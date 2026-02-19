“Biathlon: 15 km Massenstart Männer” Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Olympische Winterspiele am 20.02.2026

SPORT1 Betting 19.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen “Biathlon: 15 km Massenstart Männer” Prognosen von unseren Wett-Experten für die Olympischen Winterspiele am 20.02.2026.

Am Freitag geht der Biathlon-Wettbewerb der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien zu Ende. Zum Abschluss steht in Antholz der 15 km Massenstart auf dem Programm. Wer klettert aufs Treppchen? Wer wird Nachfolger von Johannes Thingnes Bö, der sich bei Olympia 2022 in Peking Gold über die 15 km sicherte?

Es wird wohl wieder auf einen Zweikampf zwischen Frankreich und Norwegen hinauslaufen. Für die Buchmacher ist Eric Perrot der Führende im Gesamtweltcup der Topfavorit bei diesem Rennen. Wir kommen bei unserer Olympia 15-km-MassenstartderMännerPrognose zum gleichen Ergebnis. Für den Wett Tipp „Sieg Perrot“ bekommen wir bei Winamax eine hohe Quote von 5,00.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Beim Massenstart starten 30 Athleten gleichzeitig. Die Männer treten über 15 km an. Sie halten viermal an, um auf fünf separate Ziele zu schießen, wobei sie jeweils nur einen Schuss verwenden dürfen.

Auch für die diversen Sportwetten Anbieter gehört Biathlon bei Olympia zu den wichtigsten Wettbewerben. Bei Winamax könnt ihr beispielsweise auf den Sieger des Rennens wetten. Aktuell sehen die Quoten bei Winamax für die Top 15 im Markt “Wer gewinnt den 15 km Massenstart” wie folgt aus.

Eric Perrot 5,00

Sturla Holm Laegreid 7,00

Tommaso Giacomel 7,00

Emilien Jacquelin 8,00

Johannes Dale 8,00

Johan-Olav Botn 9,00

Quentin Fillon Maillet 9,00

Martin Ponsiluoma 10,0

Vetle Sjastad Christiansen 12,0

Sebastian Samuelsson 15,0

Campbell Wright 25,0

Fabien Claude 40,0

Philipp Nawrath 50,0

Lukas Hofer 100,0

Philipp Horn 100,0

Bisher wird Biathlon bei Olympia 2026 von Frankreich dominiert. Die Franzosen kommen bei neun Wettbewerben der Männer und Frauen auf neun Medaillen, darunter viermal Gold. Auch die 4 x 7,5 Staffel der Männer am Dienstag ging an die "Equipe". Für Frankreich war es der erste Olympiasieg in der Staffel der Männer. Zuvor hatte Quentin Fillon Maillet in Antholz den 10 km Sprint gewonnen. Auch in der Mixed-Staffel standen die Franzosen ganz oben.

Bisher wird Biathlon bei Olympia 2026 von Frankreich dominiert. Die Franzosen kommen bei neun Wettbewerben der Männer und Frauen auf neun Medaillen, darunter viermal Gold. Auch die 4 x 7,5 Staffel der Männer am Dienstag ging an die “Equipe”. Für Frankreich war es der erste Olympiasieg in der Staffel der Männer. Zuvor hatte Quentin Fillon Maillet in Antholz den 10 km Sprint gewonnen. Auch in der Mixed-Staffel standen die Franzosen ganz oben.

In der laufenden Weltcup-Saison gab es bisher nur zwei Massenstart-Wettbewerbe. Das erste Rennen kurz vor Weihnachten in Annecy konnte Tommaso Giacomel vor Eric Perrot und Vetle Sjastad Christiansen gewinnen. Justus Strelow muss sich nach einem exzellenten Rennen mit dem vierten Rang begnügen. Gerade mal eine halbe Sekunde fehlte auf Rang 3.

Die Generalprobe für Olympia stieg Ende Januar in Nove Mesto. Bei diesem 15km Massenstart siegte Eric Perrot vor Campbell Wright und Sverre Dahlen Aspenes. Mit diesen Ergebnissen führt Perrot im Massenstart-Weltcup (165) vor Giacomel (120) und Wright (116) Auch im Gesamtweltcup liegt der Franzose vorne: Perrot (834), Giacomel (797), Samuelsson (668), Botn (630), Fillon Maillet (503).

Bei Olympia 2022 sicherte sich Johannes Thingnes Bö (NOR) über die 15km Platz 1 vor Martin Ponsiluoma (SWE) und Vetle Sjastad Christiansen (NOR). Bei der WM 2025 gingen im Massenstart der Männer sogar alle drei Medaillen an Norwegen.

Olympia Biathlon 15 km Massenstart Männer: Wett Tipps und Prognosen

Für diesen Wettbewerb haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert. Daraus ergeben sich unsere Tipps und Prognosen.

Sieg Perrot ( Quote 5,00 bei Winamax ): Eric Perrot dominiert diese Biathlon-Saison im Weltcup. Und auch bei Olympia konnte der Franzose in der Mixed- und der 4 x 7,5 km-Staffel schon zwei Mal Gold gewinnen. Hinzu kommt Silber über die 20km-Einzelstrecke. Für uns ist der 24-Jährige auch beim Massenstart der Top-Favorit. Diesen Tipp müsst ihr mit dieser hohen Quote aber etwas vorsichtig spielen.

Wir hoffen, unsere Biathlon 15 km Massenstart Männer Prognosen helfen euch weiter. Wir wünschen euch nun viel Spaß bei diesem spannenden Olympia-2026-Wettkampf.