Bielefeld - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten 24.5.25

SPORT1 Betting 23.05.2025 • 08:00 Uhr Bielefeld - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Schreibt die Arminia Geschichte?

Unser Bielefeld - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Finale am 24.05.2025 lautet: Der Drittligist wird dieses Endspiel nicht gewinnen - zumindest nicht in der regulären Spielzeit. In unserem Wett Tipp heute trauen wir ihm aber einen Treffer bedenkenlos zu.

Nicht die Bayern, auch nicht Vorjahres-Sieger Leverkusen und auch nicht Dortmund oder Leipzig. In unserer Bielefeld VfB Stuttgart Prognose bestreiten zwei Teams das Finale um den DFB-Pokal, die man nicht unbedingt dort erwartet hätte. Das gilt für die Arminia natürlich umso mehr als für die Schwaben.

Der VfB will mit dem Pokalsieg eine verkorkste Saison retten und geht als klarer Favorit in die Begegnung. Er trifft aber auf einen Gegner, dessen Brust breiter nicht sein könnte. Wir entscheiden uns daher für den Bielefeld VfB Stuttgart Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,90 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs VfB Stuttgart auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Bielefeld hat in jedem der letzten 17 Pflichtspiele getroffen.

Stuttgart hat zum Abschluss die letzten 3 Partien in der Bundesliga alle gewonnen.

Noch nie hat ein Drittligist den DFB-Pokal gewinnen können.

Bielefeld vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Im Duell des Drittligisten gegen den Bundesligisten könnten die Rollen eigentlich nicht klarer verteilt sein. Das sehen auch die Wettanbieter so. Die Bielefeld VfB Stuttgart Quoten für Wetten auf einen Sieg der Schwaben in der regulären Spielzeit liegen durchgängig unter der Marke von 1,50. Für einen Tipp auf die Arminia gibt es Quoten bis 6,70.

Bei solchen Zahlen sind die Bielefeld VfB Stuttgart Wettquoten für die “Doppelte Chance 1X” immer noch lukrativ. Sie liegen in der Spitze bei 2,76 und es könnte einem in den Fingern jucken, darauf zu setzen. Falls ihr das wirklich machen wollt, dann versucht wenigstens, dies im Rahmen einer Freiwette zu tun.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs VfB Stuttgart Prognose: Arminia bestätigt starke Pokal-Performance

Der Begriff “Drittligist” ist in dieser Bielefeld Stuttgart Prognose nun schon öfter gefallen. Tatsächlich ist Bielefeld aber eigentlich gar kein Drittligist mehr. Denn am vergangenen Wochenende stieg die Arminia nicht nur in die 2. Bundesliga auf, sie tat es auch als Meister! Am letzten Drittliga-Spieltag schlug sie zu Hause Mannheim mit 1:0 und verteidigte damit Platz 1 vor Dresden.

Gleichzeitig blieb der DSC damit auch im zwölften aufeinanderfolgenden Pflichtspiel ungeschlagen. Zehn dieser letzten zwölf Partien hat er gewonnen und in acht dieser Begegnungen mindestens doppelt getroffen. Mindestens ein Tor erzielten die Kicker von der Alm sogar in jedem ihrer letzten 17 Pflichtspiele.

Nicht zuletzt deswegen erwarten wir auch im Rahmen der Bielefeld VfB Stuttgart Prognose mindestens einen Treffer des vermeintlichen Underdogs. Dieser war in jeder der bisherigen Pokal-Partien im Turnierverlauf der nominelle Außenseiter. Angefangen mit Hannover (2:0) hat die Arminia aber in der Folge gleich vier Bundesligisten ausgeschaltet.

Nach Union Berlin (2:0), Freiburg (3:1) und Bremen (2:1) gab es den Höhepunkt im Halbfinale, als mit Leverkusen der Double-Sieger der vergangenen Saison und damit Titelverteidiger mit 2:1 bezwungen werden konnte. In jedem der bisherigen fünf Pokalspiele traf der DSC mindestens doppelt.

Bielefeld - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 1:0 Mannheim (H), 2:1 Unterhaching (A), 1:1 Dresden (H), 3:0 Ingolstadt (A), 4:0 Rostock (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:2 Leipzig (A), 4:0 Augsburg (H), 1:0 St. Pauli (A), 0:1 Heidenheim (H), 4:4 Union Berlin (A)

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs. VfB Stuttgart: 0:6 (A), 1:1 (H), 1:0 (A), 2:2, 2:5 n.V. (N), 2:0 (A)

Das können die Schwaben nicht von sich behaupten, denn im Viertelfinale gab es nur einen knappen 1:0-Heimerfolg über Augsburg. Ansonsten hatte der VfB im bisherigen Verlauf bei Preußen Münster (5:0), gegen Kaiserslautern (2:1), in Regensburg (3:0) und im Halbfinale gegen RB Leipzig (3:1) nur ganz selten Probleme.

