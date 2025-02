Bochum - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten | 01.03.2025

Am Samstag, den 1. März 2025, erwartet uns im Vonovia Ruhrstadion eine interessante Begegnung zwischen VfL Bochum und Hoffenheim in der Bundesliga. Bochum, aktuell auf Platz 17, kämpft um den Klassenerhalt und hat in den letzten drei Spielen nicht verloren (1S, 2U). Der VfL wird in der Bochum Hoffenheim Prognose sicherlich alles geben, um wichtige Punkte zu sammeln.