Bochum - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 27.10.2024

SPORT1 Betting 26.10.2024 • 06:00 Uhr Bochum - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie reagiert der Tabellenführer auf die deutliche CL-Pleite?

Unser Bochum - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.10.2024 lautet: Interimstrainer Markus Feldhoff steht in unserem Wett Tipp heute eine harte Auftakt-Begegnung gegen die Bayern bevor, die auf Wiedergutmachung aus sind.

Die Bochum Bayern Prognose ist zugleich ein Blick auf das Duell zwischen dem Tabellenschlusslicht und dem Tabellenführer. Nach nur einem Zähler aus sieben Spieltagen hat Bochum bereits den Trainer entlassen und schickt Interims-Coach Markus Feldhoff gegen die Münchner an die Seitenlinie.

Dankbar ist diese Aufgabe natürlich nicht. Bayern verlor unter der Woche zwar mit 1:4 in der Königsklasse gegen den FC Barcelona, hat in der Bundesliga aber 24 Tore in nur sieben Begegnungen erzielt. Im Bochum Bayern Wett Tipp heute gehen wir von einer klaren Angelegenheit aus und spielen bei Happybet eine Quote von 1,95 auf „Sieg Bayern (HC -2)“.

Darum tippen wir bei Bochum vs Bayern auf „Sieg Bayern (HC -2)“:

Bayern erzielte in 4 Auswärtsspielen 17 Tore - ein neuer Bundesliga-Rekord!

Bochum hat die meisten erwartbaren Gegentore kassiert (18,2 xGA).

Bayern gewann 3 der letzten 4 Aufeinandertreffen mit mindestens 3 Toren Differenz.

Bochum vs Bayern Quoten Analyse:

Die letzten drei Bundesliga-Begegnungen verlor der VfL jeweils mit zwei Toren Unterschied. Nach sieben absolvierten Spieltagen beträgt der Abstand auf den kommenden Gegner und Tabellenführer aus München 16 Zähler. Kein Wunder, dass auch die deutschen Wettanbieter in ihren Bochum Bayern Quoten ziemlich hart gegenüber den Hausherren austeilen.

Die Quoten reichen für einen Heimsieg in den zweistelligen Bereich. Teilweise findet ihr Siegquoten bis zu 15,00. Für einen Erfolg der Münchner gibt es trotz der CL-Klatsche nur Bochum Bayern Wettquoten von unter 1,20.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Bayern Prognose: Beben in Bochum

Nachdem Peter Zeidler die Trendwende beim VfL nicht mehr zugetraut wurde, musste auch Sportdirektor Marc Lettau seine Koffer packen. Die Zahlen unterstreichen, was für einen schwachen Saisonstart die Gastgeber hingelegt haben und weshalb ein Wechsel auf den verantwortlichen Positionen als notwendig betrachtet wurde.

Zeidler hielt in seiner kurzen Periode beim Tabellenschlusslicht demonstrativ an einer Mittelfeldraute fest. Die Stärken kamen dabei zu wenig zum Tragen, während die Schwächen auf den Außenpositionen von den Konkurrenten eiskalt ausgenutzt wurden.

Das führte in sechs der ersten sieben Liga-Partien zu „Über 1,5 Gegentoren“ und insgesamt zu 17 Gegentreffern. Die Tendenz der letzten Begegnungen zeigte sogar noch weiter in die Tiefe, sofern das möglich war. Das soll sich am besten im Bochum Bayern Tipp ändern, scheint aber so gut wie unmöglich.

Bochum kassierte gegen Dortmund (2:4), Wolfsburg (1:3) und Hoffenheim (1:3) je „Über 2,5 Gegentore“ und war in der Verteidigung maßlos überfordert. Diesen Eindruck bestätigen ebenso die meisten erwartbaren Gegentore im deutschen Oberhaus (18,2 xGA).

Bochum - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:3 Hoffenheim (A), 2:3 Köln (A), 1:3 Wolfsburg (H), 2:4 Dortmund (A), 2:2 Kiel (H).