Gegen die Bullen bestritten die Stuttgarter auch ihr letztes Bundesliga-Spiel der Saison 2024/25. Auswärts bei den Sachsen gewannen sie mit 3:2 und feierten zum Abschluss der Spielzeit den dritten Dreier am Stück. Damit holten die Schwaben allein an den letzten drei Spieltagen einen Sieg mehr als in den 13 Bundesliga-Partien davor (3U, 8N).

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Nach der Vize-Meisterschaft in der Vorsaison schloss der VfB die (noch) aktuelle Spielzeit lediglich auf Rang 9 ab und das auch nur, weil man eben neun Punkte aus den letzten drei Begegnungen holte. Sonst hätte es einen Platz in der zweiten Tabellenhälfte gegeben. Über den Liga-Betrieb konnten sich die Brustringträger jedenfalls nicht für Europa qualifizieren.

Mit dem Sieg im DFB-Pokal würden sie in der kommenden Saison in der Europa League spielen. In unserem Bielefeld VfB Stuttgart Tipp, den wir bei ODDSET online spielen, rechnen wir dem Bundesligisten diesbezüglich gute Chancen aus. Dennoch ist unserer Ansicht nach eine Absicherung über die “Doppelte Chance” keineswegs verkehrt.

So seht ihr Bielefeld - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

24. Mai 2025, 20 Uhr, Olympiastadion, Berlin

Übertragung TV: ZDF, Sky

Übertragung Stream: sportstudio.de, ZDF, Sky Go, WOW

Das DFB-Pokalfinale wird im Free-TV beim ZDF übertragen. Auch bei Sky lässt sich die Begegnung im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos verfolgen. Streaming-Fans können das Endspiel wahlweise bei sportstudio.de oder in der ZDF Mediathek sehen sowie über Sky Go und WOW, dem Streamingdienst von Sky.

Das letzte Mal trafen die beiden Klubs in der zweiten Runde des DFB-Pokals in der Saison 2022/23 aufeinander. Der VfB schlug den damaligen Zweitligisten zu Hause klar mit 6:0 - ein Ergebnis, das wir uns in unserer Bielefeld VfB Stuttgart Prognose keinesfalls vorstellen können. Interessant: Von den letzten fünf Liga-Duellen verlor die Arminia keines (3S, 2U).

Bielefeld vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bielefeld: Kersken - Lannert, Großer, Schneider, Oppie; Russo, Corboz, Schreck, Sarenren Bazee, Wörl; Grodowski

Ersatzbank Bielefeld: Oppermann, Zaloha, Belkahia, Felix, Hagmann, Biankadi, Kunze, Schroers, Young, Kania

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller, Leweling, Undav, Führich - Woltemade

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Seimen, Al-Dakhil, Hendriks, Jaquez, Stenzel, Zagadou, Keitel, Millot, Nartey, Rieder, Bruun Larsen, Demirovic, Diehl, Toure

Sollte der DSC, wie in unserem Bielefeld VfB Stuttgart Tipp von uns erwartet, treffen, dann würden die Arminen schon damit Geschichte schreiben. Denn dreimal stand bisher ein Drittligist im Finale. Nicht nur konnte aber keiner der bisherigen Drittliga-Vereine den Pokal am Ende gewinnen. Keinem der drei Klubs gelang im Finale auch nur ein Tor.

Stuttgart selbst bekam es im Endspiel schon einmal mit einem Klub aus der 3. Liga zu tun. Im Jahr 1997 setzten sich die Schwaben mit 2:0 gegen Energie Cottbus durch. Es war der bislang letzte Pokal-Triumph der Brustringträger. Es folgten zwei verlorene Endspiele in den Jahren 2007 (2:3 n.V. gegen Nürnberg) und 2013 (2:3 gegen die Bayern).

Unser Bielefeld - VfB Stuttgart Tipp: “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”

Ohne Frage spielen die Arminen eine hervorragende Saison, die erst jüngst in der Drittliga-Meisterschaft und dem Aufstieg ins Unterhaus mündete. Etwas gibt es aber speziell beim DFB-Pokal zu bedenken: Ausnahmslos alle bisherigen fünf Partien durfte Bielefeld auf der heimischen Alm austragen. Getragen von seinen frenetischen Fans wuchs der DSC in jedem dieser Spiele über sich hinaus. Das Endspiel findet aber in Berlin statt.

Natürlich werden die Arminen auch in diesem Match brennen, dennoch ist es etwas anderes, wenn nur etwa die Hälfte des Stadions hinter einem steht. Der VfB ist pünktlich im Saison-Endspurt wieder in Form gekommen, konnte die letzten drei Partien alle gewinnen und will sich über den Pokal nach Europa retten. Bei allem Respekt vor Bielefeld gehen wir nicht davon aus, dass die Arminia die Sensation schafft. Ein Tor trauen wir dem Underdog, der seit zwölf Pflichtspielen ungeschlagen ist und in jeder seiner letzten 17 Partien traf, aber ohne weiteres zu und da es nichtsdestotrotz ein Finale ist, halten wir auch die Absicherung über die “Doppelte Chance” für geboten.