht findet ihr zudem alle deutschen Wettanbieter, die für Sportwetten Paysafecard als Zahlungsmittel akzeptieren.

In der laufenden Weltcup-Saison gab es bisher lediglich zwei 12,5 km Massenstart-Rennen. Kurz vor Weihnachten sicherte sich Maren Kirkeeide in Annecy den Sieg. Dahinter folgten mit Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet und Camille Bened gleich drei Französinnen.

Am 25. Januar in Nove Mesto landete Frankreich mit dem Doppelsieg von Julia Simon und Oceane Michelon ganz vorne. Damit stehen im Massenstart-Weltcup der Damen auf den ersten sechs Plätzen gleich fünf Französinnen.

Im Gesamtweltcup sind die französischen Athletinnen aber nicht ganz so dominant. Auf Platz 1 mit klarem Vorsprung steht zwar Lou Jeanmonnot (848 Punkte). Dahinter folgen dann Suvi Minkkinen (646), Anna Magnusson (585), Maren Kirkeeide (576), und Hanna Öberg (560).

Bei Olympia 2026 zeigen sich die Athletinnen und Athleten aus Frankreich dagegen wieder in absoluter Topform. In den ersten neun Wettbewerben reichte es für zehn Medaillen, darunter fünf Goldmedaillen.

Beim 7,5 km Sprint holte sich Maren Kirkeeide den ersten Platz vor Oceane Michelon und Lou Jeanmonnot. Bei der 10 km Verfolgung ging das französische Team dann leer aus. Lisa Vittozzi stand am Ende ganz oben auf dem Treppchen, vor Maren Kirkeeide und Suvi Minkkinen.

Dafür gab es im 15 km Einzelrennen mit Julia Simon und Lou Jeanmonnot einen Doppelsieg. Bronze ging etwas überraschend an Lora Christowa. In der Damen und der Mixed-Staffel war Frankreich auch nicht zu besiegen und sicherte sich zweimal Gold.

Olympia Biathlon 12,5 km Massenstart Frauen: Wett Tipps und Prognosen

Für diesen Wettbewerb haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert. Daraus ergeben sich unsere Tipps und Prognosen.

Sieg Lou Jeanmonnot ( Quote 4,00 bei Winamax ): Die Weltcup-Führende ist die logische Wahl für unseren Haupttipp. Den Weltcup führt Lou Jeanmonnot mit klarem Vorsprung an. Bei Olympia 2026 sammelte die 27-Jährige Bronze im Sprint und Silber im 15 km Einzelrennen. Was fehlt nach zwei Goldmedaillen in den beiden Staffelrennen noch in den Einzelwettbewerben? Richtig! Gold! Diesen Tipp müsst ihr aber etwas vorsichtig spielen!

Die Weltcup-Führende ist die logische Wahl für unseren Haupttipp. Den Weltcup führt Lou Jeanmonnot mit klarem Vorsprung an. Bei Olympia 2026 sammelte die 27-Jährige Bronze im Sprint und Silber im 15 km Einzelrennen. Was fehlt nach zwei Goldmedaillen in den beiden Staffelrennen noch in den Einzelwettbewerben? Richtig! Gold! Diesen Tipp müsst ihr aber etwas vorsichtig spielen! Lou Jeanmonnot kommt in die Top 3 ( Quote 1,85 bei Betano ): Der Tipp auf den Sieger bei einem Biathlonrennen ist nämlich immer etwas riskant. Das erkennt ihr vor allem an der hohen Quote für den ersten Platz von Jeanmonnot. Buchmacher Betano bietet uns mit dem Tipp “Jeanmonnot gewinnt eine Medaille” dagegen eine sichere Alternative. Alles andere als ein Top-3-Finish der Französin wäre eine große Überraschung.

Der Tipp auf den Sieger bei einem Biathlonrennen ist nämlich immer etwas riskant. Das erkennt ihr vor allem an der hohen Quote für den ersten Platz von Jeanmonnot. Buchmacher Betano bietet uns mit dem Tipp “Jeanmonnot gewinnt eine Medaille” dagegen eine sichere Alternative. Alles andere als ein Top-3-Finish der Französin wäre eine große Überraschung. Maren Kirkeeide kommt vor Elvira Öberg ins Ziel ( Quote 1,69 bei Bet365 ): Für unsere H2H-Wette haben wir uns ein spannendes Duell ausgewählt. Elvira Öberg zeigte in der Staffel ein fehlerfreies Rennen und hatte einen großen Anteil daran, dass sich Schweden die Silbermedaille sicherte. Doch im Head-to-Head mit Maren Kirkeeide sehen wir die Schwedin im Nachteil. Die Norwegerin liegt im Weltcup vor ihrer Kontrahentin und konnte das erste Massenstart-Rennen der Saison in Annecy gewinnen. Zudem kommt Kirkeeide bei den Olympischen Winterspielen schon auf zwei Medaillen (Gold im 7,5 km Sprint und Silber bei der 10 km Verfolgung).

Für unsere H2H-Wette haben wir uns ein spannendes Duell ausgewählt. Elvira Öberg zeigte in der Staffel ein fehlerfreies Rennen und hatte einen großen Anteil daran, dass sich Schweden die Silbermedaille sicherte. Doch im Head-to-Head mit Maren Kirkeeide sehen wir die Schwedin im Nachteil. Die Norwegerin liegt im Weltcup vor ihrer Kontrahentin und konnte das erste Massenstart-Rennen der Saison in Annecy gewinnen. Zudem kommt Kirkeeide bei den Olympischen Winterspielen schon auf zwei Medaillen (Gold im 7,5 km Sprint und Silber bei der 10 km Verfolgung). Julia Simon kommt in die Top 3 (Quote 2,25 bei Betano): Eine weitere heiße Kandidatin für eine Medaille im Massenstart ist Julia Simon. Das sehen auch die Buchmacher so. Nur Lou Jeanmonnot bekommt bei Betano eine niedrigere Quote für ein Top-3-Finish. Im 15 km-Einzelrennen sicherte sich die 29-Jährige Gold. Zusammen mit den beiden Staffeln kann Simon somit schon dreimal Gold bei Olympia 2026 vorweisen. In der 4 x 6 km Staffel blieb Simon als einzige Französin ohne Nachlader und lief in ihrem Leg auch Bestzeit.

Wir hoffen, dass unsere Biathlon 12,5 km Massenstart Frauen Prognosen euch weiterhelfen. Wir wünschen euch nun viel Spaß bei diesem spannenden Olympia-2026-Wettkampf.