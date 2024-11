Bochum - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 09.11.2024

SPORT1 Betting 08.11.2024 • 06:00 Uhr Bochum - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann Dieter Hecking den VfL retten?

Unser Bochum - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.11.2024 lautet: An der Castroper Straße versucht sich am Samstag schon der dritte Trainer in dieser Saison. Doch im Wett Tipp heute gegen den Meister droht dem VfL die nächste Pleite.

Am Dienstag war Leverkusen in der Königsklasse in Liverpool zu Gast. Im ersten Durchgang ließ Bayer die Reds mit viel Spielkontrolle, Mut und Offensivdrang nicht ins Spiel kommen. Nach einem 0:0 zum Seitenwechsel kippte die Partie aber komplett. Gegen das hohe Pressing der Hausherren verlor die Werkself schnell den Ball und jede Kontrolle. So setzte es am Ende doch noch eine deutliche 0:4-Pleite. Damit hat die Truppe von Coach Xabi Alonso lediglich eines der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Schaut man auf die Quoten der Bochum vs Leverkusen Prognose, dürfte am Samstag an der Castroper Straße aber ein weiterer Erfolg hinzukommen.

Wir kommen zum selben Ergebnis wie die Buchmacher

Darum tippen wir bei Bochum vs Leverkusen auf „Sieg Leverkusen HC -1″:

Bayer 04 Leverkusen ist seit 21 Bundesliga-Gastspielen unbesiegt

Leverkusen gewann 3 der letzten 4 Duelle gegen Bochum - immer mit mindestens 2 Toren Vorsprung.

Noch nie stand ein Erstligist nach 9 Spieltagen so schlecht da wie der VfL

Bochum vs Leverkusen Quoten Analyse:

Das Schlusslicht empfängt den amtierenden Doublesieger. Alleine schon aus dieser Konstellation ergeben sich bei den Buchmachern, die auch Sportwetten mit PayPal im Angebot haben, deutliche Bochum gegen Leverkusen Quoten.

Ein Erfolg der Gäste wird lediglich mit einer Höchstquote von 1,28 belohnt. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Hausherren Bochum vs Leverkusen Wettquoten zwischen 8,00 und 11,2 auf euch.

Bochum vs Leverkusen Prognose: Was kann der neue Trainer bewirken?

Nur ein Punkt nach neun Partien bedeutet die Einstellung des Bundesliga-Negativrekords. Nimmt man die Tordifferenz hinzu (minus 20), ist Bochum sogar zu diesem Zeitpunkt das schlechteste Team der BL-Geschichte. 29 Gegentore sind nach neun Spieltagen ein neuer Tiefstwert in der Vereinsgeschichte. Auch Interimscoach Markus Feldhoff musste nach null Punkten und 2:12 Toren in zwei Spielen unter seiner Regie eingestehen, dass keine seiner Maßnahmen gefruchtet hat.

So steht der Verein vor dem Bochum Leverkusen Tipp vor einem Scherbenhaufen. Der Rückstand auf Platz 16 ist auf sieben Punkte angewachsen. Die Blau-Weißen warten seit 25 Bundesliga-Spielen auf eine Weiße Weste. Damit hat man einen weiteren Vereins-Negativrekord eingestellt. Hinter Kiel (160) und Frankfurt (159) hat der Ruhrverein die drittmeisten Torschüsse zugelassen (157). Zudem bedeuten 29 Gegentore natürlich die schwächste Defensive der Liga. Immerhin blieb der VfL in seiner Geschichte noch nie an den ersten zehn Spieltagen sieglos.

Am vergangenen BL-Spieltag musste sich Leverkusen mit einem 0:0 daheim gegen den VfB Stuttgart begnügen. Doch die Werkself lieferte gegen den Vizemeister die bislang beste Saisonleistung ab. Das Spiel von Bayer funktionierte defensiv wie offensiv. B04 ließ wenig zu und erspielte sich viele Chancen. Bei 19:4 Gesamtschüssen und x-Goals von 2,36 brachten die Hausherren den Ball aber nicht im Tor des Gegners unter. So hinkt der Meister mit 16 Punkten nach neun Partien seiner Ausbeute aus der Vorsaison (25) hinterher. Das CL-Gastspiel in Liverpool reihte sich in die Partien in dieser Saison ein, wo Bayer sich nach starken Phasen immer wieder Nachlässigkeiten leistet.