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:4 Barcelona (A), 4:0 VfB Stuttgart (H), 3:3 Frankfurt (A), 0:1 Aston Villa (A), 1:1 Leverkusen (H).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Bayern: 3:2 (H), 0:7 (A), 0:3 (A), 0:7 (H), 4:2 (H).

Im letzten Duell mit dem deutschen Rekordmeister gelang dem VfL ein sensationeller 3:2-Sieg. Es war aber eine Ausnahme. Zuvor verlor Bochum drei aufeinanderfolgende Vergleiche mit dem FCB, kassierte währenddessen 17 Gegentore und war jeweils mindestens drei Tore schwächer als die Münchner.

Nun reist die Mannschaft von Vincent Kompany mit dem Gedanken im Kopf an, die Schmach aus der Königsklasse (1:4 vs. Barcelona) korrigieren zu wollen. Das sind nicht gerade die besten Voraussetzungen für eine VfL-Überraschung.

Im deutschen Oberhaus überzeugte Bayern bislang auf vielen Ebenen und zeigte ein dominantes Auftreten, das in den vergangenen Spielzeiten nur selten zu sehen war.

Sieben Spieltage nutzte die FCB-Offensive rund um Harry Kane (8 Tore) zu 24 Treffern. Der deutsche Rekordmeister bringt die bis dato beste erwartbare Offensive (17,2 xG) und zugleich stärkste erwartbare Defensive (5,1 xGA) mit ins Vonovia Ruhrstadion.

Wir erwarten in der Bochum vs. Bayern Prognose einen spielfreudigen FCB, der den mitgereisten Fans ein echtes Erlebnis schenkt. Bayern erzielte in drei der letzten fünf Bundesliga-Partien „Über 3,5 Tore“. Mit einer Gratiswette könnt ihr für „Bayern Über 3,5 Tore“ Quoten von 2,20 und höher gerne ausprobieren.

So seht ihr Bochum - Bayern im TV oder Stream:

27. Oktober 2024, 15.30 Uhr, Vonovia Ruhrstadion, Bochum

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Überraschend ist, wie konsequent die Münchner bislang ihre Gegner in der Ferne schwindelig gespielt haben. Vincent Kompany sah in vier Gastauftritten bereits 17 (!) Treffer seiner Truppe - ein neuer Bundesliga-Rekord!

Auf der anderen Seite konnte der Tabellenführer in seinen 15 vorangegangenen Bundesliga-Auswärtsspielen nur ein einziges Mal ohne Gegentor vom Feld gehen, was im Bochum Bayern Tipp jedoch nicht ins Gewicht fallen sollte.

Bochum vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bochum: Drewes - Passlack, Ordets, Masovic, Wittek, Pannewig, Losilla, Miyoshi, de Wit, Hofmann, Broschinski

Ersatzbank Bochum: Horn - Oermann, Medic, Gamboa, Sissoko, Daschner, Kwarteng, Holtmann, Bamba

Startelf Bayern: Neuer - Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Palhinha, Olise, Müller, Gnabry, Kane

Ersatzbank Bayern: Peretz, Ulreich - Dier, Aznou, Laimer, Goretzka, Musiala, Coman, Arijon Ibrahimovic, Tel, Sane

Insofern sollten Gedankenspiele zu einer Wette auf „Beide Teams treffen“ erlaubt sein. Wir haben Betway getestet und dort eine verlockende Quote von 1,77 für diese Variante gefunden.

Individuell betrachtet ist Harry Kane in der Bochum gegen Bayern Prognose wieder in fantastischer Form. Der Angreifer steht weiterhin da, wo ein echter Knipser sein sollte. Seine bisherige Ausbeute von acht Treffern (2.) und zwölf Scorer-Punkten (2.) ist wieder bärenstark.

Unser Bochum - Bayern Tipp: Sieg Bayern (HC -2)

Ein verunsicherter VfL Bochum empfängt den Tabellenführer, der nach dem jüngsten CL-Auftritt etwas gutzumachen hat. Bayern beeindruckte an den meisten Spieltagen mit großer Intensität und Feuer auf dem Feld, was dem VfL eine herbe Niederlage bescheren könnte.