2023/24 verspielte der Werksklub als zweites Team in der BL-Geschichte keinen Punkt nach einer Führung. In dieser Spielzeit ließ man schon neun Zähler liegen. Zudem scheiterte der Meister 2024/25 achtmal an Pfosten oder Latte, so oft wie kein anderes Team. Im Meisterjahr musste Leverkusen lediglich sechs Unentschieden hinnehmen. In dieser Saison ließ man schon fünf Mal Punkte liegen (4U, 1N). So hat Bayer als Vierter bereits sieben Punkte Rückstand auf Rang 1. B04 ist aber in der Bochum gegen Leverkusen Prognose seit 21 Bundesliga-Gastspielen unbesiegt (16S, 5U). Zudem gibt die Alonso-Truppe die meisten Torschüsse ab (177) und erzielte die drittmeisten Tore.

Bochum - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 2:7 Eintracht Frankfurt (A), 0:5 Bayern München (H), 1:3 Hoffenheim (A), 2:2 1. FC Köln (A), 1:3 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:4 Liverpool (A), 0:0 VfB Stuttgart (H), 3:0 Elversberg (H), 2:2 Werder Bremen (A), 1:1 Stade Brest (A)

Letzte 5 Spiele Bochum vs Leverkusen: 0:5 (H), 0:4 (A), 3:0 (H), 0:2 (A), 0:0 (H)

Bochum feierte unter den derzeitigen Erstligisten nur gegen Frankfurt (25) und Gladbach (20) mehr Siege als gegen Leverkusen (17). Von den jüngsten zehn Duellen gegen Bayer konnte der VfL aber lediglich eines siegreich gestalten.

Im Mai 2023 gab es einen 3:0-Heimsieg. Das war bis heute auch die letzte Auswärtspleite der Werkself unter Coach Xabi Alonso. Die letzten drei Siege von B04 gegen die Blau-Weißen lauten 5:0, 4:0 und 2:0.



Bayer und Bochum gehören zu den drei Teams, die prozentual die meisten Tore in der ersten Halbzeit erzielt haben.

Bei Betano bekommen wir dafür eine Quote von 3,00. Alle Neukunden des Anbieters sollten sich vor der ersten Wette bei diesem Anbieter natürlich den Betano Bonus sichern.

Bochum vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bochum: Drewes – Passlack, Ordets, Masovic, Wittek – Sissoko, Losilla – Broschinski, de Wit, Holtmann – Hofmann

Ersatzbank Bochum: Horn (Tor), Gamboa, Loosli, Medic, Oermann, Bero, Daschner, Kwarteng, Miyoshi, Pannewig, Baldé, Bamba

Startelf Leverkusen: Kovar – Tapsoba, Tah, Hincapie – Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo – Hofmann, Schick, Wirtz

Ersatzbank Leverkusen: Hradecky, Lomb (beide Tor), Arthur, Aleix Garcia, Andrich, Boniface, Onyeka, Tella, Terrier

Mit Spannung wird die erste Aufstellung des VfL unter Coach Hecking erwartet. Verzichten muss der neue Mann an der Seitenlinie nur auf Bernardo und Boadu. Durch den Trainerwechsel wird auch die Bochum vs Leverkusen Prognose sicher etwas erschwert.

Die Gäste werden nach ihrem Champions-League-Spiel dagegen sanft rotieren. Nicht mitwirken können Belocian, Mukiele und Adli.

Unser Bochum - Leverkusen Tipp: Sieg Leverkusen HC -1

Mit seiner großen Erfahrung kann Dieter Hecking sicher beim VfL auch in der kurzen Zeit schon etwas bewirken. Fraglich aber, ob der neue Mann die Schießbude der Liga etwas schließen kann.

Zudem ist die Aufgabe zum Auftakt extrem undankbar. Nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen werden die Gäste ihre ganze Qualität und Konzentration in den Ring werfen.

Dadurch gibt es für Bochum selbst an einem guten Tag eben nichts gegen den amtierenden Doublesieger zu holen. So rechnen wir bei dieser Paarung wieder mal mit einem klaren Sieg für die Werkself.